Jinko Solar cho biết đơn vị sản xuất của JinkoSolar tại Việt Nam ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 khoảng 4,94 tỷ NDT (khoảng 17.960 tỷ đồng) và lỗ ròng khoảng 207 triệu NDT (khoảng 750 tỷ đồng).

Đơn vị này là Công ty TNHH Công Nghiệp Jinko Solar (Việt Nam), sản xuất thanh silicon, tấm wafer, tế bào quang điện và mô-đun. Công ty đặt tại Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, có vốn đăng ký 1,75 tỷ USD, tương đương khoảng 45.150 tỷ đồng.

Theo tính toán, đơn vị này đóng góp khoảng 12,9% doanh thu nhưng chiếm khoảng 15,5% khoản lỗ của tập đoàn.﻿

﻿Theo số liệu năm 2025, đơn vị này đạt doanh thu 6,98 tỷ NDT (25.360 tỷ đồng) và lỗ ròng 176 triệu NDT (640 tỷ đồng). Tức là mức lỗ 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn mức lỗ cả năm 2025.

Tại Quảng Ninh, Jinko Solar từng có tham vọng đầu tư tới 2,6 tỷ USD với nhiều dự án. Từ tháng 1/2022, dự án công nghệ tấm silic Jinko Solar Việt Nam đã cho ra những sản phẩm đầu tiên. Dự án có quy mô đầu tư khoảng 365 triệu USD.

Dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam có quy mô vốn đầu tư trên 750 triệu USD, diện tích sử dụng đất hơn 31 ha.

Dự án tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam﻿ có vốn 1,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, quá trình đầu tư đã có nhiều thay đổi.

Cụ thể, tháng 3/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam. Đây là dự án từng được tỉnh Quảng Ninh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án với tổng mức đầu tư của tổ hợp lên tới 1,5 tỷ USD, vào tháng 10/2023.

Jinko Solar đã giải thích nguyên nhân của việc này là do thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn và đã có quyết định giải thể doanh nghiệp Công ty TNHH Chế tạo thông minh Jinko Solar (Việt Nam).﻿