Thị trường chứng khoán ngày 25/11 tiếp tục chứng kiến diễn biến tiêu cực tại cổ phiếu DCL của CTCP Dược phẩm Cửu Long.

Kết phiên, DCL giảm hết biên độ 6,97%, xuống còn 30.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản của mã này ở mức rất thấp khi chỉ có 1.300 cổ phiếu được khớp lệnh.

Đáng chú ý, bên mua gần như biến mất, khiến DCL rơi vào trạng thái “trắng bên mua”. Trong khi đó, lượng cổ phiếu chờ bán ở mức giá sàn lên tới gần 12,9 triệu đơn vị.

Đây là phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp của cổ phiếu dược phẩm này. Sau chuỗi lao dốc, thị giá DCL đã giảm tổng cộng 30,23%, tương ứng mất 13.300 đồng/cổ phiếu.

Đà giảm mạnh khiến giá trị vốn hóa thị trường của Dược phẩm Cửu Long sụt giảm gần 1.000 tỷ đồng, xuống còn khoảng 2.242 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tiếp đà bán tháo, cổ phiếu DCL nằm sàn phiên thứ 5 liên tiếp.

Diễn biến của DCL đang thu hút sự chú ý khi áp lực bán liên tục gia tăng, trong khi lực cầu “

bắt đáy” vẫn chưa xuất hiện đủ mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu đang chờ bán.

Không chỉ chịu sức ép trên thị trường chứng khoán, tình hình kinh doanh của Dược phẩm Cửu Long cũng ghi nhận những diễn biến đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 339,4 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng doanh thu, kết quả lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận khoản lỗ khoảng 18,3 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức lỗ cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Dược phẩm Cửu Long đạt gần 949 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh nghiệp chuyển từ mức lãi 16,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm trước sang khoản lỗ khoảng 18 tỷ đồng trong năm nay.

Như vậy, tăng trưởng doanh thu chưa đủ giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả kinh doanh. Việc lợi nhuận đảo chiều sang thua lỗ cũng đặt ra những thách thức đối với hoạt động của Dược phẩm Cửu Long trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Một điểm đáng lưu ý khác trong bức tranh tài chính của Dược phẩm Cửu Long là khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn còn hạn chế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ dương khoảng 800 triệu đồng. Dù đã cải thiện đáng kể so với mức âm 39 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, con số này vẫn khá khiêm tốn so với quy mô doanh thu của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dược phẩm Cửu Long đạt gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 10,1 tỷ đồng, giảm 53% so với đầu năm.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 719 tỷ đồng. Trong số này có hơn 477 tỷ đồng cho vay bên liên quan thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Tây Đô Cửu Long.

Ở chiều ngược lại, áp lực nợ phải trả gia tăng khi tổng nợ của doanh nghiệp lên gần 1.089 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với đầu năm.

Dư nợ tài chính đạt khoảng 959 tỷ đồng, tăng thêm hơn 181 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, lên tới gần 769 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm cũng tăng lên gần 48,6 tỷ đồng, cao hơn 33% so với cùng kỳ.

Việc dư nợ vay và chi phí lãi vay đồng loạt gia tăng trong khi doanh thu gần như đi ngang, lợi nhuận chuyển sang thua lỗ đang tạo thêm sức ép lên tình hình tài chính của doanh nghiệp.