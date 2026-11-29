Khi bước sang tuổi 60, nửa đời người với bao sóng gió dần khép lại, cũng là lúc chính thức bước vào tuổi già. Nhiều người vẫn cho rằng chỗ dựa khi về già là con cái hiếu thuận, bạn bè thân thiết, người quen đông đúc, vì thế cả đời cố gắng duy trì các mối quan hệ, chiều lòng người thân.

Nhưng trải qua nhiều chuyện mới hiểu, tình người đôi khi rất mong manh, lòng người dễ đổi thay. Dù mối quan hệ có tốt đến đâu, cũng khó vượt qua những cân nhắc về lợi ích và thực tế cuộc sống. Chỗ dựa thực sự của tuổi già chưa bao giờ là sự đối xử tốt từ người khác, mà là những gì bản thân đang nắm giữ.

Một nhà văn từng nói: Khi về già, cách sống tỉnh táo nhất là từ bỏ sự phụ thuộc, giữ vững bản thân. Mọi sự thể diện và tôn nghiêm đều do chính mình tạo nên, chứ không phải thứ người khác ban phát.

Nhìn từ góc độ tâm lý và cuộc sống, con người vốn có xu hướng tránh rủi ro, tìm kiếm lợi ích. Những mối quan hệ, tình cảm bạn bè và sự ấm áp từ người thân khi còn trẻ phần lớn đều được xây dựng trên những giá trị nhất định. Khi tuổi tác tăng lên, sức lực suy giảm, giá trị trong công việc và xã hội không còn như trước, nhiều mối quan hệ cũng dần phai nhạt. Thay vì tốn công duy trì các mối quan hệ hay dựa dẫm vào người khác, hãy học cách “cứng rắn” với chính mình, làm tốt 2 việc dưới đây để giữ gìn phẩm giá tuổi già, sống thanh thản, không phải nhìn sắc mặt ai.

1. Cứng rắn trong tình thân: Đừng quá phụ thuộc vào con cái, cũng đừng hy sinh tất cả vì con

Nhiều người khi về già vẫn đặt con cái ở vị trí trung tâm của cuộc sống, chuyện gì cũng nghĩ cho con, mong con thường xuyên hỏi han, về thăm, dành thời gian cho mình. Khi con bận rộn với công việc, gia đình riêng, không thể đáp ứng những mong đợi ấy, cha mẹ lại dễ cảm thấy hụt hẫng, tủi thân, thậm chí cho rằng con không còn quan tâm đến mình. Nhưng khi tuổi tác ngày càng cao, cha mẹ cũng cần hiểu rằng con cái có cuộc sống, trách nhiệm và những áp lực riêng. Tình cảm gia đình không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng sự có mặt thường xuyên hay những lời hỏi han mỗi ngày.

Thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, người già nên học cách điều chỉnh mong đợi, không lấy sự quan tâm của con làm thước đo hạnh phúc của mình. Yêu thương con không đồng nghĩa với việc phải hy sinh tất cả, càng không nên dùng những gì mình đã làm để đòi hỏi con đáp lại theo mong muốn. Khi con trưởng thành, hãy để con có cuộc sống riêng, đồng thời bản thân cũng tìm niềm vui, sở thích và những điều khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Biết giảm bớt sự phụ thuộc về tình cảm, không quá buồn lòng khi con không thể ở bên, cũng không cố níu giữ con bằng sự trách móc hay hy sinh quá mức, chính là cách để cha mẹ giữ được sự bình thản khi về già. Tình thân vẫn cần được trân trọng, nhưng người già cũng cần học cách sống cho chính mình, để yêu thương không trở thành sự chờ đợi, còn tuổi già không chỉ xoay quanh con cái.

2. Cứng rắn với bản thân: Giữ gìn tiền bạc và sức khỏe, nắm chắc những lá bài của cuộc đời

Không ít người cao tuổi sống quá mềm lòng, cả đời vất vả vì con cái, đến khi về già lại vét sạch tiền tiết kiệm, trao cả lương hưu cho con, chuyện gì cũng nhường nhịn và hy sinh vì con cái. Cuối cùng, bản thân chẳng còn tiền bạc, sức lực cũng kiệt quệ, phải phụ thuộc vào con, sống trong cảnh chịu đựng và tủi thân.

Xét về bản chất cuộc sống, chỗ dựa lớn nhất khi về già chẳng qua là sức khỏe tốt và khoản tiền tiết kiệm nằm trong tầm kiểm soát. Tuổi càng cao, bệnh tật càng dễ xuất hiện, các khoản chi tiêu cũng khó lường. Có tiền trong tay, cơ thể khỏe mạnh, mới không phải nhìn sắc mặt người khác hay chịu sự chi phối của bất kỳ ai.

“Cứng rắn” với bản thân không có nghĩa là ích kỷ, lạnh lùng, mà là biết tỉnh táo bảo vệ mình: kiên trì chăm sóc sức khỏe, sống điều độ, không làm tổn hại cơ thể; giữ gìn tiền tiết kiệm và tài sản, không dễ dàng vì mềm lòng mà đem cho hết. Không giúp đỡ người khác một cách mù quáng, không hy sinh quá mức. Chỉ khi biết lo liệu cho tuổi già của mình trước, bạn mới có thể sống những năm tháng sau này một cách chủ động, thoải mái và tự tin.

Điểm đến tốt đẹp nhất của tuổi già chưa bao giờ là sự che chở của người khác, mà là biết tự hoàn thiện và chăm lo cho chính mình.