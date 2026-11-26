CTCP Công nghệ Á Mỹ (Amy Grupo, mã AMY, sàn HoSE) thông báo ngày 9/12/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

Với 160,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Amy Grupo sẽ tạm ứng khoảng 321,1 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Cổ phiếu AMY mới chính thức lên sàn HoSE ngày 20/11 với giá tham chiếu 48.900 đồng/cổ phiếu (đây cũng là giá IPO). Tính tới ngày 25/11, cổ phiếu AMY đang giao dịch vùng 48.000 đồng/cổ phiếu.

Ảnh: AMY

Trước khi chính thức lên sàn, nhiều lãnh đạo Amy Grupo báo cáo bán ra lượng lớn cổ phiếu. Trong đó, ông Lương Văn Mỹ - Chủ tịch HĐQT bán 4,42 triệu cổ phiếu; ông Đinh Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc bán 4,04 triệu cổ phiếu. Cả hai giao dịch đều thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 29/10/2026.

Ngược lại, Japan Vietnam Capital Fund I đã mua 8.356.400 cổ phiếu AMY để nâng sở hữu từ 0%, lên 5,2% vốn điều lệ. Giao dịch cũng được thực hiện ngày 29/10 và trở thành cổ đông lớn.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Amy Grupo ghi nhận doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 42,8% so với cùng kỳ, về 235 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 24,5% về 25 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 32,4% lên 50 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3,8% lên 99 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế gần 82 tỷ đồng, giảm 65,8% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2026, Amy Grupo ghi nhận doanh thu đạt 4.903 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 382 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính tới ngày 30/9/2026, tổng vay nợ tài chính của Amy Grupo tăng 8,9% so với đầu năm, tương ứng lên 2.695 tỷ đồng.