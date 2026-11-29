Giá điện giảm bình quân 2%, biểu giá điện sinh hoạt còn 5 bậc

Từ ngày 01/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa gồm VAT, theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cùng ngày, biểu giá theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương có hiệu lực. Điểm đáng chú ý nhất của biểu giá mới là giá điện sinh hoạt chỉ còn 5 bậc, thay cho 6 bậc như trước.

Hóa đơn tháng 11 là kỳ đầu tiên phản ánh thay đổi này. Tuy vậy, số tiền mỗi gia đình phải trả không chỉ phụ thuộc vào biểu giá mới. Nó còn tùy vào ngày ghi chỉ số công tơ và lượng điện gia đình dùng trong tháng.

Lần điều chỉnh này làm theo cơ chế tại Nghị định 72/2025/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 278/2026/NĐ-CP ngày 09/07/2026. Biểu giá mới thay đổi cả khoảng sản lượng của từng bậc. Bậc đầu nới từ 50 kWh lên 100 kWh. Bậc cao nhất trước đây áp dụng từ kWh thứ 401, nay dời lên từ kWh thứ 701.

Giá điện sinh hoạt theo biểu giá mới, mức giá bình quân giảm 2%



Kỳ hóa đơn của mỗi hộ tính theo ngày ghi chỉ số công tơ, không tính theo tháng dương lịch. Nếu kỳ ghi chỉ số của gia đình bắt đầu trước 01/11, hóa đơn tháng 11 sẽ có cả phần tính theo giá cũ lẫn phần tính theo giá mới.

Theo Thông tư 60/2025/TT-BCT, nơi có công tơ đo xa thì bên bán điện dùng dữ liệu đo xa để xác định sản lượng trước và sau ngày đổi giá. Nơi không có đo xa thì sản lượng được nội suy theo lượng điện dùng và số ngày trong kỳ, còn định mức từng bậc được chia theo thời gian của mỗi giai đoạn giá. Phần sản lượng trước ngày 01/11/2026 tính theo biểu 6 bậc cũ, phần từ ngày 01/11/2026 tính theo biểu 5 bậc mới.

Vì vậy, các bảng so sánh tiền điện không áp dụng thẳng cho hóa đơn có cả hai giai đoạn tính giá. Khi kiểm tra hóa đơn, người dùng nên xem kỳ sử dụng in trên hóa đơn chứ không xem ngày thanh toán. Cũng không nên lấy hóa đơn tháng trước trừ đi 2%, hay lấy giá bình quân nhân với số điện đã dùng. Giá bình quân là mức chung cho mọi nhóm khách hàng, không phải đơn giá tính cho từng hộ.

Theo tính toán của EVN, mọi hộ dùng đến 900 kWh/tháng đều được giảm tiền điện, mức giảm cao nhất là 77.900 đồng/tháng. Bảng dưới đây so sánh tiền điện của một kỳ trọn tháng, chưa gồm VAT.

Mức dùng/tháng Biểu cũ Biểu mới Chênh lệch 100 kWh 201.700 đồng 190.100 đồng Giảm 11.600 đồng 200 kWh 439.700 đồng 419.000 đồng Giảm 20.700 đồng 300 kWh 739.500 đồng 708.400 đồng Giảm 31.100 đồng 400 kWh 1.074.500 đồng 997.800 đồng Giảm 76.700 đồng 700 kWh 2.112.500 đồng 2.034.600 đồng Giảm 77.900 đồng 900 kWh 2.804.500 đồng 2.803.400 đồng Giảm 1.100 đồng 1.000 kWh 3.150.500 đồng 3.187.800 đồng Tăng 37.300 đồng

Các hộ dùng trên 900 kWh/tháng chiếm khoảng 1,77% và có thể phải trả nhiều hơn theo biểu giá mới. Nguyên nhân là từ kWh thứ 701, mỗi số điện theo biểu mới đắt hơn biểu cũ 384 đồng.

Với phần lớn gia đình, mức tiết kiệm vào khoảng vài chục nghìn đồng mỗi tháng. Lượng điện tiêu thụ bình quân của một hộ đã tăng từ 214 kWh/tháng năm 2020 lên 233 kWh/tháng năm 2025. Như vậy, nhóm phổ biến dùng 200-300 kWh/tháng sẽ giảm khoảng 20.700-31.100 đồng/tháng nếu kỳ hóa đơn tính trọn theo giá mới.

Người thuê trọ cần lưu ý thêm một điểm. Sinh viên và người lao động thuê nhà nên được kê khai đủ thông tin cư trú, vì cứ 4 người được tính một định mức hộ. Nếu thuê dưới 12 tháng mà chủ nhà không kê khai đủ số người, toàn bộ sản lượng sẽ tính theo giá sinh hoạt bậc 2. Theo biểu mới, giá bậc 2 là 2.289 đồng/kWh, chưa gồm VAT.

Khách hàng miền Bắc chuyển từ EVNNPC CSKH sang EVN CSKH

Từ tháng 11/2026, khách hàng dùng điện ở khu vực miền Bắc không thể tiếp tục dùng ứng dụng EVNNPC CSKH nữa mà phải chuyển sang nền tảng EVN CSKH để tra cứu thông tin và giao dịch trực tuyến. Ngày ngừng ứng dụng cụ thể: chưa có thông tin xác nhận. Thông báo này của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) không áp dụng cho khách hàng tại Hà Nội, vì Hà Nội do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quản lý.

Ứng dụng EVN CSKH

EVN CSKH là ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng chung của EVN, chính thức đưa vào thử nghiệm từ ngày 15/06/2026. Ứng dụng có các chức năng tra cứu hóa đơn, xem lịch sử tiêu thụ, chỉ số công tơ, lịch ngừng cấp điện, giá điện và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến. Để chuyển đổi, người dùng tải EVN CSKH trên App Store hoặc CH Play, đăng ký hoặc đăng nhập, rồi liên kết hợp đồng mua điện.

Ai đã cài EVN CSKH thì không cần cài lại, chỉ cần kiểm tra trạng thái đăng nhập và liên kết hợp đồng. Việc dữ liệu lịch sử trên ứng dụng cũ có được chuyển sang hay không: chưa có thông tin xác nhận. Khách hàng cần hỗ trợ có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1558, hoạt động trên toàn quốc từ ngày 15/08/2026.

Khi nhận hóa đơn tháng 11, người dùng nên làm ba việc: xem kỳ sử dụng có vắt qua ngày 01/11 không, xem sản lượng chi tiết trên EVN CSKH, và gọi tổng đài 1558 hoặc liên hệ điện lực nơi mình ở nếu số tiền khác xa ước tính.