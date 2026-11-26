Từ cơ hội của thị trường đến năng lực của doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới đặt ra nhu cầu huy động nguồn vốn mới, lớn hơn về quy mô và cao hơn về chất lượng. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng phát huy vai trò trong việc đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ hội từ sự phát triển của thị trường vốn không đồng nghĩa với khả năng tiếp cận vốn của mọi doanh nghiệp. Nhà đầu tư và các định chế tài chính ngày càng quan tâm không chỉ đến kết quả kinh doanh hiện tại mà còn đến triển vọng tăng trưởng, năng lực sử dụng vốn, khả năng thực hiện các cam kết tài chính và chất lượng Quản trị Công ty.

Tại buổi gặp gỡ báo chí trước thềm AF9 ngày 18/11, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc xây dựng niềm tin dài hạn và khả năng huy động nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp.

Trong đó, Xếp hạng Tín nhiệm và Quản trị Công ty là hai góc đánh giá bổ trợ, giúp thị trường có thêm cơ sở nhìn nhận năng lực, mức độ tín nhiệm và giá trị của doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra là HĐQT cần chuẩn bị gì để chuyển hóa những cơ hội từ thị trường thành cơ hội phát triển của chính doanh nghiệp?

Hội đồng Quản trị trước những kỳ vọng mới của thị trường vốn﻿

Với vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động doanh nghiệp, HĐQT có trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng chiến lược vốn phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn.

Từ xác định nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn, giám sát hiệu quả sử dụng vốn, quản trị rủi ro đến nâng cao chất lượng minh bạch thông tin, những quyết định của HĐQT có ảnh hưởng trực tiếp đến cách thị trường nhìn nhận doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngân hàng, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và nhà đầu tư có thể đánh giá giá trị và rủi ro của cùng một doanh nghiệp từ những góc độ khác nhau.

Làm thế nào để HĐQT hiểu rõ những kỳ vọng đó? Cổ đông và HĐQT cần phát huy vai trò, trách nhiệm như thế nào để nâng cao năng lực tín nhiệm, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn với quy mô phù hợp, chi phí hợp lý và kỳ hạn dài hơn?

Những câu hỏi này sẽ là trọng tâm của phiên tọa đàm “Gia tăng Giá trị Doanh nghiệp trên Thị trường Vốn: Hội đồng Quản trị cần làm gì?” tại Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 (AF9).

Với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện tổ chức xếp hạng tín nhiệm, nhà đầu tư và cộng đồng Quản trị Công ty, phiên tọa đàm sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều về vai trò của HĐQT trong việc đáp ứng kỳ vọng của thị trường vốn và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

AF9 2026: Kết nối các góc nhìn về gia tăng giá trị doanh nghiệp

Với chủ đề “Gia tăng Giá trị Doanh nghiệp trên Thị trường Vốn: Xếp hạng Tín nhiệm và Quản trị Công ty” , AF9 do VIOD và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng tổ chức, dự kiến quy tụ khoảng 350 đại biểu là thành viên HĐQT, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và đại diện các định chế trên thị trường vốn.

Bên cạnh phiên tọa đàm, Diễn đàn sẽ tiếp cận câu chuyện gia tăng giá trị doanh nghiệp từ nhiều góc độ chuyên môn.

Ông Michael Kokalari, CFA, Kinh tế trưởng VinaCapital, sẽ mang đến góc nhìn về triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026–2028 và những tác động đối với thị trường vốn, qua đó cung cấp thêm cơ sở để doanh nghiệp nhìn nhận các cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ góc nhìn Xếp hạng Tín nhiệm, Diễn đàn sẽ làm rõ hơn vai trò của các đánh giá độc lập trong việc kết nối doanh nghiệp với thị trường vốn, cũng như những yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị huy động vốn.

Ở góc độ năng lực HĐQT, ông Alan Hepburn sẽ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về việc chuyển hóa năng lực và kinh nghiệm của HĐQT thành giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp.

Bà Jackie Mah, Tổng Giám đốc Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Malaysia (ICDM), sẽ bổ sung góc nhìn về vai trò của các định chế chuyên nghiệp trong việc nâng cao năng lực HĐQT, thúc đẩy áp dụng các thông lệ Quản trị Công ty tốt và hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn.

Thông qua việc kết nối những góc nhìn này, AF9 hướng tới một cuộc đối thoại giữa các chủ thể trên thị trường vốn, từ nhận diện cơ hội, hiểu rõ kỳ vọng của thị trường đến xác định những ưu tiên trong hoạt động của HĐQT.

Ghi nhận những doanh nghiệp cam kết và tiên phong nâng chuẩn Quản trị Công ty

Một điểm nhấn tại AF9 là hoạt động vinh danh ACGS20 và VNCG50 năm 2026, hai sáng kiến có những trọng tâm riêng, cùng hướng tới nâng cao chất lượng Quản trị Công ty tại Việt Nam.

Nếu ACGS20 ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong nâng chuẩn thực hành Quản trị Công ty theo các chuẩn mực ASEAN, thì VNCG50 ghi nhận tinh thần cam kết và tiên phong của các doanh nghiệp niêm yết trong hành trình nâng cao chất lượng Quản trị Công ty.

Việc ghi nhận những nỗ lực này không chỉ có ý nghĩa đối với từng doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy lan tỏa các thông lệ quản trị tốt, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao chất lượng của thị trường vốn Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi nhu cầu vốn của doanh nghiệp ngày càng lớn và kỳ vọng của thị trường ngày càng cao, AF9 sẽ là không gian để cộng đồng doanh nghiệp, thành viên HĐQT và các định chế thị trường cùng trao đổi về những cơ hội, yêu cầu và định hướng hành động nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.