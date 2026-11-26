Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, mã: BCM, sàn HoSE) vừa thông qua việc thay đổi thời gian góp vốn cho Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (Becamex - Bình Phước).



Theo đó, BCM quyết định điều chỉnh thời gian góp 180 tỷ đồng đợt 2 vào Becamex - Bình Phước từ trước ngày 30/9/2026 thành trong quý IV/2026.

Trước đó, tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 28/9/2026, Becamex Group thông qua việc góp thêm 266,34 tỷ đồng, tương đương 26,63 triệu cổ phần cho Becamex - Bình Phước.

Việc góp vốn dự kiến chia thành 2 đợt. Đợt 1, Becamex Group sẽ góp 86,34 tỷ đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Becamex – Bình Phước thanh toán tiền cổ tức năm 2025. Đợt 2 180 tỷ đồng còn lại sẽ được BCM "rót" trước ngày 30/9/2026.

Sau khi các cổ đông hoàn tất việc góp thêm vốn, Becamex – Bình Phước sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.698,3 tỷ đồng lên mức 3.364,2 tỷ đồng, trong đó, Becamex Group sở hữu 1.345,6 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ 40%.

Ảnh: Becamex – Bình Phước

Cũng trong quý IV/2026, Becamex Group sẽ góp thêm gần 375,5 tỷ đồng cho Công ty CP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Nếu tăng vốn thành công, Công ty CP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên mức hơn 866,2 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 766,2 tỷ đồng. Trong đó, BCM sở hữu gần 424,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 49%.

Trong diễn biến mới đây, BCM phê duyệt chủ trương thành lập công ty con có tên là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Dịch vụ, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do Becamex Group góp 100% vốn. Trụ sở chính đặt tại Tòa nhà WTC Tower, số 01 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM.

Đáng chú ý, doanh nghiệp mới này đăng ký 20 ngành, nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Becamex Group ủy quyền cho ông Lê Phan Minh Vũ làm Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đốc của doanh nghiệp mới này, thời hạn là 5 năm.