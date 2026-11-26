Lễ ký kết, khởi công dự án cáp quang biển VTS

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Viettel làm chủ tuyến cáp quốc tế đầu tiên do Việt Nam khởi xướng

Tuyến cáp quang biển VTS (Việt Nam - Thái Lan - Singapore) có tổng chiều dài khoảng 2.500 km, dung lượng thiết kế 600 Tbps, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2030. Riêng trục Việt Nam - Singapore dài khoảng 1.200 km, có dung lượng 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Với hướng kết nối trực tiếp, VTS là tuyến ngắn nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore. Sử dụng cấu hình 8 đôi sợi quang kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, độ trễ truyền dữ liệu khứ hồi giữa hai nước dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay.

Độ trễ thấp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ứng dụng giao dịch tài chính, trí tuệ nhân tạo (AI). Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính được chôn sâu 3 m, so với mức 1-1,5 m ở các dự án thông thường, nhằm hạn chế hư hỏng do hoạt động đánh bắt thủy sản và thả neo tàu - nguyên nhân của phần lớn sự cố cáp quang biển.

Điểm khác biệt của VTS so với các tuyến cáp trước đây là vai trò của doanh nghiệp Việt Nam. Nếu trước đây, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia góp vốn và sử dụng dung lượng có sẵn thì với VTS, Viettel là đơn vị khởi xướng dự án, cùng Singtel ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng 4/2024.

Viettel trực tiếp chủ trì quy hoạch và thiết kế hướng tuyến, những khâu then chốt quyết định vị trí cập bờ, cấu hình và hiệu suất của toàn hệ thống.

Dự án tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của AIS (Thái Lan), cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), FPT Telecom và Viettel IDC. Với vai trò chủ trì của Viettel, lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam chủ động làm chủ việc quy hoạch, thiết kế hướng tuyến cáp quang biển quốc tế. Hai nhà thầu thi công dự án là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại sự kiện

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: "Để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Đó là lý do thôi thúc Viettel chủ động khởi xướng dự án VTS".

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh: "Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế. Tôi mong muốn dự án không chỉ tạo ra năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp quang biển. Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài".

Tạo động lực phát triển hạ tầng số cho TPHCM và khu vực phía nam

Việc đặt trạm cập bờ của tuyến cáp VTS tại TPHCM tạo thêm lợi thế cho Thành phố trong thu hút đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ tài chính số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính và kinh tế số của khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh: "Việc đặt trạm cập bờ tại TPHCM mở ra cửa ngõ kết nối trực tiếp với Singapore - trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực. Thành phố sẽ chủ động phối hợp đưa tuyến cáp VTS vào quy hoạch phát triển hạ tầng số, từng bước kết nối đồng bộ với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và các khu vực phát triển dịch vụ tài chính, kinh tế số; đồng thời bảo vệ hành lang tuyến cáp, đặc biệt tại khu vực ven bờ, bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài. Tuyến cáp VTS sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế, tạo nền tảng để TPHCM thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ số và hạ tầng số".

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện

Ở phạm vi rộng hơn, tuyến cáp VTS bổ sung một hướng kết nối quốc tế mới đi thẳng tới Singapore, trung tâm trung chuyển dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời có nhánh kết nối với Thái Lan.

Việc đa dạng hóa hướng kết nối giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào các tuyến cáp hiện hữu. Khi một tuyến gặp sự cố, lưu lượng có thể được chuyển sang các tuyến khác, hạn chế gián đoạn dịch vụ Internet, hoạt động ngân hàng và hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Keith Leong, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khách hàng doanh nghiệp của Singtel cho rằng, việc mở thêm hướng kết nối cũng quan trọng như tăng dung lượng: "Xây dựng những tuyến mới giúp dữ liệu vẫn lưu thông ổn định ngay cả khi các kết nối hiện có bị gián đoạn. Với quy mô 2.500 km và dung lượng thiết kế 600 Tbps, tuyến cáp VTS quy tụ thế mạnh của các nhà mạng trong khu vực để phục vụ giai đoạn phát triển số tiếp theo của Đông Nam Á".

Ông Keith Leong, Phó Tổng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp của Singtel phát biểu

Những lợi thế này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu băng thông quốc tế tăng nhanh cùng với sự phát triển của AI, điện toán đám mây và các trung tâm dữ liệu, mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào hạ tầng số của khu vực.

VTS là một phần trong lộ trình phát triển hạ tầng kết nối quốc tế dài hạn của Viettel. Hiện Viettel tham gia khai thác 5 trong số 8 tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam, gồm AAG, IA, APG, AAE-1 và ADC, bảo đảm khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế.

Đến năm 2030, Viettel hướng tới tham gia khoảng 10 tuyến cáp quốc tế, trong đó có những tuyến do Việt Nam tự thiết kế và làm chủ. Lộ trình này nằm trong kế hoạch quốc gia về phát triển cáp quang biển đến năm 2030, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.