Ngày 26/11, Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (GEOTEC HANOI 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 26-27/11, quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia.

Hội nghị do Tập đoàn FECON, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam và Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Trung Quốc đồng tổ chức.

Chương trình năm nay có 250 bài tham luận, 11 bài giảng và báo cáo của các diễn giả quốc tế, cùng hơn 75 gian hàng triển lãm thiết bị, công nghệ xây dựng.

Bên cạnh 6 chủ đề truyền thống về nền móng, công trình ngầm, xử lý nền đất yếu, sạt lở, điện gió ngoài khơi và quan trắc thông minh, hội nghị bổ sung hai chủ đề mới là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong địa kỹ thuật và địa kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao.

Các chuyên gia đến từ Đại học Hokkaido (Nhật Bản), Đại học Thiên Tân (Trung Quốc), Đại học Oxford (Anh) cùng nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đường sắt tốc độ cao, thi công đường hầm, thiết kế nền móng turbine điện gió ngoài khơi và ứng dụng AI trong quản lý rủi ro sạt lở đất.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Việc triển khai các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, hạ tầng ven biển và điện gió ngoài khơi đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực công nghệ và trình độ chuyên môn của ngành địa kỹ thuật.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các địa phương tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tạo điều kiện chuyển giao và làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng công trình và tối ưu hóa chi phí đầu tư.

Về phía doanh nghiệp, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FECON, Trưởng Ban tổ chức hội nghị, nhấn mạnh vai trò của việc kết nối các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước nhằm đưa những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới vào thực tế xây dựng tại Việt Nam.

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FECON.

Trước đó, ngày 25/11, các chuyên gia đường sắt Nhật Bản và Trung Quốc đã tham gia hội thảo chuyên đề về địa kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao. Các đại biểu cũng đến khảo sát công trình cầu Trần Hưng Đạo tại Hà Nội để tìm hiểu công nghệ nền móng và quy trình kiểm soát chất lượng thi công.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2011 với 450 đại biểu đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, GEOTEC HANOI đã trải qua 6 kỳ tổ chức. Quy mô hội nghị năm nay tăng gần 3 lần về số đại biểu và hơn gấp đôi về số quốc gia tham dự so với kỳ đầu tiên.