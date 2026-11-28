Tại buổi gặp gỡ báo chí do TikTok Shop tổ chức ngày 26/11, bà Lilly Nguyễn, đại diện bộ phận Nghiên cứu người tiêu dùng và truyền thông của Kantar, đã công bố một số kết quả khảo sát về sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và cách đón Tết của người Việt.

Bà Lilly Nguyễn, đại diện bộ phận Nghiên cứu người tiêu dùng và truyền thông của Kantar

Theo nghiên cứu thực hiện với 2.938 người tiêu dùng tại Việt Nam trong năm 2026, cứ 4 người được khảo sát thì có 3 người cho rằng Tết hiện nay đã khác so với 5 năm trước.

Trong báo cáo của Kantar, tỷ lệ người dùng tham gia các nghi lễ và hoạt động tâm linh trực tuyến được ghi nhận ở mức 90%. Cứ 5 người thì có 4 người gửi lời chúc mừng dịp lễ trực tuyến, trong khi 71% duy trì các mối quan hệ xã hội trên môi trường số.

Bên cạnh đó, 75% người tiêu dùng sử dụng công nghệ để mua sắm và chuẩn bị đón Tết. Ba xu hướng nổi bật là mua sắm sớm hơn, tìm kiếm nhiều lựa chọn và ưu đãi hơn, đồng thời chi thêm tiền để trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới.

Sự khác biệt trong cách đón Tết cũng được ghi nhận giữa các thế hệ. Khoảng 1/3 Gen Z có xu hướng gắn Tết với việc thiết lập mục tiêu, nhìn lại năm cũ và chuẩn bị cho một hành trình mới. Trong khi đó, 2/3 Gen Y có xu hướng gắn Tết với gia đình, tặng quà người thân và thực hiện các nghi lễ truyền thống.

Hai thời điểm người Việt dễ xuống tiền mua sắm cuối năm

Dữ liệu được TikTok Shop công bố tại sự kiện cho thấy hai thời điểm ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi mua hàng tăng cao trong ba tháng cuối năm là các ngày siêu khuyến mại và ngày nhận lương.

Cụ thể, theo dữ liệu năm 2025, tỷ lệ chuyển đổi mua hàng trong ngày 10/10 cao gấp 1,6 lần so với ngày không khuyến mại. Con số này lên tới 1,8 lần trong các ngày 11/11 và 12/12.

Riêng thời điểm nhận lương trong cả ba tháng cuối năm, tỷ lệ chuyển đổi đều cao gấp 1,4 lần so với ngày không khuyến mại.

Bà Oanh Nguyễn, đại diện TikTok Shop

Theo TikTok Shop, người tiêu dùng bắt đầu tìm kiếm các sản phẩm phục vụ dịp Tết từ khoảng 2 tháng trước kỳ nghỉ. Trong tháng 1/2026, lượng người dùng hàng ngày trên nền tảng tăng hơn 10% so với tháng trước, trong khi giá trị trung bình mỗi đơn hàng tăng tới 3%.

Ngay cả những mặt hàng vốn gắn với chợ Tết truyền thống cũng ghi nhận hàng trăm nghìn đến hàng triệu đơn hàng trên sàn thương mại điện tử.

Chỉ trong 4 tháng, từ tháng 10/2025 đến hết tháng 1/2026, TikTok Shop ghi nhận hơn 4,8 triệu đơn hàng áo dài. Đối với hoa và cây cảnh, nền tảng ghi nhận 200.000 đơn hàng trước cao điểm Tết 2026, trong khi số lượng người bán tăng gấp 5 lần.

Về sức mua dịp Tết sắp tới, khảo sát của Kantar cho thấy 79% người tiêu dùng dự định tăng chi tiêu, so với mức 78% của năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ dự định giảm chi tiêu giảm từ 14% xuống còn 6%.

Trong một khảo sát khác thực hiện với 405 người tiêu dùng tại Việt Nam, Kantar ghi nhận cứ 10 người thì có 9 người lo ngại và thận trọng hơn trước những bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, 60% không cắt giảm chi tiêu, tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á được khảo sát.