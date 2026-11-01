Victory Giant Technology, nhà sản xuất bo mạch in (PCB) hàng đầu thế giới, đang lên kế hoạch bổ sung tối đa 700 triệu USD (hơn 18.000 tỷ đồng) vốn cho công ty tại Việt Nam.

Theo công bố ngày 29/10/2026, Hội đồng quản trị Victory Giant đã thông qua phương án tăng vốn cho hai công ty tại Việt Nam và Thái Lan, thông qua công ty con do tập đoàn sở hữu 100% tại Singapore.

Trong đó, khoản vốn bổ sung tại Việt Nam tối đa 700 triệu USD và tại Thái Lan tối đa 800 triệu USD. Nguồn vốn được lấy từ vốn tự có hoặc tự thu xếp của tập đoàn, chủ yếu phục vụ xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị và các hoạt động kinh doanh thường xuyên.

Công ty TNHH Công nghệ Victory Giant Việt Nam hiện có vốn đăng ký 140 triệu USD. Như vậy, khoản vốn bổ sung tối đa theo đề xuất gấp 5 lần mức vốn đăng ký hiện tại.

Victory Giant Việt Nam có vốn đăng ký 140 triệu USD, do tập đoàn sở hữu 100% thông qua công ty con tại Singapore. Tính đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp có tổng tài sản khoảng 3.600 tỷ đồng nhưng chưa ghi nhận doanh thu. Nguồn: Victory Giant Technology.

Nguồn vốn được huy động từ nguồn vốn tự có hoặc tự thu xếp của tập đoàn, chủ yếu phục vụ xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị và các hoạt động kinh doanh thường xuyên. Phương án này vẫn cần được đại hội đồng cổ đông thông qua và hoàn tất các thủ tục phê duyệt hoặc đăng ký với cơ quan chức năng.

Victory Giant cho biết đơn hàng từ các khách hàng quốc tế chủ chốt liên tục tăng, trong khi năng lực sản xuất còn hạn chế. Các khách hàng cũng đặt ra yêu cầu về đa dạng hóa chuỗi cung ứng và khả năng giao hàng từ những cơ sở sản xuất ở nước ngoài.

Cùng với Việt Nam, tập đoàn cũng muốn bổ sung tối đa 800 triệu USD vốn cho công ty con tại Thái Lan.

Nhà máy 10 ha, xây hơn 1.000 phòng ở cho công nhân

Tháng 3/2025, Victory Giant tổ chức động thổ nhà máy sản xuất bo mạch in tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II với tổng vốn đầu tư đăng ký 520 triệu USD, chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn 260 triệu USD.

Nhà máy có diện tích hơn 10 ha, công suất thiết kế khoảng 4 triệu m² bo mạch mỗi năm, giá trị sản xuất dự kiến đạt 900 triệu USD/năm (hơn 23.000 tỷ đồng), tạo việc làm cho khoảng 2.300 lao động.

Bên cạnh nhà máy, Victory Giant còn triển khai dự án nhà ở công nhân trên khu đất rộng hơn 1 ha. Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 11/2025, gồm tòa nhà cao 21 tầng với 1.016 phòng lưu trú, 100 cửa hàng tiện ích cùng sân thể thao, khu sinh hoạt chung và khu để xe.

Tại buổi trao đổi với nhà đầu tư ngày 29/10/2026, lãnh đạo Victory Giant cho biết dự án tại Việt Nam đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng chính, dự kiến đưa một phần công suất vào hoạt động trong năm 2027.

Ngày 18/11, trong chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng đã có cuộc làm việc với Victory Giant. Lãnh đạo địa phương đề nghị doanh nghiệp phối hợp với các nhà thầu, bổ sung nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Victory Giant Việt Nam đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, tăng gần 175% so với đầu năm. Công ty chưa ghi nhận doanh thu và báo lỗ khoảng 31 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Đơn hàng năm 2027 đã vượt năng lực sản xuất

Thành lập năm 2006 tại Quảng Đông (Trung Quốc), Victory Giant chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại bo mạch in có độ chính xác cao, với những khách hàng được biết đến như Nvidia và Tesla.

Theo dữ liệu của Frost & Sullivan được dẫn trong bản cáo bạch của Victory Giant, doanh nghiệp đứng đầu thế giới về doanh thu bo mạch phục vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao trong nửa đầu năm 2025, nắm 13,8% thị phần toàn cầu, tăng mạnh từ mức 1,7% của năm 2024.

Tập đoàn có khả năng sản xuất hàng loạt bo mạch trên 70 lớp và sở hữu công nghệ chế tạo bo mạch trên 100 lớp, phục vụ các hệ thống tính toán hiệu năng cao.

Trong buổi trao đổi với nhà đầu tư cuối tháng 10, lãnh đạo Victory Giant cho biết nhu cầu đặt hàng năm 2027 từ các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ và nhóm khách hàng sử dụng chip chuyên dụng (ASIC) đã vượt năng lực sản xuất hiện tại của công ty. Các sản phẩm liên quan đến AI đóng góp khoảng 40% doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2026.

Tháng 4/2026, Victory Giant huy động thành công 2,6 tỷ USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu tại Hong Kong. Cổ phiếu doanh nghiệp tăng hơn 50% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên.

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Victory Giant, ông Chen Tao, từng làm nhân viên bán hàng tại một doanh nghiệp sản xuất bo mạch của Đài Loan vào năm 1996. Hai thập kỷ sau khi thành lập Victory Giant, ông sở hữu khối tài sản trị giá 11,5 tỷ USD, theo thống kê của Forbes vào tháng 4/2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Victory Giant ghi nhận doanh thu khoảng 68.000 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 12.500 tỷ đồng, tăng 4,3%. Tổng tài sản của tập đoàn đạt khoảng 264.000 tỷ đồng, gấp đôi thời điểm đầu năm.