Hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Vương quốc Anh (UK Export Finance - UKEF), nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Lord Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh, cùng đoàn công tác tại Hà Nội vào ngày 24/11/2026. Thỏa thuận đặc biệt này dựa trên uy tín hợp tác giữa Tâm Anh, VNVC và các hãng dược phẩm, thiết bị y tế hàng đầu của Anh với giá trị hợp tác đã lên đến gần 1 tỷ USD tính từ năm 2017 - 2026, dự kiến tiếp tục tăng trưởng quy mô và giá trị trong các năm tiếp theo.

Đại diện Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) tham quan Trung tâm Xét nghiệm BVĐK Tâm Anh Hà Nội đơn vị đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 về chất lượng và năng lực phòng xét nghiệm y học. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

UKEF là cơ quan tín dụng xuất khẩu của Chính phủ Anh, có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp Anh đưa hàng hóa, công nghệ và dịch vụ ra thị trường quốc tế thông qua các công cụ như bảo lãnh khoản vay, cho vay trực tiếp và bảo hiểm rủi ro trong thanh toán. Các cơ chế này giúp các doanh nghiệp của Anh và các đối tác nước ngoài có thêm điều kiện tài chính để thuận lợi hơn trong hoạt động thương mại, đặc biệt là hỗ trợ nguồn tài chính ưu đãi để triển khai hợp đồng mua bán các hàng hoá, dịch vụ từ Anh và các nước thành viên.

Ngài Lord Sarwar cho biết đây là dự án đầu tiên của UKEF tại Việt Nam, thể hiện niềm tin vào tiềm năng hợp tác song phương. Do đó, thỏa thuận này sẽ mở đường cho nhiều chương trình hợp tác cụ thể, sâu rộng hơn, góp phần thắt chặt kết nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Hợp tác sẽ thúc đẩy Tâm Anh, VNVC sẵn sàng tiếp tục tăng trưởng, tiến bộ công nghệ y khoa và gia tăng đầu tư y tế công nghệ cao, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong y tế công nghệ cao, đầu tư lớn hàng loạt "siêu" robot hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, phẫu thuật đa chuyên khoa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Năm tài chính 2024 - 2025, UKEF hỗ trợ khoảng 14,5 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 19 tỷ USD) thông qua các khoản vay, bảo lãnh và bảo hiểm, tạo điều kiện cho 667 doanh nghiệp Anh tham gia hoạt động xuất khẩu. Trên thế giới, cơ quan này có hạn mức bảo lãnh 130 tỷ bảng Anh (tương đương gần 170 tỷ USD) hỗ trợ các dự án trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và y tế. Riêng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, UKEF từng hỗ trợ chương trình xây dựng, cung ứng thiết bị y tế cho hàng trăm bệnh viện lớn ở nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, UKEF công bố hạn mức tín dụng ít nhất 5 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 6,5 tỷ USD) dành cho các dự án tiềm năng. Tháng 10/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, UKEF và Bộ Tài chính Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng cơ sở phối hợp triển khai các cơ chế tài chính - tín dụng xuất khẩu, phục vụ nhu cầu đầu tư và phát triển dài hạn của Việt Nam.

Ông Matt Western MP - Đặc phái viên Thương mại Vương quốc Anh thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2022 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Riêng với hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC, thực tế hoạt động thương mại với các đối tác Anh Quốc đã được triển khai trong nhiều năm. Theo số liệu tổng hợp trong hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC giai đoạn 2024 - 2026, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa và thiết bị từ các nhà cung cấp Anh đạt khoảng 485,2 triệu USD. Trong đó, nhóm hàng hóa gồm vắc xin, thuốc và vật tư tiêu hao chiếm khoảng 474 triệu USD; thiết bị y tế đạt hơn 11,1 triệu USD. Riêng vắc xin từ các tập đoàn dược phẩm như GSK và AstraZeneca có tổng giá trị khoảng 455,5 triệu USD.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết, nguồn lực tài chính từ UKEF và bảo lãnh từ Chính phủ Anh sẽ góp thêm nguồn lực tài chính để Tâm Anh, VNVC tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống bệnh viện công nghệ cao, các dịch vụ y tế chuyên sâu, phát triển mạng lưới các trung tâm tiêm chủng hiện đại, đặc biệt là nghiên cứu và sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 3.000 tỷ đồng, diện tích hơn 26.000 m² và công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm. Ảnh: VNVC Sự kiện Tâm Anh - VNVC kết nối với UKEF diễn ra trong giai đoạn Việt Nam - Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm xây dựng khuôn khổ Đối tác Chiến lược.