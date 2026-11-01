Ngày 15/11/2026, CTCP Vinaprint (mã VPR) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Transimex (mã TMS) của tổ chức có liên quan đến người nội bộ: công ty đã mua 11.400 cổ phiếu TMS.

Sau đó, Vinaprint đăng ký mua tiếp 100.000 cổ phiếu TMS từ ngày 19/11 đến 18/12. Hiện nay, Vinaprint nắm hơn 1,33 triệu cổ phiếu TMS, tương đương 0,72% vốn. Chủ tịch HĐQT Vinaprint là ông Bùi Minh Tuấn, thành viên HĐQT Transimex và em trai Chủ tịch HĐQT Transimex Bùi Tuấn Ngọc.

Trong khi đó, tại CTCP Merufa (MRF), nhóm liên quan đến ông Tuấn đang rút vốn. Từ ngày 19/11 đến 11/12, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, tổ chức có liên quan đến ông Tuấn, đăng ký bán toàn bộ 134.665 cổ phiếu MRF còn lại, tương đương 1,98% vốn, bằng phương thức thỏa thuận.

Từ tháng 7/2026, Thiên Hải đã đăng ký bán toàn bộ hơn 1 triệu cổ phiếu, sau 3 đợt bán, Thiên Hải đã bán được gần 907.000 cổ phiếu MRF, giảm tỷ lệ sở hữu từ 15,33% xuống 1,98%.

Trước đó, tháng 1/2026, cá nhân ông Tuấn cũng đã bán toàn bộ 41.966 cổ phiếu MRF, tương đương 0,62% vốn, với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Đến tháng 7, CTCP Đầu tư Vina, nơi ông Tuấn làm Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 205.321 cổ phiếu MRF.

CTCP Đầu tư Vina hiện sở hữu 7,88% vốn Thương mại Phú Nhuận (PNG), 6,53% vốn Vinaprint (VPR) và khoảng 7,19% vốn Transimex (TMS).

Ông Bùi Minh Tuấn sinh năm 1971, tốt nghiệp cử nhân tài chính ngân hàng. Ông làm Giám đốc CTCP Đầu tư Vina từ năm 2007, là thành viên HĐQT Transimex từ năm 2013 và giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinaprint từ tháng 10/2024. Ông đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX), CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG) và CTCP Merufa. Trước đó, ông từng là thành viên HĐQT CTCP Transimex Logistics (TOT) từ tháng 2/2017, thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Bến Thành từ năm 2016, và thành viên HĐQT CTCP Garmex Sài Gòn (GMC) từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2026.

Khoản đầu tư lớn nhất của ông Tuấn là cổ phiếu Transimex. Hiện nay, ông nắm 26,8 triệu cổ phiếu TMS, tỷ lệ sở hữu là 14,49%.

Tại Vinaprint, ông Tuấn đã giảm một nửa lượng cổ phiếu nắm giữ trong năm nay. Trong phiên 10/6/2026, ông bán 696.880 cổ phiếu VPR, còn lại 699.172 cổ phiếu, tương đương 6,95% vốn. Bên mua vào là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, nơi ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Thiên Hải sở hữu 48,66% vốn Vinaprint.

Thiên Hải cũng nắm hơn 1,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,41% vốn Thương mại Phú Nhuận (PNG), hơn 5,2 triệu cổ phiếu Garmex Sài Gòn (GMC).

Tại Transimex Logistics, doanh nghiệp ông từng tham gia HĐQT, ông hiện vẫn nắm 187.155 cổ phiếu, tương ứng 1,8% vốn, theo báo cáo quản trị bán niên 2026.

Tính theo giá đóng cửa phiên 25/11/2026, cổ phiếu ông Tuấn trực tiếp nắm giữ tại Transimex, Vinaprint và Transimex Logistics có tổng giá trị khoảng 891 tỷ đồng, trong đó riêng khối cổ phiếu TMS khoảng 884 tỷ đồng.