Ngày 27/11, VinEnergo, doanh nghiệp năng lượng xanh thuộc Tập đoàn Vingroup, chính thức khởi công dự án nhà máy điện mặt trời công suất 126 MWp tại thành phố Sagay, tỉnh Negros Occidental, Philippines.

Đây là dự án đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines về phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ.

Đáng chú ý, quy mô hợp tác mà hai bên hướng tới lớn hơn nhiều so với dự án vừa khởi công.

Trước đó, VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, với tổng công suất dự kiến hơn 20 GW, tương đương hơn 20.000 MW, có khả năng cung cấp tới 5 GW điện nền cho hệ thống năng lượng quốc gia Philippines.

Dự án điện mặt trời Sagay được phát triển cùng đối tác SunAsia Energy, một doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại Philippines. Nhà máy sử dụng giải pháp điện mặt trời trên hệ thống giàn đỡ chuyên dụng (Solar on Stilts) nhằm tối ưu việc sử dụng quỹ đất.

Sagay cũng chỉ là một trong ba dự án thuộc danh mục hợp tác giữa VinEnergo và SunAsia Energy. Hai doanh nghiệp đang hợp tác phát triển các dự án tại Macabebe, Sagay và Silay, với tổng công suất 422 MWp.

Phát biểu về dự án, bà Sharon S. Garin, Bộ trưởng Năng lượng Philippines cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh khoản đầu tư của VinEnergo vào lĩnh vực năng lượng Philippines. Dự án điện mặt trời Sagay công suất 126 MWp là sự bổ sung quan trọng cho năng lực năng lượng tái tạo đang phát triển của Philippines và những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia".

Theo Bộ trưởng Năng lượng Philippines, việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có trong nước sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hạn chế ảnh hưởng từ những biến động của thị trường năng lượng quốc tế.

Về phía VinEnergo, ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc công ty, cho biết dự án Sagay mang ý nghĩa đặc biệt khi là bước triển khai đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Bộ Năng lượng Philippines, chuyển các định hướng hợp tác thành dự án cụ thể.

Trong giai đoạn tiếp theo, VinEnergo dự kiến phát triển danh mục các dự án phát điện tại Philippines, kết hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ pin (BESS), hướng tới khả năng đáp ứng phụ tải nền 24/7.

Giai đoạn 2027–2029, doanh nghiệp sẽ từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, đưa các dự án đủ điều kiện tiến tới xây dựng và khởi công, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới tại quốc gia này.

VinEnergo là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và hạ tầng truyền tải, phân phối điện. Hiện tổng mức đầu tư và thời điểm dự kiến đưa nhà máy điện mặt trời Sagay vào vận hành chưa được công bố.