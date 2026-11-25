Ngày 25/11, Tập đoàn tư vấn tuyển dụng toàn cầu Robert Walters công bố Khảo sát Lương 2027, hé lộ những chuyển động mới trên thị trường lao động Việt Nam trong năm tới.

Với gần như toàn bộ doanh nghiệp (96%) dự kiến tăng lương trong năm 2027 và gần một nửa (47%) có kế hoạch mở rộng tuyển dụng từ 5% trở lên, thị trường việc làm đang chuyển biến nhanh chóng.

Kết quả khảo sát được ghi nhận trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu được Robert Walters dẫn lại từ Cục Thống kê, GDP Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng trên 8%, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt gần 35 tỷ USD.

DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN TĂNG LƯƠNG 5-10%, ƯU TIÊN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Theo Robert Walters, mức điều chỉnh lương chung của thị trường dự kiến duy trì ở mức 5-10% trong năm 2027. Trong số các doanh nghiệp được khảo sát, 91% dự kiến tăng lương từ 3% trở lên và 35% sẵn sàng tăng trên 7% để giữ chân nhân sự chủ chốt.

Về kế hoạch tuyển dụng, 14% doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng quy mô nhân sự trên 10% trong năm tới. Tuy nhiên, trước áp lực lạm phát quanh mức 5%, các doanh nghiệp đang áp dụng chính sách tăng lương có chọn lọc hơn. Ngân sách được ưu tiên cho những vị trí trực tiếp tạo ra doanh thu, nâng cao năng suất hoặc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Bài toán lớn của doanh nghiệp hiện nay là tìm kiếm nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc. Có tới 78% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng ứng viên vừa có chuyên môn, vừa có kinh nghiệm thực tế, đặc biệt ở các vị trí cấp cao và quản lý.

Ba nhóm năng lực khó tuyển dụng nhất gồm lãnh đạo và quản lý con người (47%), kinh doanh và phát triển thương mại (37%), phân tích dữ liệu (33%).

Ông Phạm Tuấn Phúc, Giám đốc Điều hành Robert Walters Việt Nam, nhận định nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao tiếp tục gia tăng trong các lĩnh vực AI, kỹ thuật, bán dẫn, sản xuất và chuỗi cung ứng. Nhu cầu tập trung chủ yếu ở nhóm chuyên gia kỹ thuật và nhân sự quản lý cấp trung đến cấp cao. Xu hướng này dự kiến tiếp diễn trong năm 2027.

43% NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG CHỦ ĐỘNG TÌM VIỆC

Khảo sát của Robert Walters cho thấy 84% người lao động Việt Nam tin tưởng vào triển vọng của ngành nghề mình đang làm việc. Khoảng 74% sẵn sàng đón nhận cơ hội việc làm mới trong 12 tháng tới, trong đó 43% đang chủ động tìm việc.

Lương thưởng vẫn là yếu tố quan trọng khi người lao động cân nhắc chuyển việc. Có 51% người được khảo sát xem lương và phúc lợi là ưu tiên hàng đầu, trong khi 63% cho rằng chênh lệch lương là rào cản lớn nhất trong quá trình tìm kiếm công việc mới.

Nhân sự chất lượng cao tiếp tục có lợi thế trong đàm phán thu nhập. Người lao động kỳ vọng mức tăng lương từ 15-25% khi chuyển sang vị trí mới, thậm chí có thể lên tới 30% ở những lĩnh vực tăng trưởng nhanh như bán dẫn, AI, chuỗi cung ứng và quản trị vận hành.

Ngoài thu nhập, người lao động ngày càng quan tâm đến chế độ làm việc linh hoạt (35%), cân bằng giữa công việc và cuộc sống (35%), sự minh bạch và hỗ trợ từ lãnh đạo (32%) cũng như lộ trình thăng tiến rõ ràng (27%).

Ở phía doanh nghiệp, 71% đơn vị ghi nhận tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện cao hơn dự kiến. Điều này khiến nhiều công ty phải tăng ngân sách giữ chân nhân sự, đẩy mạnh đào tạo đội ngũ hiện có, đồng thời mở rộng phạm vi tuyển dụng sang các ngành nghề khác và tìm kiếm nhân lực Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.

Mô hình làm việc kết hợp, với 3-4 ngày mỗi tuần tại văn phòng, tiếp tục được nhiều doanh nghiệp duy trì. Khoảng 27% người lao động cho biết sẽ cân nhắc tìm kiếm công việc mới nếu doanh nghiệp yêu cầu làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

NHỮNG NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC SĂN ĐÓN TRONG NĂM 2027

Robert Walters dự báo hoạt động tuyển dụng trong năm 2027 sẽ tập trung vào những vị trí có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng doanh thu, cải thiện năng suất và thúc đẩy chuyển đổi công nghệ.

Trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số, thay vì mở rộng đội ngũ lập trình viên cấp cơ sở với quy mô lớn, doanh nghiệp đang ưu tiên nhân sự giàu kinh nghiệm trong triển khai AI, quản lý hạ tầng điện toán đám mây, dữ liệu và an ninh mạng.

Đối với kỹ thuật và sản xuất, dòng vốn FDI vào bán dẫn, điện tử, tự động hóa, năng lượng tái tạo cùng các dự án đầu tư công về hạ tầng đang thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng tổng giám đốc, giám đốc dự án, lãnh đạo sản xuất và quản lý chất lượng.

Trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và logistics, những vị trí được săn đón gồm giám đốc chuỗi cung ứng, quản lý hoạch định, quản lý thu mua và tìm nguồn cung ứng. Doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có khả năng tối ưu chi phí, hạn chế rủi ro gián đoạn và ứng dụng AI vào công tác dự báo.

Đối với tài chính - kế toán, quá trình tự động hóa đang làm thay đổi nhu cầu tuyển dụng. Các vị trí được ưu tiên gồm kiểm soát viên tài chính khu vực, trưởng bộ phận hoạch định và phân tích tài chính, kế toán trưởng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp quản lý cũng được dự báo gia tăng trong các lĩnh vực nhân sự, pháp chế, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kinh doanh, thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Trong khi đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiếp tục tuyển dụng có chọn lọc, tập trung vào các mảng chuyên khoa và ung bướu.

Theo Robert Walters, AI đang nhanh chóng trở thành năng lực cơ bản đối với người lao động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng, vận hành kinh doanh và marketing.

Đến nay, AI chưa dẫn đến làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Thay vào đó, doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất của đội ngũ hiện có, đồng thời từng bước chuyển một phần ngân sách nhân sự sang đầu tư công nghệ.

Khảo sát Lương 2027 được xây dựng dựa trên dữ liệu từ hàng nghìn vị trí tuyển dụng trong mạng lưới toàn cầu của Robert Walters, tập đoàn được thành lập năm 1985 và hiện diện tại 31 quốc gia và khu vực.