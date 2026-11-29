Siêu sân bay rộng 5.000ha, quy mô tương đương khoảng 7.000 sân bóng đá

Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Đồng Nai là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Việt Nam. Công trình được quy hoạch trên diện tích khoảng 5.000ha, tương đương 50 triệu m². Nếu lấy diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn khoảng 7.140m² để so sánh, khu đất dành cho sân bay rộng tương đương khoảng 7.000 sân bóng.

Không chỉ gây ấn tượng về diện tích, Long Thành còn có tổng mức đầu tư khái toán khoảng 336.630 tỷ đồng cho toàn bộ dự án, tương đương gần 337.000 tỷ đồng. Đây là con số dành cho cả ba giai đoạn phát triển, cho thấy tầm vóc của một công trình hạ tầng hàng không được định hướng phục vụ nhu cầu vận tải trong nhiều thập kỷ.

Theo quy hoạch, khi được đầu tư đầy đủ, sân bay Long Thành có công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Quy mô này đưa công trình vào nhóm những sân bay có năng lực phục vụ hành khách lớn trên thế giới, đồng thời mở ra triển vọng hình thành một trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế tại Việt Nam.

Dự án được chia thành ba giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Các giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống hạ tầng, từng bước nâng năng lực khai thác lên mức 100 triệu lượt khách.

Sân bay quốc tế Long Thành được quy hoạch trên diện tích 5.000ha, tương đương khoảng 7.000 sân bóng đá, với tổng vốn đầu tư khái toán gần 337.000 tỷ đồng cho cả ba giai đoạn. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Để hình dung quy mô này, công suất thiết kế cuối cùng của Long Thành lớn gấp 4 lần công suất giai đoạn đầu. Sân bay cũng được quy hoạch với hệ thống đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay, khu phục vụ hàng hóa cùng nhiều công trình kỹ thuật và dịch vụ phụ trợ.

Trong đó, nhà ga hành khách là một trong những hạng mục nổi bật nhất, đóng vai trò trung tâm trong tổ chức hoạt động của cảng hàng không. Đây là nơi tích hợp các khu vực làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh, nhận hành lý và những dịch vụ phục vụ hành khách. Khi vận hành, hệ thống này cần phối hợp đồng bộ với sân đỗ, đường băng và các đơn vị điều hành bay để đáp ứng nhu cầu khai thác quy mô lớn.

Long Thành vì vậy không đơn thuần là một sân bay mới mà còn là tổ hợp hạ tầng hàng không được quy hoạch đồng bộ. Từ công trình xây dựng, thiết bị kỹ thuật đến hệ thống giao thông kết nối đều có vai trò trong việc hình thành một cửa ngõ hàng không quốc tế hiện đại tại khu vực phía Nam.

Khối lượng thực hiện gần 77.000 tỷ đồng, nhiều hạng mục quan trọng đang dần thành hình

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết giá trị khối lượng thực hiện của Dự án thành phần 3 thuộc sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã đạt 76.953,8 tỷ đồng. Con số này tương đương 88,63% giá trị hợp đồng, phản ánh khối lượng lớn các công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị đã được triển khai.

Cũng theo báo cáo, giá trị giải ngân của Dự án thành phần 3 đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng. Đây là số liệu của riêng dự án thành phần do ACV làm chủ đầu tư, không phải tỷ lệ giải ngân của toàn bộ sân bay có tổng vốn đầu tư khái toán gần 337.000 tỷ đồng.

Trong quá trình xây dựng, nhiều hạng mục quan trọng đang được tập trung hoàn thiện, bao gồm nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay. Các công trình này giữ vai trò thiết yếu trong việc phục vụ hành khách, tổ chức vận chuyển hàng hóa và điều phối hoạt động khai thác tại cảng hàng không.

Bên cạnh việc xây dựng các công trình, sân bay còn cần được lắp đặt và vận hành đồng bộ nhiều hệ thống kỹ thuật. Những công việc như kiểm tra thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và đánh giá điều kiện khai thác là các bước quan trọng trước khi sân bay chính thức phục vụ hành khách.

Nhà ga hành khách và nhiều hạng mục quan trọng tại sân bay Long Thành đang dần thành hình, hướng tới công suất thiết kế 100 triệu lượt khách mỗi năm khi toàn bộ dự án được triển khai. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tại cuộc họp ngày 25/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu ACV huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính để tập trung triển khai dự án. Các đơn vị được yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đặt an toàn khai thác lên hàng đầu.

Một điểm đáng chú ý là quá trình chuẩn bị vận hành sân bay cũng đang được thực hiện song song với công tác xây dựng. Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet cho biết các hãng hàng không đang chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phục vụ hoạt động khai thác tại Long Thành theo kế hoạch và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng phối hợp triển khai các công trình kỹ thuật và kết nối hạ tầng nhằm bảo đảm hoạt động của hệ thống quản lý bay. Đây là một trong những bộ phận quan trọng để tổ chức hoạt động hàng không an toàn, đồng bộ khi cảng hàng không được đưa vào sử dụng.

Không chỉ bên trong sân bay, hệ thống giao thông kết nối Long Thành với các khu vực lân cận cũng đang được chú trọng. TP.HCM và Đồng Nai đã phối hợp xây dựng phương án tổ chức giao thông, triển khai các công trình kết nối và chuẩn bị hạ tầng dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại trong tương lai.

Theo định hướng phát triển, Long Thành được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không quốc gia, tạo thêm không gian phát triển cho các ngành du lịch, thương mại, logistics và dịch vụ. Việc hình thành một sân bay quốc tế quy mô lớn tại Đồng Nai cũng có ý nghĩa đối với mạng lưới giao thông và hoạt động kinh tế của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, với công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm khi triển khai đầy đủ ba giai đoạn, Long Thành được kỳ vọng trở thành một cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và thế giới. Khả năng phục vụ lượng lớn hành khách và hàng hóa sẽ tạo nền tảng để sân bay tham gia sâu hơn vào mạng lưới vận tải hàng không quốc tế.

Từ khu đất rộng khoảng 5.000ha, một tổ hợp hạ tầng hàng không với quy mô đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng đang từng bước thành hình tại Đồng Nai. Khi được phát triển đầy đủ theo quy hoạch, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng hạ tầng hiện đại của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế hàng không quốc gia trên bản đồ quốc tế.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ