Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội Trốn thuế.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra đối với Nguyễn Anh Đức về các dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng.

Trên mạng xã hội, Nguyễn Anh Đức, thường được biết đến với tên gọi "Master Anh Đức", thường xuyên đăng tải các video chia sẻ câu chuyện thành công của học viên sau những khóa học do mình tổ chức để quảng bá, thu hút đông đảo người theo dõi, đặc biệt là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Anh Đức giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025 và Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Trong quá trình kinh doanh khóa học và sách, Đức đã thu hơn 7,6 tỷ đồng qua 4 tài khoản cá nhân, bỏ ngoài sổ sách kế toán và không kê khai, nộp thuế đối với khoản doanh thu này.

Đầu tháng 11/2026, khi truyền thông phản ánh về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng cho các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che giấu cơ quan chức năng.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định hành vi của Nguyễn Anh Đức đã làm trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác cũng như vai trò của những người liên quan.

Cuối tháng 10/2026, Nguyễn Anh Đức gây chú ý trên mạng xã hội khi thông tin về một gói đào tạo làm giàu được giới thiệu có tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng, với mức giá ưu đãi 300 triệu đồng, được chia sẻ rộng rãi.

Ngoài hoạt động đào tạo, Nguyễn Anh Đức còn tự giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Palhomes, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản.

Trên website của Master Life, Đức được giới thiệu là người từng huấn luyện hơn 20.000 doanh nhân và lãnh đạo. Hệ thống này cũng tự công bố Palhomes đạt doanh thu 100 tỷ đồng năm 2021 và 150 tỷ đồng năm 2022. Đây là những số liệu do phía doanh nghiệp công bố, chưa được kiểm chứng độc lập.

Liên quan đến vụ án, Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tại số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng; cán bộ tiếp nhận là điều tra viên Lê Thành Trung, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế