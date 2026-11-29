Lướt MXH, nhìn bạn bè người quen trạc tuổi mình mà đã mua nhà, mua xe, thăng chức,... hay có cuộc sống gia đình viên mãn, không ít người từng cảm thấy chạnh lòng, thậm chí tự hỏi tại sao người khác có thể sống tốt đến vậy còn mình cứ vẫn vẫn loay hoay mãi. Nhưng càng so sánh, chúng ta càng dễ quên mất rằng những gì nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời của người khác.

Trên Zhihu, nhiều người đã chia sẻ cách họ đối diện với cảm giác ghen tị này. Có người học cách tìm kiếm niềm vui trong chính cuộc sống của mình, có người nhìn nhận lại những mong muốn bị kìm nén, cũng có người chọn thay đổi cách sử dụng MXH để thoát khỏi áp lực đồng trang lứa.

Dangerous Carnivore: “Chúng ta không cần sống một cuộc đời không thuộc về mình, càng không cần ghen tị với một cuộc đời vốn chẳng dành cho mình”

Sau nhiều năm suy ngẫm, tôi nhận ra con người sống phần lớn là để tìm kiếm một cảm giác nào đó: Niềm vui, sự thỏa mãn, an toàn, được công nhận hay đơn giản là việc thấy bản thân đang mạnh mẽ và có ích. Mỗi người theo đuổi những trải nghiệm khác nhau, nhưng không ai có thể sở hữu tất cả những điều mình mong muốn.

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Tôi từng nghĩ về việc tại sao người khác được tận hưởng cuộc sống mà mình chưa từng biết đến. Nhưng rồi tôi nhận ra, trong khi một người sinh ra đã có điều kiện hưởng thụ vật chất, một người khác có thể trải qua cảm giác nhiệt huyết, nỗ lực và tràn đầy hy vọng khi tự mình phấn đấu cho tương lai. Đó cũng là một dạng hạnh phúc.

Tôi sinh ra ở Quảng Tây (Trung Quốc), lớn lên trong môi trường không mấy thuận lợi. Điều đó khiến tôi có thể thiếu kiến thức, sự tinh tế hay những trải nghiệm mà người có điều kiện tốt hơn đã được tiếp xúc từ nhỏ. Nhưng đổi lại, tôi có sức sống mãnh liệt, tính cách mạnh mẽ và một tinh thần không dễ khuất phục. Tôi không thấy có gì đáng xấu hổ về xuất thân của mình.

Người khác có chiếc chìa khóa vàng được trao ngay từ khi sinh ra, tôi có thể tự tạo ra chiếc chìa khóa bằng mồ hôi và nỗ lực. Và chiếc chìa khóa tôi muốn chưa chắc đã giống thứ người khác đang sở hữu. Thay vì dành thời gian ghen tị, tôi muốn tập trung vào những gì mình có thể nắm bắt, tìm ra điều thực sự khiến bản thân hạnh phúc. “Tôi là ai, muốn sống thế nào và điều gì có ý nghĩa với mình?” mới là những câu hỏi đáng để dành thời gian trả lời.

A Quiet Observer: “Cảm giác ghen tị phơi bày những mong muốn bị phủ nhận của chính chúng ta”

Tôi từng tìm hiểu về lý thuyết cái bóng của nhà tâm lý học Carl Jung và nhận ra một điều khá thú vị: Đôi khi, thứ chúng ta ngưỡng mộ ở người khác lại chính là phần tính cách hoặc mong muốn mà bản thân đang cố kìm nén.

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Chẳng hạn, một người hướng nội được gia đình và xã hội kỳ vọng phải năng động, hòa đồng có thể cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy đồng nghiệp giao tiếp tự nhiên, được nhiều người yêu mến. Nhưng điều họ thực sự ngưỡng mộ có thể không đơn thuần là khả năng giao tiếp, mà là sự tự do được sống đúng với tính cách của mình.

Tương tự, một người làm công việc ổn định, luôn được khuyên phải an toàn và thực tế, có thể cảm thấy chạnh lòng khi thấy bạn học cũ khởi nghiệp thành công, kiếm được hàng triệu NDT mỗi năm (hàng chục tỷ đồng). Thứ họ thực sự khao khát đôi khi không chỉ là tiền bạc, mà còn là cơ hội được thử sức, được mạo hiểm và tự quyết định cuộc đời.

Vì vậy khi cảm thấy ghen tị, tôi không cố ép bản thân phải ngừng suy nghĩ ấy ngay lập tức. Thay vào đó, tôi tự hỏi mình thực sự đang muốn điều gì. Tôi ghen tị vì người khác giàu có, vì họ được công nhận hay vì họ có quyền tự do lựa chọn cuộc sống?

Nếu thực sự muốn điều đó, tôi có thể bắt đầu hành động. Nếu không muốn đánh đổi thời gian, sức khỏe hay sự ổn định để đạt được nó, tôi cũng có quyền lựa chọn cuộc sống hiện tại. Với tôi, quan trọng nhất là hiểu được mong muốn của bản thân, thay vì để cảm xúc ghen tị điều khiển mọi quyết định.

The Realist: “Chúng ta chỉ thấy được những khía cạnh mà họ muốn cho chúng ta thấy”

Tôi nghĩ con người thường có xu hướng chỉ muốn lấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống của người khác về phía mình. Chúng ta thấy một người độc lập, tự chủ và ngưỡng mộ họ, nhưng lại quên rằng để có được tính cách ấy, có thể họ đã phải trải qua nhiều năm tự mình suy nghĩ, vật lộn với khó khăn mà không có ai bên cạnh.

Chúng ta thấy một người học giỏi, có thành tích công việc hay nghiên cứu nổi bật, nhưng không nhìn thấy những ngày tháng họ miệt mài làm việc, những lần thất bại và cả vẻ mệt mỏi sau một thời gian dài cố gắng.

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Chúng ta ngưỡng mộ những gia đình có anh chị em hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, nhưng lại không nhìn thấy quá trình các thành viên phải nhường nhịn, thấu hiểu và điều chỉnh bản thân để có thể sống cùng nhau.

Theo tôi, chỉ ngưỡng mộ thành quả mà không quan tâm đến những gì phải đánh đổi là một cách nhìn thiếu công bằng. Tôi có thể yêu thích một lối sống, ngưỡng mộ một lựa chọn của người khác, nhưng không nên chỉ lấy những phần đẹp đẽ nhất rồi mặc định rằng mình cũng muốn có tất cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng, và không phải cái giá nào tôi cũng sẵn lòng trả.

Slow Walker: “Tôi ngừng so sánh khi nhận ra mình đang dùng thành tựu của người khác để phủ nhận những tiến bộ của chính mình”

Trước đây, tôi có thói quen nhìn vào những người cùng tuổi để đánh giá cuộc sống của bản thân. Bạn học mua nhà, tôi thấy mình chậm chạp. Đồng nghiệp được tăng lương, tôi cảm thấy công việc của mình chẳng có triển vọng. Có những ngày, dù vừa hoàn thành một mục tiêu quan trọng, tôi vẫn không vui nổi vì nhìn thấy người khác đạt được nhiều thứ hơn.

Sau này, tôi nhận ra mình đang đặt ra một cuộc đua mà chẳng ai yêu cầu phải tham gia. Tôi không biết người khác đã bắt đầu từ đâu, có những nguồn lực nào hay đã mất bao lâu để đạt được thành quả. Tôi chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng rồi đem nó so với cuộc sống hiện tại của mình.

Tôi bắt đầu thay đổi bằng cách ghi lại những việc bản thân đã làm được, kể cả những điều rất nhỏ: hoàn thành một khóa học, tiết kiệm thêm một khoản tiền, duy trì thói quen tập thể dục hay giải quyết được một vấn đề từng khiến mình đau đầu. Những điều ấy không đủ để trở thành thành tựu đáng khoe trên mạng xã hội, nhưng chúng chứng minh rằng tôi vẫn đang tiến lên.

Tôi cũng không còn đặt mục tiêu phải thành công trước một độ tuổi nhất định. Có người 25 tuổi đã mua nhà, có người đến 35 tuổi mới tìm được công việc thực sự phù hợp. Cuộc sống không có một thời hạn chung cho tất cả mọi người. Khi ngừng dùng cột mốc của người khác để đánh giá bản thân, tôi thấy mình thoải mái hơn rất nhiều.

Offline Mind: “Không phải lúc nào biết thêm về cuộc sống của người khác cũng khiến cuộc sống của mình tốt hơn”

Tôi từng dành khá nhiều thời gian lướt MXH xem bạn bè đang làm gì, đi đâu, có thành tựu gì mới,... Ban đầu chỉ là tò mò, nhưng dần dần, tôi nhận ra tâm trạng của mình phụ thuộc rất nhiều vào những gì nhìn thấy trên màn hình.

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Có hôm tôi đang có một ngày bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thấy vài người quen khoe chuyến du lịch sang trọng, căn nhà mới hay công việc đáng mơ ước, tôi lập tức cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Tôi thậm chí còn mất hứng với những kế hoạch vốn khiến mình vui vẻ trước đó.

Vì vậy, tôi quyết định giảm thời gian theo dõi những tài khoản thường xuyên khiến mình rơi vào trạng thái so sánh. Tôi không cho rằng họ làm gì sai, cũng không cần phải phủ nhận thành công của bất kỳ ai. Chỉ là tôi hiểu mình không nhất thiết phải tiếp nhận mọi thông tin về cuộc sống của người khác.

Tôi dành thời gian đó cho những hoạt động thực tế hơn: gặp bạn bè, đọc sách, tập thể dục, chăm sóc nhà cửa và học thêm những kỹ năng mình yêu thích. Dần dần, tôi nhận ra niềm vui không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao. Một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái, một bữa ăn ngon hay một ngày làm việc hiệu quả cũng đủ khiến tôi hài lòng.

Tôi vẫn có thể vui khi thấy người khác thành công, nhưng không cần biến thành công của họ thành lý do để buồn về cuộc sống của mình. Mạng xã hội có thể cho tôi biết người khác đang sống thế nào, nhưng không nên quyết định tôi phải cảm thấy ra sao về chính mình.

(Nguồn: Zhihu)