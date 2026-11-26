Sáng 24/11, Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam chính thức khởi công dự án Ando Gateway Building tại Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội (Silver Lake), phường Thượng Cát.

Đây là công trình tòa nhà đầu tiên tại khu công nghệ cao rộng gần 200 ha mà tỷ phú người Ireland Patrick Gerard McKillen, Chủ tịch HĐQT Pacific Land, đã kiên trì theo đuổi gần 20 năm. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.656 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 23.800 m².

Hai tòa nhà mang tên Sakura và Anh Đào có thiết kế hình trụ, bố trí đối xứng hai bên đại lộ dẫn vào khu công nghệ cao. Mỗi tòa có 8 tầng nổi, một tầng tum và một tầng hầm, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, phòng thí nghiệm, không gian triển lãm và hội nghị quốc tế.

Phối cảnh 2 tòa nhà hình trụ độc đáo

Người đứng sau thiết kế này là Tadao Ando, kiến trúc sư người Nhật Bản từng giành giải thưởng Pritzker năm 1995, giải thưởng được ví như Nobel của ngành kiến trúc. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý I/2029.

Từ gara ô tô đến khối tài sản 3,5 tỷ euro

Sinh năm 1955 tại Belfast, Patrick McKillen bắt đầu kinh doanh từ năm 16 tuổi tại gara ô tô của gia đình, trước khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản vào cuối thập niên 1980.

Ông từng tham gia đầu tư vào những khách sạn xa xỉ nổi tiếng tại London như Claridge's, The Connaught và The Berkeley.

Năm 2016, tờ The Irish Times ước tính tài sản của McKillen đạt 3,5 tỷ euro, tương đương hơn 100.000 tỷ đồng theo mức quy đổi tham khảo 30.000 đồng/euro.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo này vào tháng 10/2022, vị tỷ phú tiết lộ ông sở hữu 23 khách sạn trải dài từ Nam Mỹ, châu Âu đến Viễn Đông. Khi được hỏi về quy mô tài sản cá nhân, ông cho biết bản thân cũng không biết chính xác.

Một trong những khoản đầu tư nổi tiếng của McKillen là Château La Coste tại miền Nam nước Pháp, kết hợp sản xuất rượu vang, khách sạn cao cấp và công viên nghệ thuật. Nơi đây cũng có những công trình do kiến trúc sư Tadao Ando thiết kế.

Tỷ phú Paddy McKillen tại sảnh khách sạn Claridge's ở London, Anh. Ảnh: Max Miechowski.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông McKillen còn đảm nhiệm vai trò Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Dublin, Ireland.

Vì sao phải chờ gần 20 năm?

Dự án Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5/2007 và cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 3/2008. Thời điểm đó, báo chí Ireland giới thiệu đây là dự án có quy mô đầu tư lên tới 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi được cấp phép, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, khiến dự án phải chờ rà soát và điều chỉnh quy hoạch. Luật Công nghệ cao năm 2008 cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện đề án thành lập khu công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời đường điện 110 kV và xây dựng hạ tầng giao thông kết nối.

Đến tháng 9/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội. Sau khi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt vào tháng 6/2025, Pacific Land Việt Nam khởi công xây dựng hạ tầng toàn khu vào tháng 8 cùng năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.400 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Silver Lake có diện tích 199,03 ha, dự kiến là nơi làm việc của 29.390 chuyên gia và người lao động, với quy mô lưu trú khoảng 22.050 người.

Toàn khu dành hơn 60 ha đất phục vụ hoạt động công nghệ cao, gần 31 ha cho thương mại, dịch vụ và 16,65 ha xây dựng công trình lưu trú. Dự án không bố trí nhà ở thương mại để bán.

Ông Patrick Gerard McKillen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Land phát biểu.

Silver Lake nằm gần Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT rộng 194,3 ha và Công viên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thượng Cát quy mô 70 ha. Hà Nội cũng đang nghiên cứu phương án bố trí nhà ga tuyến đường sắt đô thị số 4 ngay trước lối vào khu công nghệ cao.

Việc hình thành các trung tâm công nghệ quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn chuyên gia và người lao động, được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhu cầu về văn phòng, lưu trú, nhà ở và dịch vụ thương mại tại khu vực Tây Bắc Thủ đô.