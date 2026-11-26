STEEL Fitness & Health do Công ty CP STEEL Sài Gòn vận hành, có hai cơ sở ở TP HCM. Cơ sở Đảo Kim Cương (Quận 2 cũ) là studio riêng tư rộng 500 m², nhận số khách hạn chế và chuyên tập cá nhân 1 kèm 1. Cơ sở còn lại là House of STEEL ở Hà Huy Tập, Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ), rộng 2.500 m² với 6 tầng chia theo chức năng sức mạnh, sức bền, độ dẻo, phục hồi và có khu tập cho trẻ em.

Thương hiệu tự giới thiệu là phòng tập trải nghiệm "5 sao", dùng thiết bị của hãng Eleiko (Thụy Điển). Ngoài khu tập, STEEL có phòng xông hơi, phòng chờ phục hồi và các dịch vụ huấn luyện cá nhân, đánh giá thể lực, Pilates trên thảm, massage phục hồi. Hội viên gói House còn được dùng khu nhiệt trị liệu, khu co-working, phòng họp đặt trước và dịch vụ gội đầu spa. Về huấn luyện cá nhân, STEEL chỉ dạy 1 kèm 1 và không cho huấn luyện viên bên ngoài vào dạy hội viên.

Theo công cụ tính giá trên trang hội viên của STEEL, gói tập tại một cơ sở, không kèm lớp nhóm, có giá 3 triệu đồng/tháng nếu trả theo tháng. Nếu ký cả năm, giá giảm còn 2,775 triệu đồng/tháng, tương đương 33,3 triệu đồng trả trước. Gói Club tại Phú Mỹ Hưng, kèm 10 buổi lớp nhóm mỗi tháng, giá 3,8 triệu đồng/tháng hoặc 42,18 triệu đồng/năm. Gói House, dùng được cả hai cơ sở và kèm 15 buổi lớp mỗi tháng, giá 4,2 triệu đồng/tháng hoặc 46,62 triệu đồng/năm. Khách vãng lai trả 880.000 đồng cho một vé ngày ở Phú Mỹ Hưng và 500.000 đồng ở Đảo Kim Cương. Vé 7 ngày có giá lần lượt 2,5 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Các mức giá trên đã gồm VAT.

Mức giá này cách xa phần còn lại của thị trường. Waystation có 39 cơ sở tại TP HCM, thu khoảng 300.000 đồng/tháng. The New Gym mở cửa 24/7, giá từ 299.000 đồng/tháng. Như vậy, chỉ một vé ngày ở House of STEEL đã đắt gần gấp ba một tháng tập ở phòng gym bình dân, còn thẻ tháng đắt gấp khoảng 10 đến 14 lần. Ngay cả chuỗi Citigym cũng chỉ bán gói hội viên từ 550.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/tháng, giá gốc mỗi buổi tập với PT từ 870.000 đồng đến khoảng 1,2 triệu đồng.

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STEEL ra giá cao vào lúc phân khúc gym cao cấp truyền thống đang thu hẹp. Citigym đóng 2 trong 9 cơ sở tại TP HCM, California Fitness & Yoga cắt hơn 10 chi nhánh trong hai năm, còn Elite Fitness, Fit24 và Getfit đã rời thị trường. Áp lực lớn nhất đến từ mặt bằng. Riêng cơ sở Citigym ở Vạn Hạnh tốn khoảng 180.000 USD tiền thuê mỗi tháng, chưa tính chiết khấu. Trong một báo cáo, tiền thuê chiếm 35-45% doanh thu của phòng gym rộng 1.500-3.000 m² tại Việt Nam, trong khi tỷ lệ này ở Basic-Fit (châu Âu) chỉ là 21%. Mô hình bán thẻ dài hạn cũng bộc lộ rủi ro. Các chuỗi cao cấp bán thẻ từ 6 tháng đến 5 năm, thậm chí trọn đời, giá 70-150 triệu đồng, nên tiền thu trước dễ cạn khi doanh số thẻ mới chậm lại.

Cũng theo báo cáo này, phòng tập trong tương lai sẽ có xu hướng nhỏ hơn, gần khu dân cư và thu phí theo tháng hoặc theo buổi. Xét trên những tiêu chí đó, STEEL không đi ngược thị trường. Phòng tập có quy mô vừa phải, đặt tại khu dân cư thu nhập cao và cho phép thanh toán một lần hoặc tự động hàng tháng. Khác biệt nằm ở chỗ STEEL không cạnh tranh bằng giá mà bằng sự riêng tư, huấn luyện cá nhân hóa và dịch vụ phục hồi. Đây cũng là hướng đi của mô hình boutique fitness đang mở rộng tại TP HCM. Tháng 6/2026, chuỗi tập chức năng REVL (Australia) đã mở studio thứ 50 tại thành phố.