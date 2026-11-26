Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), 7 máy bay trực thăng dòng Mi của Không quân Việt Nam cùng các biên đội phương tiện bay không người lái (UAV) của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tham gia hợp luyện, chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo triển lãm, trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị của các lực lượng.

Trong buổi hợp luyện, 7 máy bay trực thăng tạo thành đội hình mũi tên, gồm 4 chiếc mang cờ Tổ quốc và 3 chiếc mang cờ biểu trưng của triển lãm.

Mỗi lá cờ có diện tích khoảng 20 m², được nối với dây cáp dài 8 m và cố định vào móc treo bên ngoài trực thăng. Hệ thống sử dụng quả đối trọng nặng 120 kg để giữ dây cáp luôn căng trong quá trình bay.

Ảnh: Tạp chí Nguồn lực

Điểm mới của màn trình diễn năm nay là sự phối hợp giữa máy bay trực thăng và các biên đội UAV của Viettel. Nếu tại triển lãm năm 2024, lực lượng trực thăng phối hợp trình diễn cùng máy bay phản lực thì năm nay có sự tham gia của phương tiện bay không người lái.

UAV của Viettel. Ảnh: TTXVN

Quân chủng Phòng không - Không quân và Viettel đã phối hợp xây dựng kế hoạch bay chung, tổ chức huấn luyện giữa hai lực lượng. Buổi hợp luyện đầu tiên kết hợp trực thăng mang cờ và UAV được tổ chức ngày 23/11.

Lực lượng trực thăng tham gia trình diễn được huy động từ ba đơn vị gồm Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372). Các phi công đều từng tham gia thực hiện những nhiệm vụ lớn như A50, A80 và B70.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, với diện tích gần 150.000 m². Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức sự kiện này, sau hai kỳ triển lãm năm 2022 và 2024.

Theo thông tin cập nhật của Báo Quân đội nhân dân sáng 26/11, tính đến ngày 24/11, Ban tổ chức đã tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn đến từ 41 quốc gia, trong đó có 11 đoàn cấp bộ trưởng, 3 đoàn cấp tổng tham mưu trưởng và 11 đoàn cấp thứ trưởng.