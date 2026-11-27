Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam chủ động khởi xướng và tham gia làm chủ từ khâu hoạch định, thiết kế.

Tuyến cáp VTS có tổng chiều dài khoảng 2.500km, dung lượng thiết kế 600 Tbps, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2030.

Riêng trục Việt Nam - Singapore dài khoảng 1.200km, đạt dung lượng 240 Tbps, tương đương khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Nhờ hướng tuyến đi thẳng, kết hợp cấu hình 8 đôi sợi quang và công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, độ trễ truyền dữ liệu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây (1 mili giây bằng 0,001 giây), thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay.

Toàn tuyến cáp quang được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính có độ sâu chôn cáp khoảng 3m nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng do hoạt động đánh bắt và thả neo tàu.

Sơ đồ và thông số tuyến cáp VTS.

Điểm khác biệt của dự án là vai trò chủ động của doanh nghiệp Việt Nam.

Trước đó, Viettel và Singtel đã khởi xướng dự án khi ký Biên bản ghi nhớ vào tháng 4/2024. Dự án tiếp tục có sự tham gia của AIS (Thái Lan), VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC; hai nhà thầu thi công là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, việc đầu tư cáp quang biển cần nhiều năm chuẩn bị nên doanh nghiệp không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới triển khai, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá lớn vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Với VTS, Viettel đã chủ động từ khâu khởi xướng, quy hoạch, thiết kế, lựa chọn công nghệ đến xác định hướng tuyến và điểm cập bờ, đánh dấu bước chuyển từ tham gia đầu tư sang chủ động kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế.

Ở phạm vi khu vực, VTS không chỉ gia tăng dung lượng mà còn bổ sung hướng kết nối trực tiếp đến Singapore và có nhánh kết nối với Thái Lan, góp phần đa dạng hóa mạng lưới cáp quang biển quốc tế, giảm phụ thuộc vào các tuyến hiện hữu và nâng cao khả năng dự phòng khi xảy ra sự cố.

Viettel hiện đang tham gia khai thác 5/8 tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam, bảo đảm khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế. Đến năm 2030, doanh nghiệp này hướng tới tham gia khoảng 10 tuyến cáp quốc tế, trong đó có những tuyến do Việt Nam tự thiết kế và làm chủ.