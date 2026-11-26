HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) vừa bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 20/11/2026.

Sinh năm 1987, bà Phương Anh có bằng thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Thương mại quốc tế. Bà gia nhập Petrovietnam năm 2011, sau đó đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Tài chính PV GAS từ tháng 10/2020 và tham gia HĐQT PV GAS LPG.

Việc bổ nhiệm bà Phương Anh diễn ra sau đợt kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của PV GAS hồi tháng 9/2026, khi ông Bùi Minh Tiến và ông Dương Trí Hội lần lượt đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động sáng 25/1, nữ lãnh đạo tiết lộ PV GAS đang xây dựng kế hoạch thu xếp nguồn vốn dài hạn từ 3-5 tỷ USD trong vòng 5 năm.

Petrovietnam đặt mục tiêu đến năm 2030, các hoạt động đổi mới sẽ đóng góp 25% tổng doanh thu của PV GAS. Doanh nghiệp đang hướng tới những lĩnh vực mới như hydro xanh, thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), cùng các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG.

Song song với đó, PV GAS sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng phục vụ kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong đó có kế hoạch kết nối các trung tâm LNG tại Đông Nam Bộ và phát triển hạ tầng khí tại miền Bắc. Hiện doanh nghiệp sở hữu hệ thống đường ống dài khoảng 2.500 km cùng mạng lưới kho, cảng khí.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, PV GAS đã đề cập kế hoạch đầu tư 60.000-100.000 tỷ đồng vào các dự án hạ tầng khí đến năm 2030, đồng thời xây dựng các phương án thu xếp vốn từ 60.000-120.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần 120.977 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 13.595 tỷ đồng, tăng khoảng 33% và vượt 50% kế hoạch năm.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt 39.708 tỷ đồng, tăng 11%. Kết quả kinh doanh tăng trưởng nhờ giá dầu Brent duy trì ở mức cao và sản lượng tiêu thụ khí khô, LNG tăng 24% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của PV GAS đạt 105.020 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 50.810 tỷ đồng, chiếm hơn 48% tổng tài sản. Trong khi đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính chỉ ở mức 4.262 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 74.618 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.



