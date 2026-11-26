Địa kỹ thuật – mắt xích quan trọng trong phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao

Geotec Hanoi 2026 – Hội nghị Quốc tế về Địa kỹ thuật vì sự Phát triển Bền vững Hạ tầng lần thứ 6, diễn ra trong hai ngày 26 - 27/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp trong lĩnh vực địa kỹ thuật, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, cập nhật công nghệ và tìm kiếm giải pháp cho các dự án hạ tầng.

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị triển khai nhiều dự án giao thông quy mô lớn, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, địa kỹ thuật giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện nền móng, kiểm soát biến dạng và duy trì độ ổn định của công trình. Với yêu cầu vận hành ở tốc độ cao, nền đường cần đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về độ lún, độ đồng đều và khả năng chịu tải. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa khảo sát địa chất, thiết kế nền móng, lựa chọn vật liệu và giải pháp thi công phù hợp.

Bên cạnh kết cấu đường ray và các hạng mục xây dựng chính, những vấn đề như xử lý nền đất yếu, gia cố mái dốc, xây dựng tường chắn và tổ chức thoát nước cũng cần được xem xét đồng bộ trong quá trình phát triển hạ tầng đường sắt. Việc nghiên cứu, lựa chọn giải pháp địa kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa chất và yêu cầu thiết kế có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng, độ bền và hiệu quả đầu tư của công trình.

Tại khu vực triển lãm Geotec Hanoi 2026, Minh Đức EC phối hợp cùng Strata Geosystems – doanh nghiệp Ấn Độ chuyên về các giải pháp gia cố đất và vật liệu địa kỹ thuật nhằm giới thiệu nhiều nhóm công nghệ phục vụ xây dựng hạ tầng, gồm lưới địa kỹ thuật (geogrid), tường chắn đất có cốt (MSE walls), ô ngăn hình mạng (geocell) và vật liệu địa tổng hợp (geosynthetics).

Phiên khai mạc Geotec Hanoi 2026, diễn đàn kết nối các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực địa kỹ thuật và xây dựng hạ tầng.

Các giải pháp này có thể được ứng dụng trong gia cường nền đường, xây dựng tường chắn, ổn định mái dốc và cải thiện điều kiện làm việc của nền đất, tùy thuộc vào đặc điểm địa chất và yêu cầu kỹ thuật của từng công trình. Trong đó, geogrid hỗ trợ gia cường đất và phân bố tải trọng; hệ thống MSE kết hợp đất đắp với vật liệu gia cường để tạo kết cấu tường chắn ổn định; còn geocell giúp giữ vật liệu và gia cố nền hoặc bề mặt trong những điều kiện ứng dụng phù hợp.

Việc giới thiệu các công nghệ này tại một sự kiện chuyên ngành tạo cơ hội để các đơn vị tư vấn, nhà thầu và chủ đầu tư tiếp cận thêm những phương án kỹ thuật phục vụ phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng cụ thể trong các dự án đường sắt cần được đánh giá trên cơ sở khảo sát, thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Minh Đức EC kết nối công nghệ quốc tế với năng lực triển khai tại Việt Nam

Minh Đức EC là doanh nghiệp thành viên của Minh Đức Group, hoạt động trong lĩnh vực địa kỹ thuật, gia cố mái dốc và các giải pháp kỹ thuật phục vụ công trình hạ tầng. Doanh nghiệp đã tham gia triển khai các dự án như cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Kè Ban Mai tại Hạ Long và Đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C, Khánh Hòa…

Minh Đức EC tham gia triển khai các giải pháp địa kỹ thuật tại những công trình có điều kiện địa hình và yêu cầu thi công phức tạp. Hình ảnh ghi nhận tại QL27C đoạn qua đèo Khánh Lê (Khánh Hòa).

Thực tế triển khai tại các dự án cho thấy, mỗi công trình đều đặt ra những yêu cầu riêng về địa chất, địa hình, điều kiện thi công và kiểm soát an toàn. Việc lựa chọn giải pháp vì vậy cần được xem xét xuyên suốt từ khảo sát, thiết kế đến tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng, thay vì chỉ dựa trên đặc tính riêng lẻ của vật liệu.

Ông Trần Quang Trung - Giám đốc Minh Đức EC cho biết: "Trong lĩnh vực địa kỹ thuật, không có một giải pháp duy nhất phù hợp với mọi điều kiện công trình. Hiệu quả phụ thuộc vào việc đánh giá đúng đặc điểm địa chất, lựa chọn giải pháp phù hợp và tổ chức triển khai đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thực tế. Vì vậy, việc tiếp cận các công nghệ mới và trao đổi chuyên môn với đối tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng tôi mở rộng lựa chọn giải pháp và nâng cao khả năng đáp ứng những bài toán hạ tầng ngày càng phức tạp tại Việt Nam".

Trong khi đó, Strata Geosystems phát triển các giải pháp gia cố đất, hệ thống tường chắn và vật liệu địa tổng hợp phục vụ xây dựng hạ tầng. Sự kết hợp giữa chuyên môn công nghệ của đối tác quốc tế và kinh nghiệm triển khai tại thị trường trong nước mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật, cập nhật giải pháp và mở rộng lựa chọn cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu và chủ đầu tư.

Trong dài hạn, khi Việt Nam tiếp tục đầu tư phát triển đường sắt và các công trình giao thông quy mô lớn, nhu cầu về giải pháp nền móng, gia cố đất và ổn định công trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng. Việc kết nối doanh nghiệp với các đối tác công nghệ quốc tế tại những diễn đàn chuyên ngành như Geotec Hanoi 2026 góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn, đồng thời tạo thêm cơ hội nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp địa kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Thông tin gian hàng Minh Đức EC & Strata tại Geotec Hanoi 2026

Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Thời gian: 26–27/11/2026

Gian hàng: Minh Đức EC & Strata Geosystems

Tìm hiểu thêm thông tin tại: Minh Đức EC - Xử lý sạt trượt, gia cố mái dốc

Tại gian hàng, khách tham quan có thể tìm hiểu trực tiếp các giải pháp địa kỹ thuật và vật liệu địa tổng hợp cùng các giải pháp gia cố mái dốc, tường chắn có cốt, gia cường nền và kiểm soát xói mòn.

Đây cũng là cơ hội để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn và kỹ sư địa kỹ thuật trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam về các bài toán công trình và khả năng ứng dụng giải pháp trong thực tế.