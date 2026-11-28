Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 2/12 đến 31/12/2026, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tạm tính theo thị giá QNS ở mức 47.600 đồng/cổ phiếu, Nutifood Bình Dương sẽ cần chi khoảng 95 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Hiện nhóm Nutifood đang nắm giữ hơn 30,4 triệu cổ phiếu QNS, tương đương 8,28% vốn điều lệ Đường Quảng Ngãi. Trong đó, Nutifood Bình Dương sở hữu 4,54% và CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood sở hữu 3,74%.

Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, Nutifood Bình Dương sẽ nâng lượng sở hữu từ gần 16,68 triệu lên 18,68 triệu cổ phiếu, tương đương 5,08% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Đường Quảng Ngãi. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm Nutifood cũng sẽ tăng lên 8,82%.

Động thái này nối tiếp các đợt mua cổ phiếu QNS của nhóm Nutifood trong năm 2026. Tính theo thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu QNS mà nhóm Nutifood đang nắm giữ trị giá gần 1.450 tỷ đồng. Bà Trần Thị Lệ hiện là thành viên HĐQT của cả Đường Quảng Ngãi và Nutifood Bình Dương.

Đường Quảng Ngãi hiện dẫn đầu thị trường sữa đậu nành Việt Nam với thương hiệu Fami, bên cạnh các hoạt động sản xuất đường, nước khoáng, bia và điện sinh khối.

Trong quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.073 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 18% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mảng sữa đậu nành mang về 1.634 tỷ đồng doanh thu, tăng 23,9%, đóng góp hơn một nửa doanh thu toàn doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đường Quảng Ngãi đạt doanh thu thuần 9.125 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.407 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,9% và 6,7% so với cùng kỳ, hoàn thành gần 87% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm.