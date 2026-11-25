Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có Công văn số 44/CV-KVMN ngày 11/11/2026 gửi Bộ Tài chính, đề nghị tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Đinh Mùi 2027.

Theo phương án đề xuất được Thanh Niên thông tin, hạn mức phát hành của mỗi công ty xổ số kiến thiết sẽ tăng thêm 20 tỷ đồng/kỳ, từ 160 tỷ lên 180 tỷ đồng. Riêng lượng vé phát hành tăng thêm sẽ có mệnh giá 20.000 đồng/tờ, gấp đôi mức giá vé số truyền thống hiện nay.

Thời gian dự kiến thực hiện kéo dài từ ngày 30/1 đến 26/2/2027 (tức ngày 23 tháng Chạp đến ngày 21 tháng Giêng âm lịch), gồm một kỳ trước Tết và ba kỳ sau Tết Nguyên đán.

Cùng với việc tăng mệnh giá, giá trị tất cả các giải thưởng của loại vé xuân này cũng được đề xuất nâng gấp đôi. Trong đó, giải đặc biệt tăng từ 2 tỷ lên 4 tỷ đồng, giải nhất từ 30 triệu lên 60 triệu đồng và giải nhì từ 15 triệu lên 30 triệu đồng.

Mỗi sê-ri vé xuân gồm một triệu tờ, tương ứng tổng giá trị phát hành 20 tỷ đồng, với 11.565 vé trúng thưởng. Tổng giá trị các giải thưởng là 10 tỷ đồng, bằng 50% doanh số phát hành. Như vậy, giá trị giải thưởng tăng nhưng tỷ lệ trả thưởng không thay đổi.

Trong những năm qua, Bộ Tài chính thường cho phép các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tăng hạn mức phát hành vào dịp Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân trong các kỳ vé xuân luôn đạt trên 98,5%.

Theo hồ sơ mời thầu in vé xổ số kiến thiết truyền thống năm 2027 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, doanh nghiệp dự kiến in 768 triệu vé thông thường mệnh giá 10.000 đồng và 36 triệu vé xuân mệnh giá 20.000 đồng. Tổng giá trị theo mệnh giá của riêng lượng vé xuân này lên tới 720 tỷ đồng.

Phương án phát hành vé xuân mệnh giá 20.000 đồng vẫn cần được Bộ Tài chính chấp thuận.

Người dân chi gần 482 tỷ đồng mua vé số mỗi ngày

Hiện khu vực miền Nam có 21 công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số truyền thống loại 6 chữ số theo lịch luân phiên. Mỗi ngày có ba công ty mở thưởng, riêng thứ Bảy có bốn công ty do Xổ số kiến thiết TP.HCM tổ chức hai kỳ mở thưởng mỗi tuần.

Từ ngày 1/4/2026, Bộ Tài chính đã cho phép nâng hạn mức phát hành của mỗi công ty từ 140 tỷ lên 160 tỷ đồng/kỳ. Với hạn mức này, lượng vé số được đưa ra thị trường mỗi ngày có tổng giá trị khoảng 480 tỷ đồng, riêng thứ Bảy lên tới 640 tỷ đồng.

Dù lượng vé phát hành tăng, tỷ lệ tiêu thụ vẫn duy trì ở mức cao. Theo báo cáo tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 143, trong 9 tháng đầu năm 2026, các công ty xổ số trong khu vực đã phát hành lượng vé trị giá hơn 133.380 tỷ đồng, tăng 13,87% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tiêu thụ đạt 131.577 tỷ đồng, tăng 13,7%, tương đương bình quân gần 482 tỷ đồng mỗi ngày.

Tỷ lệ tiêu thụ bình quân toàn khu vực đạt 98,65%, trong đó 19/21 công ty bán được từ 99% đến 100% lượng vé phát hành.

Trong 9 tháng, các công ty xổ số miền Nam đã chi hơn 64.012 tỷ đồng trả thưởng và 22.103 tỷ đồng chi phí phát hành. Lợi nhuận trước thuế toàn khu vực đạt 17.777 tỷ đồng, tăng 17,54% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 45.515 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ.