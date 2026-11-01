Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) giảm 2,2% xuống 19.600 đồng/cổ phiếu, đánh dấu mức giá đóng cửa thấp nhất trong vòng 18 tháng qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 24 triệu cổ phiếu, gần gấp đôi mức bình quân 10 phiên gần nhất.

Theo dữ liệu giá đã điều chỉnh, lần gần nhất cổ phiếu HPG đóng cửa ở vùng giá này hoặc thấp hơn là phiên 11/6/2025, khi thị giá ở mức 19.418 đồng/cổ phiếu.

So với mức giá cao nhất trong 52 tuần là 29.700 đồng/cổ phiếu, thị giá HPG đã giảm khoảng 34%. Vốn hóa thị trường của Hòa Phát hiện còn khoảng 165.500 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 85.000 tỷ đồng so với mức đỉnh nếu tính trên cùng lượng cổ phiếu lưu hành.

Diễn biến kém tích cực của cổ phiếu HPG trái ngược với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh của doanh nghiệp trong những quý gần đây.

Trong quý III/2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đạt doanh thu 171.539 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23.746 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 104% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả trên, Hòa Phát đã hoàn thành 82% chỉ tiêu doanh thu và vượt 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Mảng thép tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 97% doanh thu và 77% lợi nhuận toàn tập đoàn.

Trong 9 tháng, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ. Tổng lượng tiêu thụ thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%. Riêng HRC đạt gần 5,5 triệu tấn, tăng 59%.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm. Tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm, dự kiến cung cấp sản phẩm ray ra thị trường từ quý II/2027.