Qua ba chương múa và dương cầm, Sir Niels Lan Doky, biên đạo quốc tế Nguyễn Ngọc Anh và các cộng sự đã mở ra cho mỗi khán giả một cánh cửa bước vào thế giới của chính mình, nơi âm nhạc không chỉ được nghe bằng tai mà còn được cảm nhận bằng cả cơ thể.

Đêm nhạc do Living Heritage Foundation tổ chức, sáng kiến được khởi xướng bởi GG Corporation và An Khải Hưng, nhằm kết nối tình yêu âm nhạc, nghệ thuật và tri thức giữa các thế hệ tài năng trong nước và quốc tế. "Hồ đôi Vọng Nguyệt" là kỳ thứ tư, khép lại chuỗi chương trình năm 2026 của Living Heritage, tiếp nối "IKI Symphony - Sound of Wellness" diễn ra tháng 8 vừa qua. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một concept âm nhạc gắn với chăm sóc sức khỏe và trường thọ, được mang về biểu diễn tại Việt Nam.

Chương 1 – "The Five: Mùa thịnh vượng"

Đêm diễn mở màn bằng vở diễn ballet "The Five - Mùa thịnh vượng" do Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng bộ môn Biên đạo, Khoa Múa, Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông, đạo diễn và biên đạo. Âm nhạc thực hiện bởi nhạc sĩ Trí Minh, một trong những gương mặt hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nhạc điện tử, từng biểu diễn tại châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ.

Biên đạo & nghệ sĩ múa quốc tế Nguyễn Ngọc Anh tại sân khấu IKI Gallery

Năm nghệ sĩ đảm nhận vở diễn đều từng giữ vai chính trong những vở ballet kinh điển và có nhiều năm lưu diễn quốc tế: Nguyễn Ngọc Anh, từng biểu diễn cùng Wayne McGregor Dance và Phoenix Dance Theatre (Anh); Renjie Ma, nguyên Nghệ sĩ múa chính của Ballet de l'Opéra National du Rhin (Pháp), hiện là Senior Soloist của Hong Kong Ballet; NSƯT - giảng viên Ngô Thụy Tố Như, đào tạo tám năm tại Trường Ballet Quốc gia Kyiv; Chika Tatsumi, vũ công chính của Nhà hát Giao hưởng - Nhạc và Vũ kịch TP.HCM; và Trần Văn Thịnh, từng giữ vai chính tại Fukuoka Ballet International (Nhật Bản).

Năm nghệ sĩ qua vở múa ballet "The Five – Mùa Thịnh Vượng"

Qua năm con người ấy, khán giả đi qua những vòng tuần hoàn: Sinh - Lão - Bệnh - Tử rồi lại Sinh; Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân; và năm nguyên tố Ngũ hành nâng đỡ lẫn nhau, để trở về với sự cân bằng nội tại. Với biên đạo Nguyễn Ngọc Anh, múa ballet là một liều thuốc bổ dịu dàng cho cả thân lẫn tâm. Mỗi chuyển động theo nhịp điệu là một bài tập cho cả trái tim và bộ não, nơi thân và tâm nối với nhau, và chính mối liên kết ấy giúp con người sống uyển chuyển, có chủ đích hơn.

Chương 2 – "The Radius of Now: Thực tại Vô biên"

Sir Niels Lan Doky, nghệ sĩ dương cầm người Đan Mạch có cha là người Việt, được tạp chí Swing Journal (Nhật Bản) gọi là "nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế hệ của ông". Ông từng biểu diễn tại Royal Albert Hall, Carnegie Hall, Blue Note, cộng tác với Pat Metheny, Michael Brecker, Ray Brown, và được Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II phong tước Hiệp sĩ năm 2010.

Chương hai gồm bảy tác phẩm do chính ông sáng tác: Hope, Tender Lies, Reminiscence, Contemplation From A Mountain Top, Greasy Sauce, Misty Dawn và The Journey of a Legend, bản nhạc ông viết cùng tay trống huyền thoại Harvey Mason. Giữa những giai điệu quen thuộc là các "Khám phá" ứng tác, khiến điều khán giả nghe đêm ấy chỉ thuộc về đêm ấy.

Sir Niels Lan Doky tại "Hồ đôi Vọng Nguyệt"

Với Sir Niels Lan Doky, chơi jazz là nghệ thuật an trú trong khoảnh khắc, bước vào hiện tại và buông mình cho nó. Đó chính là ý nghĩa của The Radius of Now, ông chọn nhìn khoảnh khắc hiện tại như một vòng tròn trải rộng vô tận về mọi phía dọc dòng thời gian, nơi mọi điều đã qua, dù một tuần hay hai mươi năm trước, đều như mới hôm qua. "Như trong âm nhạc, điều ấy cho tôi ứng tác ở mức đẹp nhất giữa đời", ông chia sẻ trong phần giao lưu

Chương 3 - Piano Sanctuary: Nơi an trú của tiếng Dương Cầm

Sir Niels Lan Doky cùng hai cộng sự người Đan Mạch: BS. Peter Michael Nielsen, bác sĩ khoa học não bộ với 40 năm kinh nghiệm lâm sàng, đồng thời là nhạc sĩ; và kỹ sư âm thanh Frank Goldberg, người có hơn 40 năm kinh nghiệm thu âm và âm thanh biểu diễn. Bộ ba trình diễn hai tác phẩm do Sir Niels Lan Doky và Peter Michael Nielsen cùng sáng tác, "From the Deep to the Dawn" và "From the Earth to the Sky", trên piano, keyboard và guitar.

Piano Sanctuary xuất phát từ một quan sát của BS. Nielsen: con người tiếp nhận âm nhạc qua hai giác quan, thính giác và cảm giác rung trong cơ thể. Từ đó, ông phát triển HALF-MIS, phương pháp kết hợp âm nhạc ứng tác êm dịu với những rung động tần số thấp nhằm giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn. Bước tiếp theo mà nhóm hướng tới là đưa phương pháp này từ không gian cá nhân vào các buổi hòa nhạc trực tiếp, nơi trải nghiệm âm nhạc chung giúp cả khán phòng cùng hòa nhịp.

Sir Niels Lan Doky cùng hai cộng sự BS. Peter Michael Nielsen và kỹ sư âm thanh Frank Goldberg tại đêm diễn

Với kỹ sư Frank Goldberg, chúng ta không chỉ nghe âm nhạc mà còn cảm nhận nó. Những tần số trầm sâu nhất, dưới 80 Hz, đến với người nghe chủ yếu qua cơ thể thay vì qua tai. Tại IKI Gallery, bộ chuyển đổi rung gắn ở từng ghế truyền rung động ấy trực tiếp đến mỗi khán giả, được căn chỉnh đến từng mili-giây theo vị trí ngồi, biến buổi hòa nhạc thành một trải nghiệm đắm chìm bằng cả cơ thể.

Bộ sách Longevity - Trường Thọ

Piano Sanctuary cũng là tên cuốn sách do Sir Niels Lan Doky cùng hai cộng sự chấp bút, thuộc bộ sách "Longevity - Trường Thọ" gồm ba tuyển phẩm được Living Heritage giới thiệu trong năm 2026:

Quyển I – "Awakening Our Cells - Thức Tỉnh Tế Bào", của PGS.TS.BS. Phan Toàn Thắng và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chuyên gia thực hành MBTI Lưu Bảo Hương.

Quyển II – "Piano Sanctuary - Nơi An Trú Của Tiếng Dương Cầm", của Sir Niels Lan Doky cùng hai chuyên gia về khoa học não bộ và âm thanh.

Quyển III – "Resonance - Thần Âm", của nhà báo, nhạc sĩ Trần Trọng Tú.

Bộ sách phát hành cuối tháng 11/2026 tại các nhà sách với phiên bản tiếng Việt. Phiên bản ebook đa ngôn ngữ phát hành qua Amazon và nền tảng tự học Living Heritage (www.livingheritage.vn).

Ban tổ chức tri ân các nghệ sĩ và khách quý tại buổi diễn

Những cảm xúc đọng lại

Mỗi người một thế giới riêng. Jazz ứng tác không đưa ra một câu chuyện đóng khung. Mỗi nốt nhạc sinh ra ngay trong khoảnh khắc, và mỗi khán giả nghe thấy trong đó một điều của riêng mình: một ký ức, một gương mặt, một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Không chỉ người nghệ sĩ, mà cả người nghe cũng được sống trọn vẹn trong hiện tại.

Kết nối sâu thẳm giữa thân và tâm. Nếu chương múa ballet đánh thức cơ thể bằng nhịp điệu và chuyển động, thì Piano Sanctuary đưa âm nhạc đi qua cơ thể để chạm tới tâm trí. Khi khán phòng dịu ánh sáng, người nghe tựa lưng, thả lỏng vai và để những tần số trầm lan qua từng ghế ngồi. Hai mặt hồ, một cho Thân và một cho Tâm, cùng soi một vầng trăng.

Giao thoa Đông - Tây. Ngũ hành và vòng đời phương Đông được kể bằng ngôn ngữ múa đương đại quốc tế; chất trữ tình Bắc Âu của jazz gặp tâm hồn lãng mạn của một trái tim Việt. Nghệ thuật và khoa học não bộ cũng ngồi chung một sân khấu.

Di sản được trao truyền. Những nghệ sĩ gốc Việt thành danh trên các sân khấu lớn của thế giới cùng trở về một đêm diễn ở quê nhà, mang theo tri thức và trải nghiệm để trao lại qua âm nhạc, qua vũ đạo và qua những trang sách. Đó cũng là điều Living Heritage theo đuổi: di sản không nằm trong tủ kính, mà trong cách con người sống, yêu và trao truyền cho nhau.

Từ mặt hồ đến sân khấu

Tên đêm nhạc lấy cảm hứng từ Hồ đôi Vọng Nguyệt trong công viên trung tâm dự án IKI Village do An Khải Hưng phát triển. Trong cấu trúc cảnh quan River Symphony do Belt Collins International thiết kế, đây là điểm hẹn về đêm của cư dân các thế hệ, bên nhà hát và khu chiếu phim ngoài trời, để âm nhạc và nghệ thuật trở thành một phần của nhịp sống thường ngày.

Khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, điều khán giả mang về có lẽ không phải một giai điệu cụ thể, mà là cảm giác đã thật sự có mặt, trọn vẹn, trong một đêm của chính mình.

Âm nhạc không thay thế được chăm sóc y tế. Các thông tin về HALF-MIS phản ánh hướng nghiên cứu của BS. Peter Michael Nielsen.

THÔNG TIN MỞ RỘNG

Về Living Heritage - Di sản cho tương lai

Living Heritage (Di sản cho tương lai) là dự án do GG Corporation và An Khải Hưng khởi xướng, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn, tinh thần và tri thức được lưu giữ, trao truyền từ những người Việt ưu tú trên toàn thế giới. Dự án được công bố tháng 10/2025, với dấu mốc đầu tiên là Triển lãm "Living Heritage - Di sản cho tương lai" và đêm nhạc Jazz Concert - IMMERSED của Sir Niels Lan Doky ngày 15/11/2025 tại GEM Center, TP.HCM.

Cùng dịp này, Living Heritage Foundation (Quỹ Di sản cho tương lai) ra mắt, hỗ trợ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế. Hoạt động đầu tiên của Quỹ là phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao Học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh vùng lũ miền Trung, tổng trị giá 500 triệu đồng. Quỹ cũng đồng hành cùng Cuộc thi Piano Carl Bechstein Vietnam - Thailand 2026 và Grand Opus Performing Competition 2026.

Tháng 3/2026, dự án ra mắt ấn phẩm đầu tiên "The Universal Within - Vũ trụ của TÂM"; toàn bộ doanh thu từ sách được đóng góp vào Living Heritage Foundation. Năm 2026, Living Heritage tổ chức chuỗi bốn chương trình nghệ thuật và tọa đàm, trong đó "Hồ đôi Vọng Nguyệt" là kỳ thứ tư, đồng thời giới thiệu bộ sách "Longevity - Trường Thọ" gồm ba tuyển phẩm.

Website: www.livingheritage.vn - Hotline: 0968 26 88 79

Về GG Corporation

GG Corporation theo đuổi định hướng Premium Wellbeing: chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống ở phân khúc cao cấp, với các sản phẩm và dịch vụ như mỹ phẩm hữu cơ, thực phẩm bổ sung, kế hoạch dinh dưỡng và luyện tập cá nhân hóa, cùng mạng lưới huấn luyện viên, nhà trị liệu và chuyên gia sức khỏe hàng đầu. Doanh nghiệp phát triển các trải nghiệm nghỉ dưỡng chăm sóc thân tâm, spa resort, du lịch chánh niệm và các buổi yoga, thư giãn, luyện tập thể chất trong không gian riêng tư.

Triết lý toàn diện của GG Corporation kết nối sức khỏe thể chất, sự minh mẫn tinh thần, cân bằng cảm xúc và đời sống nội tâm, đề cao thay đổi lối sống bền vững thay vì giải pháp tức thời, với các giải pháp cá nhân hóa dựa trên dữ liệu DNA, chỉ dấu sinh học và hồ sơ tâm lý.

GG Corporation là đơn vị tác quyền và sản xuất dự án Living Heritage, do bà Lưu Bảo Hương làm Chủ tịch. Trong giai đoạn đầu, GG Corporation tài trợ toàn bộ chi phí hoạt động của dự án cho đến khi Quỹ có thể tự vận hành, đồng thời tổ chức các Longevity Workshop về chủ đề sống khỏe và cân bằng thân tâm.

Về An Khải Hưng

An Khải Hưng (An Khai Hung Investment) là chủ đầu tư dự án IKI Village tại khu Đông TP.HCM, với triết lý phát triển "An Trú - Thịnh Vượng" và thông điệp "Cội rễ an trú, Thịnh vượng hôm nay". IKI Village gồm hai tòa tháp Vitalis và Harmonie, với ba dòng sản phẩm Sky Garden, Duplex Garden và Sky Villa Residences. Dự án có hai mặt giáp sông, một mặt giáp Vành đai 3.

IKI Village gồm 424 sản phẩm, trong đó 100% căn hộ đều có vườn trong nhà với diện tích lên đến 36m², được công nhận trong giấy chứng nhận quyền sở hữu. Đây không phải ban công, mà là một không gian sống xanh nằm ngay trong căn hộ. Khối đế của dự án được quy hoạch dành cho chăm sóc sức khỏe trường thọ, với các phòng khám uy tín, cùng tầng tiện ích với hồ bơi, sân vườn, phòng gym và không gian sinh hoạt cộng đồng, đưa việc chăm dưỡng Thân - Tâm về ngay trong nơi ở.

Dự án quy tụ các đối tác quốc tế và trong nước: Belt Collins International (cảnh quan), MIA Design Studio (kiến trúc), Nagecco (nội thất), Bachy Soletanche (thi công), CBRE (quản lý vận hành) và Bệnh viện Tâm Đức, đối tác trong hệ sinh thái chăm dưỡng Thân - Tâm.

Website: www.ikivillage.vn - Hotline: 0773 369 369