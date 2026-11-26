Cổ phiếu BBT của CTCP Bông Bạch Tuyết ngày 26/11 đóng cửa tại mức 20.100 đồng/cổ phiếu, xác lập mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch (theo giá đã điều chỉnh), vượt kỷ lục 19.800 đồng/cổ phiếu thiết lập trong phiên 17/11/2026. Với 19,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Bông Bạch Tuyết hiện đạt khoảng 394 tỷ đồng.

Đợt lập đỉnh mới của BBT bắt đầu từ phiên 17/11, khi thị giá vượt qua mốc 19.662 đồng/cổ phiếu từng ghi nhận vào ngày 13/3/2007. Như vậy, cổ phiếu của Bông Bạch Tuyết mất gần 20 năm để vượt qua vùng đỉnh cũ.

Bông Bạch Tuyết là một trong những doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ khá sớm, với cổ phiếu BBT được niêm yết lần đầu vào tháng 3/2004. Tuy nhiên, sau giai đoạn kinh doanh khó khăn, doanh nghiệp buộc phải hủy niêm yết trên HOSE vào tháng 8/2009. Đến ngày 12/6/2018, BBT chính thức trở lại thị trường chứng khoán trên sàn UPCoM với giá tham chiếu chỉ 2.300 đồng/cổ phiếu.

Về cơ cấu cổ đông, Bông Bạch Tuyết hiện chịu sự chi phối của CTCP Đầu tư SGI Holdings. Theo công bố thông tin ngày 9/11/2026 trên HNX, SGI Holdings đã hoàn tất mua thêm 980.000 cổ phiếu BBT, nâng tỷ lệ sở hữu từ 81,08% lên 86,08% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 86 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi doanh thu tăng, giá vốn hàng bán giảm 5,4%, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42% lên 50,3%. Sau khi trừ các chi phí, Bông Bạch Tuyết báo lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng, tăng 58,1% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 233 tỷ đồng, tăng 13,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 26 tỷ đồng, tăng 61,7% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Bông Bạch Tuyết đạt 363 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả giảm gần 29% so với đầu năm, còn 83 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã thanh toán toàn bộ khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trị giá 66 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm.



