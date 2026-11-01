Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương, vừa công bố hoàn thành hệ kết cấu thép đặc biệt mang tên Outrigger tại dự án One Central Saigon, đối diện chợ Bến Thành, TP.HCM.

Hệ kết cấu này được bố trí tại tầng 22 và 23 của tháp A, ở cao độ từ 110,5 m đến 126,5 m. Theo thông tin từ Newtecons, tổng khối lượng thép của hạng mục lên tới 1.260 tấn, chiều cao 16 m, tương đương một tòa nhà 5 tầng.

Ảnh: Newtecons

Từng cấu kiện thép được cẩu lên cao, căn chỉnh và liên kết với nhau để tạo thành một hệ giằng khổng lồ bên trong thân tòa tháp.

Đối với những tòa nhà chọc trời, bên cạnh việc chịu sức nặng của bản thân công trình, hệ kết cấu còn phải chịu tác động theo phương ngang của gió. Tòa nhà càng cao, việc kiểm soát mức độ dao động càng trở nên quan trọng.

Ảnh: Newtecons

Hệ Outrigger giải quyết bài toán này bằng cách liên kết lõi cứng trung tâm với các cột chịu lực phía ngoài tòa nhà. Có thể hình dung đây là những cánh tay thép khổng lồ vươn từ lõi trung tâm ra các cột biên, giúp toàn bộ công trình cùng tham gia chịu lực, hạn chế sự chao đảo trước gió lớn.

Để thực hiện hạng mục này, Newtecons cùng nhà thầu kết cấu thép QH Plus đã phải chuẩn bị từ 8 tháng trước.

Trong điều kiện mặt bằng thi công hạn chế và nhiều hạng mục được triển khai đồng thời, đội ngũ kỹ sư phải tính toán trình tự lắp đặt từng cấu kiện, phân bổ thời gian sử dụng cẩu tháp và tổ chức các ca làm việc nối tiếp nhau.

Ảnh: Newtecons

Các phương án thi công đều được rà soát bởi bộ phận kỹ thuật, thiết bị và an toàn lao động trước khi triển khai. Sau khoảng 2 tháng lắp dựng, hệ Outrigger đã được hoàn thành.

Tòa tháp đôi sử dụng 3.000 tấn kết cấu thép

Ngoài hệ Outrigger, One Central Saigon còn sở hữu nhiều kết cấu đặc biệt khác, trong đó có các sàn công xôn (Cantilever), cho phép một phần sàn vươn ra ngoài thân tòa nhà mà không cần cột chống đỡ trực tiếp bên dưới. Toàn bộ dự án sử dụng khoảng 3.000 tấn kết cấu thép và bê tông cường độ cao M900.

Ảnh: One Central Saigon

One Central Saigon gồm hai tòa tháp 47 và 56 tầng, cao khoảng 235 m và 225 m, cùng 9 tầng khối đế và 6 tầng hầm sâu 26 m. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 205.800 m².

Dự án do Masterise Group phát triển trên khu đất 4 mặt tiền đối diện chợ Bến Thành. Newtecons và SOL E&C đảm nhận thi công kết cấu và cơ điện, trong khi BM Windows phụ trách hệ thống mặt dựng. Cả ba nhà thầu đều thuộc hệ sinh thái xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương, cựu Chủ tịch Coteccons.