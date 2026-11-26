Phiên giao dịch sáng 26/11, cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings ghi nhận diễn biến bất ngờ sau chuỗi 4 phiên giảm sàn liên tiếp. Mở cửa tại mức giá sàn 45.400 đồng/cổ phiếu, THD nhanh chóng đảo chiều, tăng kịch trần lên 55.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 9,92% so với giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch THD đạt 331.800 cổ phiếu, gấp hơn 14 lần khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất.

Tính đến 11h24,

Với gần 385 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường của Thaiholdings tăng thêm 1.925 tỷ đồng so với cuối phiên trước, lên 21.329 tỷ đồng.

Trước nhịp hồi phục này, THD đã trải qua 4 phiên giảm sàn liên tiếp, mất 34,1% thị giá chỉ trong chưa đầy một tuần. Đây cũng là chuỗi giảm sàn dài nhất của cổ phiếu này trong hơn 2 năm qua.

Dù tăng hết biên độ trong sáng 26/11, thị giá THD vẫn thấp hơn gần 74% so với mức đỉnh 212.500 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 6/2026, tương ứng khoảng 60.500 tỷ đồng vốn hóa bị thu hẹp. Trước khi lao dốc, THD từng nằm trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX năm 2026, với thị giá tăng gấp 6,8 lần chỉ trong khoảng 7 tuần.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2026, Thaiholdings đạt gần 319 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp chỉ đạt khoảng 2%, cùng với khoản lỗ gần 16 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 80%, còn khoảng 5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thaiholdings đạt doanh thu thuần 891 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 45% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đã vượt 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, Thaiholdings ghi nhận khoản đầu tư trị giá 2.881 tỷ đồng vào CTCP Tập đoàn Thaigroup, tương ứng tỷ lệ sở hữu 48% vốn điều lệ, cùng các khoản cho vay trị giá 1.164 tỷ đồng. Công ty không có dư nợ vay tài chính.

Thaiholdings là doanh nghiệp từng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), trước khi ông thoái toàn bộ vốn vào tháng 6/2022. Hiện Chủ tịch HĐQT Thaiholdings là ông Nguyễn Chí Kiên.

Hồi tháng 7/2026, Thaiholdings cùng CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Vingroup) đã đề xuất triển khai dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD, quy mô 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, chiều cao 568 m. Nếu được triển khai theo đề xuất, công trình sẽ vượt chiều cao của Petronas Twin Towers tại Malaysia (452 m).