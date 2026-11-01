Theo báo cáo ngày 19/11/2026 của MotorcyclesData, đơn vị nghiên cứu thị trường xe hai bánh của Italy, tổng doanh số xe máy tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 3.382.799 chiếc, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 15 thương hiệu xe máy bán chạy nhất Việt Nam, có tới 13 thương hiệu ghi nhận doanh số tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng giữa các hãng có sự chênh lệch lớn, kéo theo những thay đổi về thị phần.

VinFast tăng mạnh nhất, Dat Bike tăng thấp nhất thị trường xe máy

Honda tiếp tục là thương hiệu xe máy bán chạy nhất Việt Nam (bao gồm cả xe xăng và xe điện), song doanh số chỉ tăng 8% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung 24,5% của thị trường.

Trong khi đó, VinFast đứng thứ hai về doanh số trên toàn thị trường xe máy dù chỉ có xe điện. Với mức tăng trưởng 123,5%, VinFast là thương hiệu duy nhất trong nhóm 15 hãng xe máy bán chạy nhất Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng ba chữ số.

Đứng thứ ba là Yamaha với mức tăng trưởng 27,7%, cao hơn tốc độ tăng chung của thị trường. Yadea xếp thứ tư với doanh số tăng 53,8%, chỉ đứng sau VinFast về tốc độ tăng trưởng trong nhóm 15 thương hiệu dẫn đầu.

Hai thương hiệu Việt Nam khác là DK Bike và Selex cũng ghi nhận kết quả tích cực. Doanh số DK Bike tăng 43,4%, cao thứ ba trong bảng xếp hạng, còn Selex tăng 25,3%.

Ở chiều ngược lại, Dat Bike đứng thứ 8 về doanh số nhưng chỉ tăng trưởng 1,9%, mức thấp nhất trong số 13 thương hiệu ghi nhận doanh số tăng.

Theo số liệu MotorcyclesData được công bố trước đó, doanh số Dat Bike trong 9 tháng đầu năm vẫn tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Kết quả này xuất hiện trong bối cảnh Dat Bike liên tục huy động vốn để mở rộng hoạt động. Tháng 3/2026, doanh nghiệp hoàn tất vòng gọi vốn Series B trị giá 26 triệu USD, với sự tham gia của tập đoàn linh kiện xe máy F.C.C. của Nhật Bản, Chứng khoán Thiên Việt và các nhà đầu tư khác.

Trong thông báo của tổ chức đầu tư Private Infrastructure Development Group (PIDG) hồi tháng 10, nhà sáng lập Dat Bike cho biết sản lượng hàng tháng của doanh nghiệp đã tăng gấp 10 lần trong thời gian tổ chức này đồng hành, còn mạng lưới phân phối mở rộng từ 4 lên 70 cửa hàng.

Kém khả quan hơn Dat Bike là Pega và Anbico. Đây là hai thương hiệu duy nhất trong nhóm 15 hãng xe máy dẫn đầu thị trường ghi nhận doanh số sụt giảm, với mức giảm lần lượt là 19,9% và 4%.

Riêng thị trường xe máy điện, Honda tăng trưởng 481%

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh số xe máy điện tại Việt Nam đạt 1.078.723 chiếc, tăng 77,8% so với cùng kỳ, cao gấp hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường xe máy. Tính toán từ số liệu của MotorcyclesData, người Việt đã mua thêm khoảng 666.000 xe máy so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng xe điện đóng góp khoảng 472.000 chiếc, tương đương 71% lượng tăng thêm của toàn thị trường.

Tỷ trọng xe máy điện trong tổng doanh số xe máy cũng tăng từ khoảng 22,3% lên 31,9%. Nói cách khác, cứ ba chiếc xe máy mới được tiêu thụ tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm thì có gần một chiếc chạy điện.

Xét riêng phân khúc xe máy điện, VinFast đứng đầu về doanh số, theo sau lần lượt là Yadea, Dibao, Pega và Honda.

Tuy nhiên, Honda mới là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm này, với mức tăng lên tới 481,7%. Xét về tỷ lệ tăng trưởng, Honda cao gần 4 lần VinFast và gần 9 lần Yadea.

Năm 2026 chứng kiến những động thái mạnh tay hơn của Honda trong cuộc đua xe điện tại Việt Nam. Tháng 6, hãng lần lượt mở bán hai mẫu xe máy điện CUV e: và UC3, đồng thời triển khai hệ thống trạm sạc và đổi pin.

Riêng UC3 được phân phối thông qua 83 cửa hàng ủy nhiệm của Honda tại 20 tỉnh, thành phố ngay từ thời điểm mở bán, đi kèm chương trình kích cầu tương đương voucher trị giá 22 triệu đồng.

Ngoài Honda và VinFast, ba thương hiệu còn lại trong nhóm năm hãng xe máy điện bán chạy nhất đều có tốc độ tăng trưởng thấp hơn thị trường. Yadea tăng 53,8%, Dibao tăng 18,3%, trong khi Pega giảm tới 19,9%.

Dat Bike, dù đứng thứ 8 trên thị trường xe máy nói chung, không có tên trong nhóm năm thương hiệu xe máy điện bán chạy nhất do MotorcyclesData công bố.

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự bùng nổ của xe điện chưa đi kèm với sự sụt giảm doanh số xe không chạy điện. Tính từ số liệu của MotorcyclesData, lượng tiêu thụ xe không chạy điện trong 10 tháng đầu năm vẫn đạt hơn 2,3 triệu chiếc, tăng khoảng 9,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, cả hai phân khúc đều đang mở rộng, nhưng xe điện mới là động lực tăng trưởng chính của thị trường xe máy Việt Nam.