Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum, ông Vũ Trí Thức, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), thoái vốn đang là một trong những hoạt động nghiên cứu chính của SCIC và từ khi thành lập đến nay.

SCIC đã tiếp nhận khoảng 1.086 doanh nghiệp từ các bộ, các địa phương bàn giao và kết hợp thêm các khoản đầu tư mới đầu tư thì tính đến nay, SCIC cũng đã bán vốn, thoái vốn, cơ cấu lại vốn tại khoảng 1.070 doanh nghiệp và thu về giá trị khoảng 56.000 tỷ đồng, với giá bán gấp khoảng 4,1 lần với giá trị đầu tư.

“Con số trên minh chứng cho hoạt động bán vốn của SCIC đã thực sự chuyên nghiệp và thông qua đó, chúng tôi đã tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền để luật hóa một số quy định liên quan như: quy chế đấu giá cả lô, đặt cọc, ký quỹ đối với nhà đầu tư nước ngoài... Đáng chú ý, hình thức bán vốn của chúng tôi cũng đã đạt được mức độ công khai, minh bạch và chuẩn mực trên thị trường”, ông Trí Thức nói.

Liên quan đến kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2030, đại diện SCIC cho biết, đơn vị tiếp tục bám sát Nghị quyết 79/NQ-TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước và chiến lược đã được các cơ quan các cấp ban hành để tái cơ cấu mạnh mẽ hơn, nhất là trong hoạt động thoái vốn nhà nước, từ đó, tích tụ, tập trung, dồn nguồn lực để đầu tư vào những lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm. “Ở đây không chỉ là nguồn lực về tài chính mà kể cả nguồn lực về con người”, ông Thức phân tích.

Theo ông Thức, khi SCIC bán vốn ở những doanh nghiệp nhỏ, phân tán thì sử dụng nguồn lực từ con người (cụ thể là từ quản trị những doanh nghiệp đó) để tập trung vào quản trị những doanh nghiệp lớn, từ đó, mong muốn tạo ra sự tăng trưởng tốt hơn cho doanh nghiệp, hình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có hiệu quả trong danh mục đầu tư.

“Tới đây, SCIC sẽ tiếp tục phát huy vai trò nhà đầu tư của Chính phủ trong thực hiện các nguyên tắc thị trường công khai, minh bạch và tạo thêm hàng hóa cho nền kinh tế thông qua hoạt động bán vốn và nguồn lực từ hoạt động bán vốn đó được tập trung để đầu tư vào những doanh nghiệp có quy mô lớn, các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bảo đảm các khoản đầu tư phải mang tính chất dẫn dắt, lan tỏa, tạo động lực, xứng đáng được gắn với nguồn lực của nhà nước”, ông Thức nhận định.

Liên quan chiến lược đầu tư của SCIC, hiện, đơn vị cũng xây dựng bộ tiêu chí gồm 5 nội dung chính:

Thứ nhất, bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, của Nhà nước trong từng giai đoạn, trong đó, hiện tại tập trung đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng cảng biển, năng lượng, dữ liệu về năng lượng xanh, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ hai, đầu tư vốn nhà nước phải dựa trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển, đồng nghĩa với việc dự án đầu tư phải hiệu quả, có mức độ sinh lời tương xứng với rủi ro của từng dự án.

Thứ ba, khoản đầu tư phải chủ động đánh giá được vấn đề tác động, khoản đầu tư phải tác động đối với cả môi trường, xã hội và phát triển bền vững.

Thứ tư, với tiêu chí khoản đầu tư, vốn hiện nay của ngân hàng lớn, vốn của các quỹ đầu tư trong đó có nhà nước thì nhỏ, chỉ chiếm khoảng 3%, do đó, mục tiêu của SCIC vốn của nhà nước phải thu hút được thêm các đồng vốn của tư nhân, của các tổ chức trong nước và quốc tế.

Thứ năm, các khoản đầu tư phải được bảo đảm công khai, minh bạch, giám sát cao và hướng tới tiêu chuẩn về quản trị của OECD.

“SCIC chúng tôi đang hướng tới mô hình nhà đầu tư chuyên nghiệp, có năng lực thực hiện các khoản đầu tư dài hạn, lớn, có quy mô, để các khoản đầu tư dài hạn có quy mô tạo ra những tác động tích cực, những động lực mới cho sự phát triển, đặc biệt hướng tới nâng cao năng suất lao động và tạo ra cái sự phát triển bền vững cho đất nước”, ông Trí Thức đánh giá.