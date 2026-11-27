Một ngày trước buổi ra mắt cuốn sách thứ 5, ông Phan Minh Thông đang thực hiện quay video thì nhận tin kinh doanh không tốt. Tâm trạng của ông lập tức bị ảnh hưởng. Nhưng, chỉ 15 phút sau, ông lại tiếp tục công việc ghi hình bình thường.

"Tôi cần chút thời gian để đổi trạng thái", ông nói với phóng viên. 15 phút là khoảng thời gian để ông đóng một 'ngăn' trong não bộ và mở ra ngăn khác. Ông tin mình có nhiều ngăn như vậy, và mỗi ngăn giữ một phiên bản khác nhau của Phan Minh Thông.

Trong đó, phiên bản quen thuộc và nổi tiếng nhất là chủ doanh nghiệp. Ông Thông là Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Phúc Sinh Group, đơn vị có doanh thu 410 triệu USD/năm ( hơn 10.500 tỷ đồng ). Sau 25 năm, hai vợ chồng ông đã gây dựng Phúc Sinh thành một trong những công ty nông sản hàng đầu Việt Nam, đưa cà phê, hồ tiêu và nhiều sản phẩm ra thị trường quốc tế. Ông còn hay được gọi là 'vua tiêu'.

Ở phiên bản thứ hai và có lẽ rất ít người biết. Cách đây 1 năm, vào tháng 11/2025, Phúc Sinh và cá nhân ông Thông đứng ra tổ chức triển lãm "Hoạ Cá" với các tác phẩm của hoạ sĩ nổi tiếng Đặng Phương Việt. Triển lãm nãy đã bán được 48/49 bức tranh với mức giá không hề rẻ, có bức lên tới hơn 15.000 USD (hơn 380 triệu đồng).

"Lúc này, tôi trong vai của một nhà tổ chức triển lãm nghệ thuật", ông cho hay.

Phiên bản thứ ba xuất hiện vào sáng 26/11/2026, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), khi Cuốn sách thứ 5 của ông, "Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & Cuộc sống", chính thức ra mắt. Ông Thông lại trong vai một nhà văn. Đến nay, sau 9 năm, tác giả doanh nhân này đã cho ra đời 5 cuốn sách, với tổng cộng 47.000 bản được phát hành.

Nói về con số trên, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT kiêm đồng sáng lập Saigon Books, đơn vị xuất bản cuốn sách mới nhất của ông Thông, phải nhận xét: "Doanh nhân này đụng vào đâu cũng ra tiền".

Ít ai biết rằng, Chủ tịch Phúc Sinh Group từng học kém môn văn. Nhưng ông vừa xuất bản cuốn sách thứ 5 của mình.

Điều người cha nhìn thấy

MC điều phối chương trình ra mắt sách ngạc nhiên và đặt câu hỏi về kỹ năng nghề nghiệp thật của tác giả: Đâu mới là con người thực sự của ông?

'Vua tiêu' Phan Minh Thông giải thích cho khả năng hoán đổi vai trò của mình với hình ảnh của 'những chiếc ngăn được sẻ bên trong não bộ'. Người đầu tiên nhận ra biệt tài này là cha của ông, từ hồi ông Thông còn học Đại học Ngoại thương.

"Bố tôi từng nói: Con có tài phân chia các nhiệm vụ trong não bộ'", ông kể lại với phóng viên, sau khi sự kiện kết thúc. Gần đây, một hoạ sĩ tài năng cũng nói với ông điều tương tự.

Về cơ chế, khi tham gia điều hành kinh doanh thì các ngăn khác đóng; hoặc ngăn viết lách mở ra thì ngăn kinh doanh sẽ đóng lại. "Bước ra khỏi văn phòng thì tôi không còn là một chủ tịch nghìn tỷ nữa", ông nói và cho biết, ông sẵn sàng làm những điều 'nhí nhố' trên mạng xã hội – nhưng chính những điều mà nhiều người ngại thực hiện đó - lại giúp ông xả stress.

Để rồi, khi ngồi vào bàn viết, vị doanh nhân biến thành một người chỉ tập trung vào câu chữ. Ông thực hiện viết bằng cách lục lại ký ức, tìm dữ liệu trong quá khứ qua những bức ảnh cũ. Sau đó, tác giả hồi tưởng về chuỗi sự kiện liên quan đã diễn ra, chắp nối chúng theo dòng thời gian và dựng lên các tuyến nhân vật.

Thành quả bài viết đôi khi làm chính ông ngạc nhiên. Có nhiều tác phẩm viết xong mà khi đọc lại, ông Thông còn tự hỏi: "Tại sao mình viết được như vậy?".

Sự tập trung một cách toàn tâm toàn ý trên có được còn xuất phát từ đặc điểm thú vị của ông - đó là hay quên cảm xúc. Dù là thành công hay thất bại, thay vì để quá khứ xâm chiếm, mọi thứ đều trôi qua, bị lãng quên nhanh trong đầu Phan Minh Thông. Trái lại, ông chọn cách tận hưởng và hứng thú với từng khoảnh khắc đang sống.

"Có người nói, đi tu mới làm được điều đấy. Nhưng tôi không đi tu", ông nói. "Đọc sách, người ta có thể thấy sự lãng mạn và dễ chịu. Nhưng đừng nhầm, tôi là một con người khác hẳn trong làm ăn".

Cậu học trò 'dốt văn'

Kỹ thuật hoán đổi vai nghề nghiệp là khả năng may mắn mà không phải ai cũng có. Dù vậy, chính Chủ tịch Phúc Sinh Group cũng thừa nhận việc tách bạch giữa kinh doanh và viết lách là không dễ. Bởi, ông đang điều hành một doanh nghiệp với nhiều nhà máy, dòng tiền nghìn tỷ và đội ngũ hàng trăm nhân sự bên dưới. Thuyền càng lớn ắt sóng càng to.

Ông Thông cũng không cho rằng, khả năng chuyển đổi giữa các 'ngăn' trong cơ quan não bộ - tất cả đều là trời phú. Bởi, biệt tài nào cũng phải trải qua kỷ luật rèn luyện.

Khi đứng trên các sân khấu làm diễn giả hoặc tham gia tổ chức sự kiện cũng vậy. Trước mỗi công việc, vị chủ tịch doanh nghiệp nghìn tỷ vẫn phải tự luyện trình bày và điều chỉnh cách nói cho phù hợp.

Ngăn viết lách là ví dụ rõ nhất tiếp theo. Ở thời điểm học cấp III, thầy cô dạy môn văn thường chấm bài của ông ở mức 4 hoặc 5 điểm. Bài xuất sắc nhất cũng chỉ được 6 điểm. Học lực văn dưới mức trung bình.

Những trang sách đầu tiên của vị doanh nhân cũng không được viết ra một cách dễ dàng mà mất thời gian chỉnh sửa, biên tập. Viết nhiều mới thành quen, để có được kết quả hôm nay. Thầy cô năm xưa chắc không ngờ rằng, cậu học trò Phan Minh Thông 'dốt văn' ngày nào đã có thể xuất bản tới cuốn sách thứ 5 trong sự nghiệp sáng tác của mình.

Do đó, ông quan niệm, nếu tập trung vào rèn luyện thì mọi thành quả rồi sẽ đến.

Quay trở lại với ý nghĩa của viết sách. 'Vua tiêu' cho rằng: Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Nếu có cơ hội giữ lại những ký ức, kể cả niềm vui, nỗi buồn hay thất bại của mình, đến lúc nhìn lại sẽ thấy điều đó rất đáng giá. Đây là động lực khiến vị doanh nhân mở máy tính lên và viết.

"Những cuốn sách chính là di sản của cá nhân tôi cũng như gia đình", ông chia sẻ về nghề tay trái và hứa hẹn 'ngăn viết lách' trong bộ não vẫn còn những câu chuyện chưa kể.

Ông đã viết về Dubai, Brazil, các nước Bắc Âu - những nơi từng đặt chân đến trong sự nghiệp kinh doanh. Riêng chuyến đi Colombia đầy thú vị cách đây 2 năm thì chưa từng xuất hiện trên các trang giấy. Ông nghĩ câu chuyện về mảnh đất này sẽ có mặt trong cuốn sách thứ 6 của mình.