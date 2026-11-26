Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi mạnh mẽ cách doanh nghiệp phát triển sản phẩm, tiếp cận khách hàng và triển khai marketing, bài toán cạnh tranh không còn dừng ở việc tạo ra một sản phẩm tốt. Quan trọng hơn, sản phẩm phải xuất hiện đúng lúc, đúng nhu cầu và được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Nhìn từ Trung Quốc - thị trường tỷ dân có tốc độ phát triển công nghệ và khả năng thử nghiệm sản phẩm nhanh chóng, doanh nghiệp Việt có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm trong việc tạo dựng nhu cầu, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Phan Đặng Trà My - Giám đốc ADMICRO, Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam, về những thay đổi trong tư duy marketing thời đại AI, cơ hội đưa sản phẩm Việt ra thị trường quốc tế và vai trò của hạ tầng kết nối xuyên biên giới.

Thương hiệu phải làm gì để lọt vào đề xuất của AI?

Trong thời đại AI, khi khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh hàng loạt sản phẩm và nhận gợi ý từ AI, đâu là yếu tố giúp một thương hiệu nổi bật và được ưu tiên lựa chọn?

Theo tôi, doanh nghiệp hiện nay cần hiểu hai vấn đề: Làm thế nào để thương hiệu xuất hiện trong câu hỏi của khách hàng và quan trọng hơn, làm thế nào để được AI đưa ra đề xuất?

Trước đây, người tiêu dùng chủ động tìm kiếm, thu thập thông tin và so sánh để đưa ra quyết định. Nhưng hiện tại, một phần công việc này đã được chuyển sang AI. Các thuật toán sẽ tổng hợp thông tin, đánh giá dữ liệu và lựa chọn những bằng chứng phù hợp nhất để đưa ra câu trả lời cho người dùng.

Điều đó có nghĩa, thương hiệu không thể chỉ dựa vào những thông điệp do chính mình công bố. Doanh nghiệp cần hiểu AI đang tìm kiếm loại thông tin, dữ liệu và bằng chứng nào để đưa ra câu trả lời tốt nhất. Đây chính là cách để thương hiệu có cơ hội xuất hiện trong những đề xuất của AI.

Tuy nhiên, xuất hiện trước AI mới chỉ là một phần của bài toán. Doanh nghiệp còn phải xây dựng được niềm tin để người tiêu dùng thực sự lựa chọn sản phẩm.

Cuối cùng, dù khách hàng hay AI là bên đưa ra đề xuất, điểm xuất phát vẫn phải là một sản phẩm tốt, đáp ứng đúng nhu cầu, cùng với hệ thống thông tin minh bạch và những bằng chứng đủ sức thuyết phục. Tôi cho rằng đây là nền tảng quan trọng nhất để thương hiệu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Vậy khi nào doanh nghiệp nên đầu tư cho một chiến dịch truyền thông quy mô lớn, thưa bà?

Thực tế, khi doanh nghiệp có một sản phẩm, điều quan trọng là phải đưa sản phẩm đó đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, không có một thời điểm chung được coi là phù hợp nhất cho tất cả doanh nghiệp, mà quan trọng là lựa chọn phương thức triển khai phù hợp với từng sản phẩm và thị trường.

Nếu nói đến một chiến dịch truyền thông lớn, tôi cho rằng doanh nghiệp cần bảo đảm sản phẩm đã được nghiên cứu và chứng minh tính phù hợp, thị trường đã sẵn sàng tiếp nhận. Khi đó, chiến dịch cần giúp thương hiệu xuất hiện đúng thời điểm, tiếp cận đúng đối tượng và đặt hiệu quả đầu tư lên hàng đầu.

Quy mô chiến dịch lớn hay nhỏ, triển khai theo phương thức truyền thống hay sử dụng ngân sách lớn đều phải phụ thuộc vào mục tiêu và điều kiện thực tế.

Đặc biệt, AI đang mở ra cơ hội cho cả những thương hiệu đi trước lẫn doanh nghiệp mới. Những thương hiệu sớm tích lũy dữ liệu và hiểu cách AI vận hành sẽ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Trong khi đó, các doanh nghiệp đang thử nghiệm sản phẩm mới cũng có cơ hội bứt phá nhanh nếu biết tận dụng làn sóng công nghệ này.

AI xóa rào cản ngôn ngữ, mở thêm cửa cho doanh nghiệp Việt ra thế giới

Trung Quốc là thị trường rất giỏi trong việc tạo "trend" và kích thích nhu cầu tiêu dùng. Từ thực tiễn này, doanh nghiệp Việt có thể học hỏi điều gì?

Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm chung về văn hóa cũng như hành vi tiêu dùng. Tuy nhiên, Trung Quốc là thị trường rất lớn, có tính phân mảnh cao và sở hữu hệ sinh thái công nghệ, nền tảng truyền thông đặc thù. Vì vậy, không phải bài học nào từ thị trường này cũng có thể áp dụng nguyên vẹn tại Việt Nam.

Theo tôi, có 3 khía cạnh đáng để doanh nghiệp Việt học hỏi.

Thứ nhất là tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI. Trung Quốc đã đi trước khá xa trong việc đưa AI vào marketing, các nền tảng truyền thông và hoạt động quản trị doanh nghiệp. Việc nghiên cứu những ứng dụng này giúp doanh nghiệp Việt tiết kiệm thời gian học hỏi, đồng thời hình dung rõ hơn các xu hướng có thể phát triển trong tương lai.

Thứ hai là khả năng thử nghiệm thị trường. Doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực về sản xuất lớn và thường xuyên thử nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình kinh doanh khác nhau. Doanh nghiệp Việt có thể tham khảo dữ liệu, xu hướng và kết quả thử nghiệm từ thị trường này để có thêm cơ sở đánh giá nhu cầu, thay vì phải tự bỏ ra quá nhiều chi phí cho quá trình thử nghiệm ban đầu.

Thứ ba là cách ứng dụng công nghệ vào các quyết định marketing. Trung Quốc đang phát triển rất nhanh những công cụ AI phục vụ doanh nghiệp, từ phân tích dữ liệu đến triển khai truyền thông. Đây là nguồn tham khảo có giá trị để doanh nghiệp Việt xây dựng các công cụ và giải pháp phù hợp với điều kiện trong nước.

Tất nhiên, dữ liệu Trung Quốc không hoàn toàn tương thích với thị trường Việt Nam. Nhưng nếu biết kết hợp công cụ, phương pháp của họ với sự am hiểu hành vi và đặc điểm tiêu dùng bản địa, doanh nghiệp Việt có thể tạo ra bước đột phá về tốc độ cũng như hiệu quả ứng dụng công nghệ.

AI đang mở ra nhiều lợi thế mới trong phát triển sản phẩm, marketing và tiếp cận khách hàng. Theo bà, đâu là cơ hội để doanh nghiệp Việt tận dụng công nghệ này đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế?

Tôi cho rằng AI đang giúp xóa nhòa nhiều rào cản vốn khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Đầu tiên là rào cản ngôn ngữ. Tiếp đến là khả năng tổng hợp, phân tích thông tin và tiếp cận tri thức. Trước đây, việc tìm kiếm, xử lý dữ liệu từ một thị trường nước ngoài đòi hỏi doanh nghiệp phải có nhiều nguồn lực. Hiện nay, AI đã giúp quá trình này trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Chẳng hạn, khi muốn nghiên cứu thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt có thể sử dụng AI để tiếp cận thông tin, phân tích dữ liệu và hiểu rõ hơn về thị trường mà trước đây họ thường thiếu thông tin do hạn chế về ngôn ngữ và nguồn lực.

Một lợi thế khác là AI có thể hỗ trợ mô phỏng các phương án thử nghiệm thị trường, giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm và cách tiếp cận khách hàng trước khi đưa ra quyết định đầu tư thực tế.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang phát triển mạnh những ứng dụng AI phục vụ hoạt động kinh doanh quốc tế. Đây tiếp tục là cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm những giải pháp phù hợp.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng doanh nghiệp không nên chỉ chạy theo những làn sóng công nghệ hay thử nghiệm vì tâm lý FOMO. Sau cùng, điều doanh nghiệp cần vẫn là hiệu quả và một con đường rõ ràng để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp doanh nghiệp hiểu thị trường tốt hơn, tiết kiệm nguồn lực và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Trung Quốc là thị trường tiềm năng nhưng cũng có mức độ cạnh tranh rất cao. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị những điều kiện gì để khai thác hiệu quả thị trường này?

Trung Quốc luôn là một thị trường tiềm năng nhưng cũng rất khó đối với sản phẩm đến từ các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Chúng ta có nhiều lợi thế, nhưng cần nhìn nhận thực tế rằng thị trường Trung Quốc có vô số sản phẩm và thương hiệu để người tiêu dùng lựa chọn. Vì vậy, không phải sản phẩm Việt Nam nào cũng có thể cạnh tranh và thành công tại đây.

Theo tôi, điều quan trọng đầu tiên là doanh nghiệp phải phân tích thật kỹ lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt của sản phẩm khi bước vào thị trường Trung Quốc. Cần xác định rõ sản phẩm Việt có điểm gì nổi bật, giải quyết được nhu cầu nào và có khả năng cạnh tranh ở phân khúc nào.

Doanh nghiệp cũng cần thay đổi nhanh chóng từ tư duy nhận diện đến cách tiếp cận thị trường, tận dụng công nghệ và dữ liệu để hiểu khách hàng tốt hơn.

Một điểm thuận lợi hiện nay là các chương trình xúc tiến thương mại và hợp tác giữa hai quốc gia đang tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp kết nối. Các nền tảng truyền thông lớn tại Trung Quốc cũng chủ động mở rộng hợp tác với thị trường Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận người tiêu dùng Trung Quốc.

Tôi có 3 lời khuyên dành cho doanh nghiệp. Một là, hãy phân tích kỹ lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt của sản phẩm. Trung Quốc là thị trường rất lớn, đôi khi doanh nghiệp chỉ cần chiếm được một thị phần nhỏ cũng đã tạo ra cơ hội kinh doanh đáng kể.

Hai là, hãy tận dụng các chương trình xúc tiến thương mại giữa hai quốc gia.

Ba là, cần khai thác những nền tảng và mạng lưới kết nối đã được xây dựng sẵn để tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn lực khi thâm nhập thị trường.

Trong bối cảnh đó, hạ tầng kết nối xuyên biên giới có vai trò như thế nào? ADMICRO đang triển khai những giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp Việt và Trung Quốc tiếp cận thị trường của nhau?

Tôi cho rằng đây là thời điểm có nhiều cơ hội cho hoạt động kết nối thương mại và truyền thông giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Hiện nay, giữa các đơn vị truyền thông và nền tảng hai nước đang hình thành những hợp tác chính thức, giúp thương hiệu Trung Quốc quảng bá tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc thuận lợi hơn.

Với ADMICRO, chúng tôi đang thúc đẩy kết nối giữa các nền tảng truyền thông, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và dữ liệu thị trường để doanh nghiệp có thêm cơ sở lập kế hoạch, đưa ra quyết định hiệu quả và chính xác hơn.

Trong lĩnh vực marketing, sự trao đổi về công nghệ và dịch vụ giữa hai thị trường cũng đang diễn ra mạnh mẽ. ADMICRO cung cấp các công cụ và dịch vụ marketing tại Việt Nam cho thương hiệu Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, đối tác bbk! Communications Group - một trong những agency hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực Social Marketing và truyền thông tích hợp, chuyên cung cấp các giải pháp Content Marketing, OTT, Celebrity/IP Marketing, thương mại điện tử, tư vấn ra mắt sản phẩm và hỗ trợ các thương hiệu Trung Quốc mở rộng thị trường ra quốc tế.

Điều này giúp doanh nghiệp Việt giảm bớt khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ tại thị trường bản địa, đồng thời có thể tiếp cận những đơn vị am hiểu nền tảng, khách hàng và môi trường kinh doanh sở tại.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu về thói quen tiêu dùng, văn hóa và đặc điểm từng ngành hàng tại Trung Quốc. Chúng tôi kỳ vọng theo thời gian có thể mở rộng nguồn thông tin chuyên sâu hơn, giúp doanh nghiệp Việt có sẵn một nền tảng hỗ trợ khi đưa ra quyết định tiến ra thị trường quốc tế.

Xa hơn, bà kỳ vọng ADMICRO sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối doanh nghiệp Việt với thị trường tỷ dân và thúc đẩy dòng chảy thương mại xuyên biên giới?

Có một góc nhìn mà tôi luôn muốn chia sẻ với doanh nghiệp: Khi có sản phẩm, việc tìm được thị trường là điều rất quan trọng. Nhưng ngay cả khi đã có thị trường, nếu không xây dựng được thương hiệu thì doanh nghiệp vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn để đứng vững trong dài hạn.

Vì vậy, ADMICRO lựa chọn hướng đi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc mà còn đồng hành trong việc xây dựng thương hiệu bền vững.

Chúng tôi hướng đến 2 nhóm doanh nghiệp.

Nhóm thứ nhất là những doanh nghiệp đã có thương hiệu, vị thế và uy tín tại thị trường nội địa, đồng thời có đủ nguồn lực để phát triển thành thương hiệu Việt Nam bền vững tại Trung Quốc. Với nhóm này, chúng tôi sẽ đồng hành trong việc xây dựng chiến lược tiếp cận và phát triển thương hiệu tại thị trường mới.

Nhóm thứ hai là những doanh nghiệp muốn nhanh chóng thử nghiệm cơ hội kinh doanh, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng Trung Quốc. Thông qua hợp tác với các nền tảng và đối tác truyền thông tại thị trường này, doanh nghiệp có thể rút ngắn quá trình thử nghiệm, đánh giá và lựa chọn danh mục sản phẩm phù hợp.

Hiện tại, ADMICRO đang đóng vai trò kết nối, cung cấp dịch vụ cho các thương hiệu Trung Quốc muốn tiếp cận thị trường Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng tư vấn chiến lược và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam khi tiến vào Trung Quốc thông qua các đối tác chuyên môn, nền tảng và truyền thông bản địa.

Chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực này sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa hai thị trường, giúp doanh nghiệp Việt tự tin hơn khi đầu tư, thử nghiệm và từng bước xây dựng vị thế tại Trung Quốc.

Xin cảm ơn bà!