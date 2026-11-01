Ngày 24/11, Tập đoàn đóng tàu Damen (Hà Lan) công bố ký hợp đồng với Windcat để đóng chiếc tàu hỗ trợ đa năng ngoài khơi (MP-ASV) thứ hai thuộc dòng Innovation Series.

Đơn hàng nối tiếp hợp đồng đóng chiếc tàu đầu tiên được ký vào tháng 11/2025, kèm quyền đặt mua thêm 5 chiếc. Theo công bố của Damen, dòng tàu này sẽ được sản xuất tại Nhà máy Đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh.

Tàu MP-ASV có chiều dài 102 m, rộng 20 m, diện tích boong công tác 750 m² và sân đáp trực thăng ở phía mũi. Với 111 cabin, sức chứa tối đa 190 người, con tàu có thể đảm nhiệm chức năng như một khách sạn nổi phục vụ nhân sự tại các công trình năng lượng ngoài khơi.

Tàu được trang bị cần cẩu có sức nâng 150 tấn dưới biển, đồng thời có thể vận hành ở chế độ bù chuyển động 3D với sức nâng 15 tấn. Ngoài phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi, tàu còn có khả năng hỗ trợ sửa chữa cáp ngầm và triển khai robot dưới biển.

Hệ thống định vị động DP2+ giúp tàu duy trì vị trí mà không cần thả neo, trong khi cầu dẫn tích hợp công nghệ bù chuyển động 3D hỗ trợ nhân sự di chuyển giữa tàu và các công trình trên biển.

Tàu còn được tích hợp hệ thống pin lưu trữ điện, tổ máy phát điện phụ sử dụng nhiên liệu kép có hydro và ba tổ máy phát điện thế hệ mới của hãng ABC, có khả năng sử dụng nhiều loại nhiên liệu phát thải thấp.

Nhờ khả năng dự trữ nhiên liệu lớn, tàu có thể hoạt động ngoài khơi tới 150 ngày. Giá trị hợp đồng chưa được công bố.

Thành lập năm 1927, Damen là tập đoàn đóng tàu lớn nhất Hà Lan, với khoảng 12.500 nhân viên trên toàn cầu. Các sản phẩm của tập đoàn trải rộng từ tàu lai dắt, tàu nạo vét, tàu dịch vụ dầu khí, điện gió đến siêu du thuyền và tàu quân sự.

Năm 2025, Damen ghi nhận doanh thu 3,25 tỷ euro (khoảng 100.000 tỷ đồng), bàn giao 160 tàu. Giá trị đơn hàng đã ký nhưng chưa hoàn thành đạt 10,2 tỷ euro, tương đương hơn 300.000 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Damen đã hợp tác với Nhà máy Đóng tàu Hạ Long sản xuất nhiều dòng tàu chuyên dụng xuất khẩu. Trong đó, tàu dịch vụ điện gió Windcat Rotterdam được đóng tại Quảng Ninh đã giành giải thưởng Tàu của năm tại Maritime Awards Gala 2026 ở Hà Lan.

Theo thông tin công bố hồi tháng 4/2026, Nhà máy Đóng tàu Hạ Long có 19 hợp đồng đóng tàu, góp phần đảm bảo việc làm đến năm 2030 cho khoảng 1.000 lao động trực tiếp và 1.400 lao động thầu phụ.

Ngoài Quảng Ninh, tập đoàn Hà Lan còn có liên doanh đóng tàu Damen – Sông Cấm tại Hải Phòng. Theo UBND TP Hải Phòng, năm 2025, liên doanh này đạt doanh thu hơn 1.359 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 228 tỷ đồng và xuất khẩu 48 tàu biển các loại.