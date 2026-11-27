Theo tài liệu kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2027 (kỳ từ tháng 3/2026 đến tháng 2/2027) công bố ngày 8/10/2026, Rorze Corporation cho biết sẽ hoàn tất san lấp và ký hợp đồng bàn giao khu đất cho nhà máy mới của công ty con Rorze Robotech trong quý 4/2026.

Nhà máy giai đoạn 1 dự kiến khởi công trong quý 1/2027 và vận hành từ quý 4/2027, sớm hơn một quý so với kế hoạch trước đó.

Dự án được công bố ngày 11/10/2024 với tổng vốn khoảng 330 triệu USD cho đất, nhà xưởng và thiết bị, trên khu đất khoảng 23,8 ha, rộng gấp 5 lần quỹ đất hiện có.

Tổng diện tích sàn khoảng 180.000 m², triển khai nhiều giai đoạn đến năm 2032. Kế hoạch ban đầu là khởi công mùa xuân 2026 và hoàn thành mùa xuân 2027.

Khu đất thuộc dự án KCN Nhật Bản – Hải Phòng giai đoạn 2 tại phường Hồng An, quy mô 197,16 ha, vốn khoảng 170 triệu USD (khoảng 4.400 tỷ đồng).

Theo báo cáo của phường Hồng An đến ngày 26/8/2026, dự án đã giải phóng mặt bằng 138,48 ha, đạt 70,2%; phường đã giao cho chủ đầu tư 3 đợt đất với tổng 57,2 ha, trong đó có 25 ha dành cho Rorze Robotech.

Diện tích lắp ráp gấp 5,2 lần

Tài liệu quý 2 cho biết các nhà máy mới bổ sung 60.000 m² khu lắp ráp và 53.200 m² khu chế tạo linh kiện, so với lần lượt 14.400 m² và 18.150 m² hiện nay.

Theo cách tính của Rorze, khi toàn bộ nhà máy mới hoàn thành, tổng diện tích lắp ráp sẽ gấp 5,2 lần và diện tích chế tạo linh kiện gấp 3,9 lần hiện tại.

Mục tiêu công bố là nâng gấp đôi năng lực sản xuất; Báo cáo tích hợp 2026 mô tả nhà máy mới sẽ tự động hóa hoàn toàn các công việc đơn giản và dùng AI do công ty tự phát triển cho khâu kiểm tra.

Trong lúc chờ nhà máy mới, Rorze đẩy nhanh tuyển dụng, tăng lương từ tháng 8/2026, chuyển kho của nhà máy hiện hữu ra xưởng thuê bên ngoài và cải tạo phần diện tích trống thành phòng sạch để mở rộng sàn lắp ráp.

Đơn hàng tăng gấp 2,6 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm tài chính 2027 (tháng 3–8/2026), giá trị đơn hàng của Rorze đạt 128,5 tỷ yên, gấp khoảng 2,6 lần cùng kỳ.

Riêng quý 2, đơn hàng thiết bị bán dẫn đạt 78,5 tỷ yên, gấp 3,2 lần cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu nửa đầu năm đạt 79,7 tỷ yên, tăng 21,5%; lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 15,8 tỷ yên, tăng 45,7%.

Rorze nâng kế hoạch cả năm lên 180 tỷ yên doanh thu, tăng 39,8%, và 37,8 tỷ yên lợi nhuận ròng, tăng 98,3% so với năm trước. Nếu hoàn thành, lợi nhuận sẽ vượt khoảng 60% mức đỉnh cũ 23,6 tỷ yên của năm tài chính kết thúc tháng 2/2025.

Trong nửa đầu năm, Applied Materials đóng góp 21,7% doanh thu và TSMC 14,6%. Rorze sản xuất robot vận chuyển wafer, cụm EFEM lấy từng tấm wafer từ hộp chứa đưa vào máy xử lý rồi trả lại, cùng máy phân loại và thiết bị lưu trữ wafer. Công ty dự báo đơn hàng thiết bị vận chuyển cho chip tiên tiến và đóng gói tiên tiến tiếp tục tăng nhờ nhu cầu AI tạo sinh và bộ nhớ HBM.

Gần 30 năm ở Hải Phòng

Rorze Robotech thành lập tháng 10/1996 với vốn điều lệ 62 triệu USD và xuất lô hàng đầu tiên vào tháng 8/1998. Theo Báo cáo tích hợp 2026, Rorze chọn Việt Nam khi đồng yên tăng lên khoảng 80 yên/USD khiến sản xuất tại Nhật trở nên đắt đỏ, và hiện coi Việt Nam là nhà máy mẹ của mạng lưới sản xuất.

Doanh nghiệp đang vận hành 2 nhà máy trong KCN Nhật Bản – Hải Phòng, sản xuất và lắp ráp robot, thiết bị điều khiển chuyển động và sản phẩm liên quan đến bán dẫn.

Rorze Robotech hiện có 2.992 lao động, 21% là nữ; 96% được đóng bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp, số còn lại đang thử việc. Thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng, thưởng cuối năm từ 8 đến 12 tháng lương. Doanh nghiệp cũng thuộc nhóm đầu tiên tại Việt Nam cho người lao động nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật.