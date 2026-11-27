‏Trong thư gửi cán bộ công nhân viên, người lao động nhân cột mốc 60 triệu giờ công an toàn, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh: "60 triệu giờ công an toàn không đơn thuần là một con số, mà là minh chứng cho hàng triệu hành động đúng, hàng triệu lựa chọn an toàn và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc mỗi ngày". Với nền tảng văn hóa an toàn đã được vun đắp, mục tiêu lớn nhất trên chặng đường phía trước của BSR vẫn là giữ vững kỷ luật, chủ động phòng ngừa rủi ro và bảo đảm mỗi người lao động đều trở về nhà an toàn sau mỗi ca làm việc.