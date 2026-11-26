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Công ty CP Masan High-Tech Materials (MCK: MSR, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 1/12/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11/2026; cổ đông sở hữu 1 phiếu tương ứng có 1 quyền biểu quyết. Thời gian thực hiện lấy ý kiến trong tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027, việc lấy ý kiến có thể thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.

Masan High-Tech Materials muốn xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 4 thành viên lên 5 thành vien; bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2031 theo danh sách đề cử được trình bởi HĐQT theo quy định và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Theo MSR, việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhằm tăng cường công tác quản trị của công ty chuẩn bị cho việc chuyển niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, trước đó, ông Michael Hung Nguyen được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Masan High-Tech Materials kể từ ngày 21/10/2026, thay ông Michael Richard Lister Glover. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, Masan High-Tech Materials cũng đã chi gần 1.105 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (theo Nghị quyết số 91/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 7/9/2026).

Như vậy, kết hợp 2 đợt trả cổ tức nêu trên, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 của Masan High-Tech Materials là 60%, tương ứng tổng giá trị chi trả khoảng 6.600 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Masan High-Tech Materials báo doanh thu thuần gần 11.131 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.202 tỷ đồng.

Năm 2026, Masan High-Tech Materials đã lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt từ 16.000 tỷ đồng đến 20.300 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong khoảng 1.700 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Masan High-Tech Materials tăng 39,4% so với đầu năm, lên mức gần 36.889 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 22.505 tỷ đồng, tăng 57,6%.