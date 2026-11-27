Theo báo cáo công khai kết quả kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của TP.HCM hồi đầu tháng 10/2026, qua kiểm tra chọn mẫu hồ sơ giao đất, thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án Khu phức hợp Thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City (Khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm) và đánh giá thực trạng thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội (NOXH), kết quả kiểm toán cho thấy:

Tiền sử dụng đất tăng thêm 3.647,7 tỷ đồng nếu tính lại tỷ lệ chiết khấu

Tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, Kiểm toán Nhà nước cho biết một số ngân hàng có dấu hiệu cung cấp lãi suất không đúng mức thực tế, cụ thể là VietinBank với mức 11,083% và Ngân hàng Dầu Khí với mức 11,325%.

Sau khi thu thập lãi suất bình quân thực tế trong hai năm 2021-2022, Kiểm toán Nhà nước xác định lại tỷ lệ chiết khấu ở mức 9,175%.

Với tỷ lệ chiết khấu này và giữ nguyên các yếu tố còn lại trong phương án xác định giá đất đã được phê duyệt, tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của dự án tăng thêm 3.647,7 tỷ đồng.

Ngoài tỷ lệ chiết khấu, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra vấn đề liên quan đến dữ liệu giá bán chung cư được sử dụng trong phương án xác định giá đất.

Cụ thể, một số phiếu thu thập thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 1 chưa bảo đảm độ tin cậy. Phiếu được đóng dấu cung cấp ngày 19/10/2022 nhưng hợp đồng công chứng ngày 20/6/2022.

Chưa đủ cơ sở xác định kết quả thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội

Kiểm toán Nhà nước cũng kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City do Công ty TNHH Lotte làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích đất ở hơn 24.090 m², tương ứng nghĩa vụ dành 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội là hơn 4.818 m². Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết chưa đủ cơ sở xác định hình thức và kết quả thực hiện nghĩa vụ này.

Theo Nghị định 261/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền phải nộp đủ hai thành phần T(a) và T(b), đồng thời chỉ được xác nhận hoàn tất nghĩa vụ khi đã nộp đủ cả hai khoản.

Tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, khoản T(a) chưa xác định được, trong khi khoản T(b) được Kiểm toán Nhà nước tạm xác định là 13 tỷ đồng.

Từ kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá kiểm tra, rà soát giá bán hàng để tính doanh thu phát triển của dự án, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt lại giá đất cụ thể và tính toán lại nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đồng thời, cơ quan kiểm toán kiến nghị xác định số tiền chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Dự án 60.000 tỷ đồng vừa khởi công trở lại sau nhiều năm vướng mắc

Lotte Eco Smart City Thu Thiem là dự án do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, với sự tham gia của 3 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Lotte gồm Lotte Shopping, Hotel Lotte, Lotte Engineering & Construction và Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Dự án sử dụng khoảng 74.513 m² đất, gồm 6 lô thuộc Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án từng trải qua thời gian dài chưa thể triển khai do các vướng mắc liên quan đến pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo thông tin được công bố trước đó, dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 20.100 tỷ đồng. Sau quá trình điều chỉnh, tổng vốn đầu tư được nâng lên 60.000 tỷ đồng. Ngày 31/7/2026, Lotte Properties HCMC hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án với số tiền đã nộp 17.569 tỷ đồng, theo thông tin Phát Đạt công bố.

Ngày 23/10/2026, Lotte Eco Smart City Thu Thiem chính thức khởi công trở lại, đánh dấu bước chuyển sau nhiều năm đình trệ.



