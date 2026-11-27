‏Hoàn thiện chuỗi liên kết từ thăm dò, khai thác đến chế biến sâu‏

‏Nhìn lại chặng đường 65 năm truyền thống, sự trưởng thành của ngành Dầu khí cần được nhìn nhận trong toàn bộ quá trình chuyển hóa tài nguyên thành giá trị phục vụ đất nước.‏

‏Trước khi có NMLD đầu tiên, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dầu thô và phải nhập khẩu toàn bộ sản phẩm xăng dầu thành phẩm từ các quốc gia có ngành lọc hóa dầu phát triển. Cách làm này tương tự như "bán thô, mua tinh", khiến đất nước gặp nhiều bất lợi về dự trữ ngoại hối, giá cả và đặc biệt là nguy cơ mất an ninh năng lượng trong những tình huống khẩn cấp như biến động địa chính trị, chiến tranh, thiên tai hay dịch bệnh. Vì vậy, xây dựng một NMLD trong nước không đơn thuần là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là yếu tố then chốt trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

‏‏Cuối 2005, NMLD Dung Quất được khởi công và đầu năm năm 2009, NMLD Dung Quất cho ra đời những sản phẩm đầu tiên, đúng 50 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Khu công nghiệp dầu khí Baku, Azerbaijan. Với sự ra đời của Dung Quất, dầu thô có thêm một hành trình chuyển hóa ngay trên đất nước Việt Nam. Thông qua các công đoạn công nghệ, nguồn nguyên liệu được chế biến thành nhiên liệu và các sản phẩm có ích, phục vụ hoạt động sản xuất, vận tải và đời sống dân sinh. Giá trị tài nguyên được nâng cao bằng năng lực chế biến, trình độ tổ chức sản xuất và chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.‏

‏Đó cũng là cơ sở để nhìn nhận NMLD Dung Quất như mảnh ghép quan trọng hoàn thiện chuỗi giá trị ngành Dầu khí, từ khâu đầu đến khâu cuối. Nhà máy bổ sung mắt xích lọc hóa dầu, góp phần kết nối hoạt động khai thác với thị trường tiêu thụ thông qua năng lực sản xuất trong nước. Với vai trò chủ lực trong ngành lọc hóa dầu Việt Nam, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - BSR (đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) đã quản lý, vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, có những thời điểm đạt tới 125% công suất thiết kế để đáp ứng yêu cầu thị trường. Mỗi năm, nhà máy cung cấp sản lượng sản phẩm đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thị trường nội địa. Đặc biệt, trong những thời điểm thị trường biến động, nhà máy vẫn duy trì nguồn cung ổn định, kịp thời điều tiết sản lượng, góp phần giữ vững thị trường trong nước. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò quan trọng của NMLD Dung Quất trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.‏

‏Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến khảo sát vịnh Dung Quất với mục đích tìm địa điểm xây dựng NMLD đầu tiên của đất nước.‏

‏Không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thương mại, BSR còn đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt: sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng, gồm nhiên liệu cho tàu ngầm, tàu chiến và máy bay quân sự. BSR là đơn vị thứ hai ngoài Liên bang Nga được phép sản xuất nhiên liệu Jet A-1K và DO L-62 theo tiêu chuẩn quân sự của Nga. Kết quả này minh chứng cho năng lực làm chủ khoa học công nghệ, khả năng nội địa hóa những sản phẩm đặc thù và tinh thần phụng sự Tổ quốc của đội ngũ nhân sự BSR.‏

‏Bồi đắp năng lực tự chủ bằng con người, công nghệ và quản trị‏

‏Ngày 8/5/2025, Phòng lưu niệm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp ngành Dầu khí Việt Nam - Azerbaijan" được khánh thành tại Trường Đại học Dầu mỏ và Công nghiệp Quốc gia Azerbaijan, ở thủ đô Baku, đất nước Azerbaijan. ‏

‏Trong số những hình ảnh về các công trình dầu khí mang tính biểu tượng của PETROVIETNAM được trưng bày tại Phòng lưu niệm, có bức ảnh NMLD Dung Quất nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt, kèm dòng chú thích: "Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoàn thành và cho sản phẩm đầu tiên năm 2009 góp phần đáp ứng nguồn cung xăng dầu quốc gia".‏

‏Giá trị của một nhà máy lọc dầu đối với an ninh năng lượng trước hết được thể hiện ở khả năng duy trì sản xuất và bảo đảm nguồn cung. Bởi vậy, nhiệm vụ xuyên suốt của BSR là giữ cho hoạt động sản xuất luôn an toàn, ổn định và hiệu quả.‏

‏Con người là yếu tố quyết định để công nghệ phát huy giá trị. Tại NMLD Dung Quất, một kỹ sư tham gia vận hành tại phòng điều khiển trung tâm phải trải qua 4-6 năm học tập, đào tạo và thực hành trực tiếp với máy móc hiện đại. Từ hơn 200 chuyên gia nước ngoài tham gia trong giai đoạn bàn giao nhà máy, đến nay, toàn bộ công tác vận hành tại NMLD Dung Quất đã do nhân sự Việt Nam đảm nhận. Đằng sau sự chuyển biến ấy là quá trình bền bỉ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước làm chủ toàn bộ dây chuyền chế biến.‏

‏Kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua thực tiễn vận hành tiếp tục được chuyển hóa thành năng lực quản trị nhà máy, quản lý thiết bị và kiểm soát rủi ro. Nhờ đó, các kỹ sư BSR ngày càng chủ động trong nhận diện nguy cơ, xây dựng phương án xử lý và hạn chế sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Tinh thần đổi mới sáng tạo còn được thể hiện bằng những con số cụ thể. Riêng năm 2025, BSR có 1.075 ý tưởng đăng ký, trong đó 273 sáng kiến cải tiến được công nhận. Những kết quả này cho thấy truyền thống kiên trì, sáng tạo của người lao động đang tiếp tục được phát huy trong từng công việc cụ thể, từ nghiên cứu thiết bị, hoàn thiện quy trình đến nâng cao độ tin cậy và hiệu quả sản xuất.‏

‏Nhân sự BSR đã làm chủ công nghệ lọc hóa dầu, vận hành NMLD Dung Quất đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả.‏

‏Ngày 13/4/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông qua việc chuyển sang mô hình Tổng công ty, với tên gọi mới là Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR). Từ nhiệm vụ vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR mở rộng vai trò sang điều phối và phát triển chuỗi giá trị lọc hóa dầu quốc gia. Một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là hoàn thành Dự án NCMR NMLD Dung Quất. BSR cũng định hướng mở rộng hạ tầng và phát triển kinh doanh quốc tế, phấn đấu vào nhóm 8 doanh nghiệp lọc hóa dầu có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á năm 2030 và nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu vào năm 2050.‏

‏Để hiện thực hóa các chiến lược trong thời gian tới, BSR đã xác định 11 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: cải thiện chính sách pháp luật, hoàn thiện quy hoạch đầu tư, tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong ngành, đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ số trong tài chính - đầu tư - sản xuất, đa dạng hóa nguyên liệu đầu vào, mở rộng kênh phân phối và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.‏

‏NMLD Dung Quất giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tính đến nay, BSR đã đạt gần 60 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công.‏

‏Nhìn ở góc độ rộng hơn, đóng góp của NMLD Dung Quất đối với an ninh năng lượng mang ý nghĩa cả trước mắt lẫn lâu dài. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026), nhìn lại hành trình xây dựng NMLD Dung Quất càng thấy rõ giá trị của sự kiên định với mục tiêu phát triển một ngành công nghiệp hoàn chỉnh. Từ tìm kiếm tài nguyên đến chế biến và cung ứng sản phẩm là một quá trình bền bỉ tích lũy tri thức, nguồn lực và năng lực làm chủ, qua đó tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam.‏