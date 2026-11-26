Kết phiên giao dịch ngày 25/11, cổ phiếu YEG của CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) giảm 2,3% xuống còn 6.870 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Lần gần nhất cổ phiếu của Yeah1 đóng cửa ở vùng giá thấp hơn là phiên 4/10/2023, với mức 6.638 đồng/cổ phiếu (theo giá đã điều chỉnh). Trong vòng một tháng qua, YEG đã mất gần 15% thị giá, trong khi VN-Index giảm 4,4%. So với mức giá cao nhất trong 52 tuần là 12.897 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh), YEG đã giảm gần 47%.

Đà giảm diễn ra ngay sau khi Yeah1 hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 17 triệu cổ phiếu trong tháng 10/2026, nâng tổng số cổ phiếu đăng ký lưu ký lên hơn 222 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 2.222 tỷ đồng. Tính theo thị giá hiện tại, vốn hóa của tập đoàn còn khoảng 1.527 tỷ đồng.

Yeah1 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí và sản xuất nội dung, đứng sau nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Tân binh toàn năng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 306 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm tới 30,7%, giúp lợi nhuận gộp tăng 47,3% lên gần 67 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,6% lên 21,8%.

Sau khi trừ các chi phí, Yeah1 báo lãi sau thuế gần 17 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 35,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 896 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 40% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm gần 54%, còn khoảng 30 tỷ đồng.

Theo giải trình của Yeah1, lợi nhuận lũy kế sụt giảm chủ yếu do cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lãi lớn từ hoạt động thoái vốn, trong khi chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính năm nay đều tăng.

Năm 2026, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 105 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,7% và 35,7% so với năm trước. Như vậy, sau 9 tháng, tập đoàn mới hoàn thành hơn 54% kế hoạch doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Để hoàn thành kế hoạch, Yeah1 cần thu về khoảng 754 tỷ đồng doanh thu và 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý cuối năm.



