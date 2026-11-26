Tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt Cổng Nhân đạo số Quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cùng các cộng sự đã giới thiệu nền tảng công nghệ này tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự.

Cổng Nhân đạo số Quốc gia được xây dựng và phát triển bởi Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX) với sự đồng hành của Tập đoàn Sovico. Nền tảng cho phép người dân tiếp cận thông tin về các hoàn cảnh cần hỗ trợ, tham gia đóng góp và theo dõi các hoạt động nhân đạo. Việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận, phân bổ nguồn lực cứu trợ, đồng thời hỗ trợ công tác tuyên truyền, phòng ngừa và ứng phó với thiên tai.

Trước đó, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Tập đoàn Sovico đã tham gia triển khai nhiều giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực hàng không, tài chính, chứng khoán và an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực hàng không, bà Thảo cùng các cộng sự từng triển khai sáng kiến nâng cao năng lực khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần cải thiện khả năng điều hành hoạt động bay.

Khi thị trường chứng khoán Việt Nam gặp tình trạng nghẽn lệnh, Sovico và FPT đã tham gia triển khai giải pháp công nghệ, góp phần khắc phục sự cố tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong vòng 100 ngày.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các cộng sự cũng xây dựng nền tảng đóng góp trực tuyến cho Quỹ vaccine phòng COVID-19, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ vật tư y tế, vaccine và suất ăn miễn phí cho người dân, lực lượng tuyến đầu.

Bà Thảo và các doanh nghiệp của mình cũng từng triển khai nền tảng "Kết nối yêu thương", hướng tới hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.