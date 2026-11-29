Nhiều người ngày nay dành phần lớn thời gian trong nhà, ngồi làm việc cả ngày và ít khi tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên. Không ít người còn xem việc tắm nắng là điều không cần thiết, thậm chí luôn tìm cách tránh nắng bằng mọi giá.

Tuy nhiên, bác sĩ Trần Đồng Vân, 105 tuổi, chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc, lại xem việc tiếp xúc với ánh nắng hợp lý là một trong những thói quen quan trọng giúp duy trì sức khỏe khi về già.

Là bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Kinh, bà hiểu rõ tác hại của tia cực tím đối với làn da. Dù vậy, bà vẫn nhấn mạnh: "Tắm nắng rất có ích cho tuổi thọ".

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, bác sĩ Trần Đồng Vân chia sẻ rằng ánh nắng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương khớp, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Bà cho biết khi chân tay yếu đi, một trong những vấn đề cần lưu ý là tình trạng thiếu canxi. Việc tiếp xúc với ánh nắng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, từ đó hỗ trợ hấp thu canxi và phốt pho, góp phần duy trì sức khỏe xương.

Theo nữ bác sĩ, để tận dụng lợi ích của ánh nắng, mọi người cần chú ý thời gian, vùng da tiếp xúc và sự khác biệt giữa các mùa trong năm.

Dù là chuyên gia da liễu, bà vẫn khuyến nghị nên duy trì thói quen tiếp xúc với ánh nắng ở mức hợp lý. Thời điểm có thể lựa chọn là khoảng 10 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều, khi cường độ tia cực tím thường thấp hơn so với giữa trưa. Đồng thời, nên hạn chế để vùng mặt tiếp xúc trực tiếp với nắng trong thời gian dài.

4 lợi ích sức khỏe khi thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng

Ánh nắng tự nhiên không chỉ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D mà còn có thể tác động đến quá trình chuyển hóa, tâm trạng và sức khỏe não bộ.

1. Hỗ trợ điều hòa quá trình chuyển hóa

Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí quốc tế Cell Metabolism cho thấy, so với việc chỉ tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo trong môi trường văn phòng, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong giờ làm việc có thể cải thiện một số chỉ số chuyển hóa ở người mắc tiểu đường type 2.

Cụ thể, tỷ lệ thời gian đường huyết nằm trong ngưỡng mục tiêu tăng từ 43,3% lên 50,9%. Điều này tương đương với việc người bệnh có thêm gần 2 giờ mỗi ngày duy trì đường huyết ổn định. Nghiên cứu cũng ghi nhận khả năng sử dụng chất béo làm năng lượng được cải thiện.

Kết quả cho thấy ánh sáng tự nhiên có thể đóng vai trò hỗ trợ điều hòa chuyển hóa, bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như chế độ ăn uống, vận động và điều trị bệnh.

2. Cải thiện tâm trạng, giảm cảm giác mệt mỏi

Vào mùa thu, khi thời gian có ánh sáng ban ngày giảm dần, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, buồn bã, dễ cáu gắt hoặc ít muốn giao tiếp.

Tại một cuộc họp báo về sức khỏe theo mùa do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổ chức, bác sĩ Trương Khánh Nga, chuyên gia Bệnh viện An Định Bắc Kinh, cho biết việc giảm tiếp xúc với ánh sáng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết serotonin và nhịp sinh học của melatonin.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong giai đoạn giao mùa cũng khiến cơ thể phải thích nghi nhiều hơn, có thể góp phần gây cảm giác uể oải và khó chịu.

Để cải thiện tình trạng này, chuyên gia khuyến nghị duy trì giờ giấc sinh hoạt đều đặn, tăng thêm khoảng 30-60 phút hoạt động ngoài trời mỗi ngày, kết hợp tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và trò chuyện với người thân, bạn bè.

3. Hỗ trợ hấp thu canxi, duy trì xương chắc khỏe

Đây là một trong những lợi ích quen thuộc nhất của ánh nắng mặt trời.

Khi da tiếp xúc với tia UVB, cơ thể có thể tự tổng hợp vitamin D. Loại vitamin này giúp tăng khả năng hấp thu canxi và phốt pho tại đường tiêu hóa, góp phần duy trì mật độ xương và sức khỏe hệ vận động.

Bác sĩ Phù Lệ, Trưởng khoa Nhi thuộc Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán, từng chia sẻ với Nhân Dân Nhật Báo năm 2023 rằng khoảng 90% lượng vitamin D cơ thể cần có thể được tổng hợp tại da dưới tác động của tia cực tím, phần còn lại đến từ thực phẩm.

Tuy nhiên, lượng vitamin D tổng hợp được còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như màu da, diện tích da tiếp xúc, cường độ ánh nắng, thời gian trong ngày và mùa trong năm. Vì vậy, không nên áp dụng một khoảng thời gian tắm nắng cố định cho tất cả mọi người.

4. Có thể liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn

Một nghiên cứu công bố năm 2022 trên tạp chí BMC Medicine, theo dõi hơn 360.000 người trong khoảng 9 năm, phát hiện mối liên hệ giữa thời gian tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời và nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Kết quả cho thấy mối liên hệ này có dạng đường cong chữ J, nghĩa là thời gian tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời ở mức vừa phải có liên quan đến nguy cơ thấp hơn so với một số mức thời gian khác.

Theo dữ liệu nghiên cứu, nhóm có thời gian tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời trung bình khoảng 1,5 giờ mỗi ngày có nguy cơ thấp nhất. Khi phân tích theo mùa, thời lượng được ghi nhận là khoảng 2 giờ mỗi ngày vào mùa hè và 1 giờ vào mùa đông.

Dù vậy, đây là kết quả nghiên cứu về mối liên hệ, không đồng nghĩa với việc tắm nắng có thể trực tiếp ngăn ngừa sa sút trí tuệ. Sức khỏe não bộ còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tuổi tác, vận động, giấc ngủ, bệnh lý nền và chế độ dinh dưỡng.

3 sai lầm phổ biến khi tắm nắng

Tắm nắng có lợi cho sức khỏe, nhưng nếu thực hiện sai cách, hiệu quả có thể không như kỳ vọng, thậm chí làm tăng nguy cơ tổn thương da.

- Ngồi trong nhà, tắm nắng qua cửa kính

Nhiều người thích ngồi cạnh cửa sổ để tận hưởng hơi ấm của ánh nắng mà không cần ra ngoài. Tuy nhiên, cách này không giúp da tổng hợp vitamin D hiệu quả như khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Bác sĩ Trần Nông, Trưởng khoa Chỉnh hình Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán, từng giải thích trên tạp chí Health Times năm 2025 rằng kính cửa sổ có thể ngăn phần lớn tia UVB - loại tia cực tím cần thiết cho quá trình tổng hợp vitamin D tại da.

Vì vậy, dù vẫn cảm nhận được hơi ấm khi ngồi sau cửa kính, cơ thể khó nhận được lợi ích tổng hợp vitamin D như khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

- Nghĩ rằng phải phơi nắng liên tục 20 phút mới có tác dụng

Không ít người cho rằng muốn nhận đủ lợi ích từ ánh nắng thì phải dành riêng một khoảng thời gian dài để tắm nắng. Tuy nhiên, thời gian tiếp xúc có thể được chia nhỏ trong ngày.

Bác sĩ Triệu Lâm, Phó trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán, từng chia sẻ trên trang thông tin của bệnh viện rằng tổng thời gian tiếp xúc với ánh nắng khoảng 20-30 phút mỗi ngày có thể được tích lũy qua nhiều lần, không nhất thiết phải thực hiện liên tục trong một lần.

Với người làm việc văn phòng, có thể tận dụng thời gian đi bộ hoặc đạp xe khi đi làm, ra ngoài đi dạo khoảng 10 phút trong giờ nghỉ trưa hoặc tranh thủ vận động ngoài trời vào những khoảng thời gian phù hợp.

Thời điểm tiếp xúc với ánh nắng cũng nên thay đổi theo mùa. Vào mùa đông, khi cường độ tia cực tím thường yếu hơn, có thể lựa chọn khoảng thời gian gần giữa trưa. Ngược lại, vào mùa hè, nên ưu tiên sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng gắt.

- Cho rằng chống nắng và tắm nắng không thể thực hiện cùng lúc

Một số người lo ngại việc sử dụng kem chống nắng sẽ khiến cơ thể không thể tổng hợp vitamin D. Tuy nhiên, bảo vệ da và tiếp xúc với ánh nắng hợp lý không phải hai việc đối lập nhau.

Bác sĩ Lý Hậu Mẫn, Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Nhân Dân Đại học Bắc Kinh, từng cho biết trong bài viết đăng trên trang thông tin của bệnh viện năm 2022 rằng da mặt tương đối mỏng, đặc biệt là vùng mí mắt, nên được bảo vệ cẩn thận trước tia cực tím.

Trong khi đó, da ở mu bàn tay, cánh tay và chân có độ dày phù hợp hơn để tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian hợp lý.

Có thể hiểu đơn giản: bảo vệ da mặt, lựa chọn vùng da phù hợp để tiếp xúc với ánh nắng và tránh phơi nắng quá mức. Như vậy, mọi người vẫn có thể duy trì thói quen tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên mà không xem nhẹ việc bảo vệ da.

Nguồn và ảnh: HK01