Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings tiếp tục giảm hết biên độ trên sàn HNX, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp. Tính chung 4 phiên, thị giá THD đã giảm 34,1%. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm, cổ phiếu này ghi nhận chuỗi giảm sàn kéo dài như vậy.

Thanh khoản trong phiên 25/11 đạt 1.774.300 cổ phiếu khớp lệnh. Diễn biến tiêu cực của THD tiếp tục thu hẹp giá trị vốn hóa của Thaiholdings, doanh nghiệp từng nằm trong nhóm công ty có vốn hóa tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với mức giá đóng cửa 50.400 đồng/cổ phiếu, vốn hóa Thaiholdings hiện còn khoảng 19.404 tỷ đồng. So với mức đỉnh 212.500 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 6/2026, THD đã mất hơn 76% thị giá, tương ứng hơn 62.400 tỷ đồng vốn hóa doanh nghiệp bị thu hẹp.

Trước khi lao dốc, THD từng là một trong những cổ phiếu có mức tăng ấn tượng nhất trên sàn HNX trong năm 2026, khi thị giá tăng gấp 6,8 lần chỉ trong khoảng 7 tuần.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần gần 319 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lên tới 312 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 2%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt hơn 25 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Tuy nhiên, khoản lỗ gần 16 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết khiến lợi nhuận sau thuế của Thaiholdings chỉ còn gần 5 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 891 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và gần 45% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 92% kế hoạch doanh thu và vượt 16% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, hai khoản mục tài sản lớn của Thaiholdings là khoản đầu tư trị giá 2.881 tỷ đồng tại CTCP Tập đoàn Thaigroup (sở hữu 48% vốn điều lệ) và các khoản cho vay trị giá 1.164 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính.

Thaiholdings (HNX: THD) là doanh nghiệp từng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Tháng 6/2022, ông Thụy đã bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD, tương đương gần 25% vốn điều lệ, và không còn là cổ đông của doanh nghiệp. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT Thaiholdings là ông Nguyễn Chí Kiên, sở hữu 4,05% vốn điều lệ theo dữ liệu cập nhật ngày 31/7/2026.﻿

Trước đó, Ngày 8/7/2026, Liên danh nhà đầu tư bao gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên – Công ty Cổ phần Thaiholdings – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã chính thức đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99 tại vị trí số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Với tổng vốn đầu tư từ 3,0-3,5 tỷ USD , dự án được quy hoạch trên diện tích đất 34.936 m² tại số 5-7 Đào Duy Anh, sở hữu chiều cao ấn tượng 568m với 99 tầng nổi và 06 tầng hầm. Khi hoàn thiện, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452m) để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 trên toàn cầu.﻿