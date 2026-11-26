Ngày 12/11/2026, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã NTL) công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ông Đinh Quang Chiến, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua đủ 2,7 triệu cổ phiếu NTL như đăng ký, trong khoảng từ ngày 21/10 đến 12/11, bằng cả phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước giao dịch, ông nắm 23,4 triệu cổ phiếu, tương đương 19,18% vốn. Sau giao dịch, ông sở hữu 26,1 triệu cổ phiếu NTL, tỷ lệ 21,4% vốn điều lệ. Tính cả vợ là bà Nguyễn Thị Thêu và chị dâu là bà Nguyễn Thị Mai, nhóm ông Chiến và người có liên quan nắm gần 30 triệu cổ phiếu NTL, tương đương 24,57% vốn Lideco.

Đây là đợt mua thứ 5 liên tiếp của ông Chiến tại Lideco kể từ tháng 7/2026. Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 4 tháng ông đã mua thêm gần 10,56 triệu cổ phiếu NTL, tỷ lệ sở hữu tăng từ 12,74% lên 21,4%. Các đợt mua gần đây diễn ra khi giá cổ phiếu NTL đi xuống. Đóng cửa phiên 25/11, NTL ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 20,8% so với cuối tháng 6.

Ông Đinh Quang Chiến, sinh năm 1967, là một nhà đầu tư quen tên trên thị trường chứng khoán. Ông hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) và Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm. Trong đó, ông đã có thời gian dài gắn bó với NTL, tham gia HĐQT từ năm 2005.

Ngoài Lideco, ông Chiến bắt đầu mua mạnh cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp niêm yết từ tháng 8/2025. Đối với CTCP Licogi 13 (LIG), trong hai ngày 13 và 14/8/2025, ông mua hơn 3,3 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 4,98% lên 8,49% và trở thành cổ đông lớn. Từ đó ông tiếp tục mua thêm nhiều đợt. Theo thông báo của Licogi 13, từ ngày 25/8/2026 ông nắm 14,2 triệu cổ phiếu LIG, tương đương 15,07% vốn.

Tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (TTA), nhóm liên quan đến ông Chiến tiếp tục mua thêm cổ phiếu trong những tháng gần đây. Ngày 21/10/2026, Thủy điện Trà Xom, doanh nghiệp do ông Chiến làm Chủ tịch HĐQT, mua 121.900 cổ phiếu TTA, nâng sở hữu lên 3,15 triệu cổ phiếu, tương đương 1,76% vốn.

Theo báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan sau giao dịch ngày 21/10, ông Chiến hiện trực tiếp nắm khoảng 27,9 triệu cổ phiếu TTA, tương đương 15,63% vốn. Lideco nắm gần 5,9 triệu cổ phiếu (3,29%), con gái ông là bà Đinh Thu Thủy nắm gần 620.000 cổ phiếu (0,35%). Tính chung, nhóm ông Chiến và người có liên quan sở hữu hơn 37,5 triệu cổ phiếu TTA, tương đương 21,03% vốn điều lệ

Cũng từ tháng 9/2025, ông Chiến trở thành cổ đông lớn của CTCP Dệt May Huế (HDM) và CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD).

Tháng 6/2026, ông nâng sở hữu tại HCD lên 9,72%. Tuy nhiên, HCD kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ngày 9/11/2026, đưa vốn điều lệ từ khoảng 462 tỷ đồng lên khoảng 714 tỷ đồng. Ông Chiến không tham gia đợt này nên tỷ lệ sở hữu bị pha loãng, xuống còn khoảng 6,3%.

Năm 2026, nhóm ông Chiến mở rộng sang hai doanh nghiệp khác. Tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), ông cùng Lideco và Thủy điện Trà Xom nắm khoảng 5,96% vốn HHS. Tại CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP), cá nhân ông Chiến nắm hơn 1,21 triệu cổ phiếu, tương đương 2,02% vốn. Tính cả Lideco và bà Đinh Thu Thủy, nhóm liên quan nắm 6,01%. Riêng tại SEB, ông vẫn nắm gần 8 triệu cổ phiếu, tương đương 24,97% vốn.

Tính theo giá đóng cửa phiên 25/11/2026, cổ phiếu ông Chiến trực tiếp nắm giữ tại các doanh nghiệp trên có tổng giá trị khoảng 1.240 tỷ đồng. Trong đó, ba khoản lớn nhất là SEB, NTL và TTA, mỗi khoản trên 280 tỷ đồng.

Trong quá khứ, ông Chiến từng là cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD), tuy nhiên, không lâu sau đó, ông Chiến đã bán ra 49.000 cổ phiếu SJD, làm giảm tỷ lệ sở hữu về 4,9%, không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Ông Chiến cũng từng là thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 19 (SJM) và thoái hết vốn vào tháng 5/2016 và làm đơn xin rút khỏi HĐQT vào tháng 10/2016.

Ông Chiến từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sao Việt (SVS) trước khi doanh nghiệp này giải thể và từng là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC, doanh nghiệp này đã hủy tư cách công ty đại chúng vào năm 2023.