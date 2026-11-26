Theo báo cáo cập nhật mới nhất của BSC Research, kết quả kinh doanh quý III/2026 của Hòa Phát ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với doanh thu thuần đạt 62.214 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (LNST-CĐTS) đạt 8.217 tỷ đồng, tăng 106%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 170.274 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. LNST-CĐTS đạt 23.582 tỷ đồng, tăng 103%.

Đáng chú ý, lợi nhuận quý III của Hòa Phát vượt đáng kể dự báo trước đó của BSC Research, vốn ở mức 6.000-6.500 tỷ đồng. Theo đơn vị phân tích, kết quả tích cực này chủ yếu đến từ biên lợi nhuận gộp cải thiện và doanh thu tài chính tăng cao hơn kỳ vọng.

Cụ thể, biên lợi nhuận gộp quý III đạt 19,2%, tăng khoảng 0,15 điểm phần trăm so với quý trước. Kết quả này trái với dự báo trước đó của BSC Research rằng biên lợi nhuận có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ về vùng 18,8-19%, trong bối cảnh lợi thế từ lượng hàng tồn kho giá thấp không còn nhiều.

Lý giải diễn biến trên, BSC Research cho biết giá thép xây dựng tăng trong tháng 6-7 đã được phản ánh vào các hợp đồng trong quý III, giúp mặt bằng giá bán duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, sản lượng xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 120% so với quý trước khi giá HRC trên thị trường xuất khẩu phục hồi trong tháng 7-8, tạo điều kiện để Hòa Phát đẩy mạnh tiêu thụ.

Tuy nhiên, BSC Research đánh giá việc gia tăng xuất khẩu HRC trong quý III chủ yếu mang tính thời điểm, tận dụng giai đoạn giá bán thuận lợi. Do đó, đơn vị phân tích chưa thay đổi quan điểm về triển vọng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.

Với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong quý III, BSC Research cho biết sẽ điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của Hòa Phát trong giai đoạn 2026-2027.

Trước đó, BSC Research dự báo doanh thu thuần năm 2026 của Hòa Phát đạt 221.570 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước; LNST-CĐTS đạt 27.911 tỷ đồng, tăng 81%, tương ứng EPS dự phóng khoảng 3.306 đồng/cổ phiếu.

Sau khi cập nhật kết quả kinh doanh quý III, BSC Research nâng dự báo LNST-CĐTS năm 2026 lên khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với dự báo cũ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc điều chỉnh tăng giả định biên lợi nhuận gộp thêm 1 điểm phần trăm, nhờ kết quả thực tế trong quý III tốt hơn kỳ vọng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong triển vọng kinh doanh của Hòa Phát là sự chuyển dịch nguồn cung HRC sau khi Việt Nam áp dụng các biện pháp thuế chống bán phá giá và thuế chống lẩn tránh đối với thép nhập khẩu.

Theo BSC Research, sản lượng HRC bình quân mỗi tháng trong quý III/2026 đạt khoảng 700.000 tấn, tăng 64% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, sản lượng bình quân đạt khoảng 610.000 tấn/tháng, tăng 59%.

Qua tìm hiểu thị trường, BSC Research nhận thấy các doanh nghiệp nhạy cảm về giá, đặc biệt là nhóm sản xuất tôn mạ, đã chuyển dịch từ sử dụng HRC Trung Quốc sang HRC của Hòa Phát. Đây là diễn biến phù hợp với nhận định trước đó của đơn vị phân tích về tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thị trường thép trong nước.

Trong năm 2027, BSC Research kỳ vọng xu hướng chuyển dịch này tiếp tục mở rộng sang nhóm doanh nghiệp FDI và các nhà sản xuất hàng gia dụng, điện tử, sau khi Hòa Phát chứng minh được năng lực cung ứng và chất lượng sản phẩm.

Đối với quý cuối năm 2026, BSC dự báo Hòa Phát có thể ghi nhận LNST khoảng 7.000-7.500 tỷ đồng.

Dự báo này được xây dựng trên hai giả định chính. Thứ nhất, sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 3-5% nhờ thị trường nội địa phục hồi. Thứ hai, biên lợi nhuận gộp dự kiến duy trì tương đối ổn định so với quý III, trong khoảng 19-19,5%.

Theo BSC Research, mức tăng sản lượng được kỳ vọng đủ bù đắp áp lực chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Cụ thể, giá than cốc dự kiến tăng 2-3% so với quý trước, trong khi chi phí quặng sắt được dự báo đi ngang.

Về định giá cổ phiếu, BSC tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA đối với HPG, với giá mục tiêu tại cuối năm 2027 là 33.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 62% so với giá mở cửa ngày 23/11/2026.