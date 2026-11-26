Theo thông tin từ Công ty TNHH An Lâm’s Brothers (An Lâm), trong tháng 9/2026, Hokuriku And Koei Energy Solutions Vietnam Company Limited (HKES) – liên doanh tại Việt Nam của Công ty Điện lực Hokuriku (HEP) và Nippon Koei Energy Solutions (NKES) – đã hoàn tất khoản đầu tư vào CTCP AL Global Energy (ALGE). Thông qua ALGE, HKES tham gia hai dự án thủy điện Nậm Ban 3 tại Lai Châu và Nậm Chim 2 tại Sơn La, với tổng công suất lắp đặt 36 MW.

Với phía Nhật Bản, thương vụ mang ý nghĩa của một bước khởi đầu, khoản đầu tư cùng An Lâm là hoạt động đầu tiên của liên doanh giữa HEP và NKES, đưa HEP và NKES tham gia lĩnh vực thủy điện tại vùng Tây Bắc Việt Nam. Thương vụ cũng đã được báo chí Nhật Bản và báo chuyên ngành thủy điện quốc tế đưa tin.

Với An Lâm, sự tham gia của hai đối tác Nhật Bản hướng tới kết hợp kinh nghiệm phát triển, quản lý dự án tại Việt Nam với chuyên môn kỹ thuật thủy điện của HEP và NKES – nền tảng để các nhà máy vận hành hiệu quả và bền vững hơn trong dài hạn.

Các đại biểu trong lễ chúc mừng hoàn tất giao dịch, ngày 16/10/2026, tại khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi

Ngày 09/11/2026, tại Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học – công nghệ Việt Nam – Nhật Bản ở Tokyo, An Lâm, HEP và NKES đã trao biên bản ghi nhớ (MOU) về định hướng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, hướng tới phát huy chuyên môn kỹ thuật của từng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo. Việc triển khai các hoạt động cụ thể sẽ được các bên thống nhất bằng thỏa thuận riêng.

Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam–Nhật Bản tại Tokyo, ngày 09/11/2026 (Đại diện An Lâm, HEP và NKES: hàng đầu, phía bên trái)

Trong giao dịch đầu tư vào ALGE, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors (LeadCap) là đơn vị tư vấn đầu tư tài chính cho Công ty TNHH Thủy điện An Bình – đơn vị đại diện An Lâm tham gia giao dịch; Mori Hamada Việt Nam (MHV) là đơn vị tư vấn pháp lý cho phía An Lâm; RECOF Corporation (RECOF) là đơn vị tư vấn tài chính cho HKES, đảm bảo giao dịch được thực hiện an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bà Đặng Thị Thu Hiền – Chủ tịch An Lâm’s Brothers, Ông Trịnh Quốc Bình – Tổng Giám đốc LeadCap và Ông Yoshida Sam Masataka – Đại diện cấp cao RECOF Corporation cùng các quản lý đội dự án tại lễ chúc mừng hoàn tất giao dịch

Đại diện các đơn vị tư vấn LeadCap, RECOF, MHV và thành viên đội dự án phía An Lâm, HEP tại lễ chúc mừng hoàn tất giao dịch

LeadCap và hệ sinh thái Leadvisors

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors (LeadCap) được thành lập năm 2006 và là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital. Bên cạnh hoạt động quản lý quỹ và đầu tư, LeadCap cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, với kinh nghiệm tư vấn các giao dịch đầu tư xuyên biên giới tại Việt Nam. Tính đến cuối quý III/2026, giá trị danh mục ủy thác do LeadCap quản lý đạt gần 3.500 tỷ đồng.

Tập đoàn Leadvisors Capital là nhóm đầu tư trực tiếp và ngân hàng đầu tư tập trung vào thị trường Việt Nam. Hệ sinh thái của tập đoàn gồm One Capital Hospitality (OCH) – đơn vị sở hữu và phát triển các khách sạn Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa, StarCity Bayfront Nha Trang cùng các thương hiệu Kem Tràng Tiền, Bánh Givral, Hải Hà - Kotobuki – và IDS Equity Holdings - đơn vị sở hữu danh mục tòa nhà văn phòng và khách sạn hạng sang trải khắp Việt Nam. Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, khách sạn trong hệ sinh thái Leadvisors, cũng chính là nơi các bên chọn tổ chức lễ chúc mừng hoàn tất giao dịch.

Thương vụ giữa An Lâm, Hokuriku và Nippon Koei Energy Solutions cho thấy cách LeadCap tiếp cận vai trò tư vấn: không chỉ kết nối nhà đầu tư, mà đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn tất, và chuyển tải giá trị của tài sản Việt Nam bằng ngôn ngữ, chuẩn mực mà nhà đầu tư quốc tế tin cậy. Trong bối cảnh hợp tác năng lượng Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục được hai nước thúc đẩy, LeadCap định vị mình là nhịp cầu đưa dòng vốn dài hạn vào những lĩnh vực giàu tiềm năng của Việt Nam, trong đó năng lượng tái tạo là một ưu tiên.