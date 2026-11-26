Ngày 25/11, HĐQT CTCP Vinhomes (VHM) thông qua nghị quyết đổi tên thương mại dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội thành Vinhomes Global Centre. Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Vingroup, với diện tích khoảng 9.139 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1,22 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 47 tỷ USD. Dự án trước đó được biết đến với tên gọi Khu đô thị thể thao Olympic.

Với tên gọi mới, hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có ba đại đô thị mang tên Global, gồm Vinhomes Global Gate tại Hà Nội, Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh và Vinhomes Global Centre tại Hà Nội. Tổng vốn đầu tư công bố của ba dự án vượt 1,7 triệu tỷ đồng.

ĐẠI ĐÔ THỊ MANG TÊN GLOBAL ĐẦU TIÊN TẠI CỔ LOA

Vinhomes Global Gate tại khu vực Cổ Loa, Hà Nội là dự án đầu tiên được Vinhomes sử dụng tên gọi Global, chính thức ra mắt vào năm 2024. Toàn bộ tổ hợp có quy mô khoảng 385 ha, tổng vốn đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, bao gồm khu đô thị và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Riêng phần khu đô thị có diện tích khoảng 295 ha.

Vinhomes Global Gate được phát triển theo mô hình đô thị thương mại, hội nghị, triển lãm và giải trí quốc tế. Bên cạnh các sản phẩm nhà ở, dự án còn có trung tâm thương mại, tổ hợp văn phòng và khách sạn 5 sao.

Công trình lớn nhất trong tổ hợp là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia rộng 90 ha, đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2025 và là nơi tổ chức nhiều sự kiện, triển lãm quy mô lớn của Việt Nam.

SIÊU ĐÔ THỊ 18 TỶ USD BÊN VỊNH HẠ LONG

Ngày 25/4/2026, Vinhomes chính thức ra mắt đại đô thị thứ hai mang tên Global tại Quảng Ninh với tên thương mại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Dự án có tên pháp lý là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, do liên danh Vingroup và Vinhomes làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 456.639 tỷ đồng, tương đương khoảng 18 tỷ USD. Theo thông tin tại lễ ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô hơn 6.200 ha. Trong khi đó, báo cáo dành cho nhà đầu tư của Vinhomes ghi nhận diện tích dự án khoảng 4.121 ha.

Khác với dự án tại Cổ Loa, Vinhomes Global Gate Hạ Long được phát triển theo mô hình đô thị biển, kết hợp nhà ở, du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí. Dự án cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh do VinSpeed đầu tư, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thủ đô và Hạ Long.

ĐẠI ĐÔ THỊ THỨ BA CÓ VỐN ĐẦU TƯ 47 TỶ USD

Vinhomes Global Centre là dự án có quy mô lớn nhất trong bộ ba đại đô thị mang tên Global, đồng thời là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Vingroup. Dự án được khởi công vào tháng 12/2025, gồm 4 dự án thành phần, trải rộng trên địa bàn 11 xã ở phía Nam Hà Nội. Theo phương án điều chỉnh mới nhất, dự án có diện tích hơn 9.139 ha, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2036.

Trước khi đổi tên, ngày 6/11, HĐQT Vinhomes đã thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án từ 925.651 tỷ đồng lên 1.225.011 tỷ đồng, tăng 299.360 tỷ đồng, tương đương hơn 32%.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư chiếm tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư, trong đó Vinhomes đóng góp 35% vốn chủ sở hữu. Phần vốn huy động chiếm tối đa 85%.

Điểm nhấn của Vinhomes Global Centre là sân vận động VinFast - Trống Đồng, được xây dựng trên diện tích 73 ha với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Tháng 10/2026, Vingroup đã công bố hợp tác chiến lược với Legends Global trong công tác quản lý, vận hành và thu hút các sự kiện quốc tế về sân vận động này.



