Theo báo cáo mới nhất của Deloitte, tính đến ngày 20/11/2026, thị trường Đông Nam Á ghi nhận 89 thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động khoảng 5,1 tỷ USD. So với cả năm 2025, số lượng thương vụ giảm 26%, tổng vốn huy động giảm 22%, trong khi tổng vốn hóa của các doanh nghiệp tại thời điểm IPO giảm 11%, xuống còn 29,5 tỷ USD.

Trái ngược với xu hướng chung của khu vực, Việt Nam ghi nhận 7 thương vụ IPO với tổng số vốn huy động đạt 942 triệu USD. Số lượng thương vụ tăng gấp 3,5 lần so với năm 2025, đưa Việt Nam trở thành thị trường duy nhất tại Đông Nam Á ghi nhận sự gia tăng về số đợt IPO.

Malaysia tiếp tục dẫn đầu khu vực cả về số lượng thương vụ lẫn giá trị huy động vốn, với 57 đợt IPO mang về khoảng 1,77 tỷ USD. Kết quả này vượt mức 1,43 tỷ USD từ 59 thương vụ trong năm 2025.

Trong khi đó, hai thị trường từng có hoạt động IPO sôi động là Indonesia và Thái Lan đều ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Indonesia chỉ có 7 thương vụ IPO, huy động tổng cộng 120 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với 26 thương vụ trị giá 1,1 tỷ USD trong năm trước. Tại Thái Lan, số lượng thương vụ giảm từ 18 xuống còn 5, trong khi tổng vốn huy động giảm hơn 90%, xuống còn 35 triệu USD.

Singapore cũng ghi nhận giá trị huy động vốn giảm từ 2,03 tỷ USD xuống còn 1,29 tỷ USD. Trong năm 2025, thị trường này được hưởng lợi từ hai thương vụ niêm yết quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) quy mô lớn.

Dù có cùng số lượng thương vụ IPO với Indonesia, Việt Nam huy động lượng vốn cao gần 8 lần. So với Thái Lan, giá trị huy động của các doanh nghiệp Việt Nam cao gấp 27 lần. Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam hiện đóng góp khoảng 97% tổng số vốn huy động thông qua IPO tại Đông Nam Á.

QUY MÔ DOANH NGHIỆP IPO CỦA VIỆT NAM CAO GẤP 3,5 LẦN TRUNG BÌNH KHU VỰC

Dù chỉ chiếm gần 8% số lượng thương vụ IPO tại Đông Nam Á, Việt Nam đóng góp hơn 18% tổng vốn huy động và 27% tổng vốn hóa của các doanh nghiệp tại thời điểm IPO trong khu vực.

Cụ thể, tổng vốn hóa của 7 doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm IPO đạt 8.046 triệu USD, tương đương quy mô bình quân 1.149 triệu USD mỗi doanh nghiệp. Con số này cao gấp 3,5 lần mức trung bình của Đông Nam Á. Xét về giá trị huy động vốn, mỗi thương vụ IPO tại Việt Nam đạt bình quân 135 triệu USD, cao gấp 2,4 lần mức trung bình khu vực (57 triệu USD) và hơn 4 lần Malaysia (31 triệu USD).

Tuy nhiên, tổng số vốn huy động qua IPO tại Việt Nam vẫn giảm khoảng 7% so với mức 1.008 triệu USD của năm 2025. Cơ cấu ngành nghề của các doanh nghiệp tham gia IPO trong năm nay đa dạng hơn, bao gồm hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính, sản phẩm công nghiệp, công nghệ, truyền thông và viễn thông.

Dẫn đầu danh sách các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện IPO là CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với giá trị huy động đạt 508 triệu USD.

Thương vụ của Điện Máy Xanh đứng thứ tư Đông Nam Á, sau Mynt - doanh nghiệp vận hành ví điện tử GCash tại Philippines (956 triệu USD), UI Boustead REIT của Singapore (754 triệu USD) và Sunway Healthcare Holdings của Malaysia (707 triệu USD).

Riêng thương vụ IPO của Điện Máy Xanh có giá trị cao gấp hơn 3 lần tổng số vốn huy động qua IPO của Indonesia và Thái Lan cộng lại.

Hai thương vụ lớn tiếp theo tại Việt Nam thuộc về CTCP Chứng khoán LPBank và CTCP Hạ tầng GELEX, với số vốn huy động lần lượt đạt 162 triệu USD và 111 triệu USD. Ba doanh nghiệp này đóng góp khoảng 83% tổng giá trị IPO tại Việt Nam.

Bốn doanh nghiệp còn lại trong danh sách thống kê của Deloitte gồm Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, Công nghiệp Á Mỹ, DatViet VAC Group Holdings và Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Xu hướng dòng vốn tập trung vào các thương vụ lớn cũng diễn ra trên toàn khu vực. Theo Deloitte, 10 thương vụ IPO lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 huy động khoảng 3,9 tỷ USD, chiếm 76% tổng giá trị huy động, tăng từ mức 65% trong năm trước.

NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG TẠO THÊM ĐỘNG LỰC CHO LÀN SÓNG IPO NĂM 2027

Ông Bùi Văn Trịnh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Thị trường vốn của Deloitte Việt Nam, nhận định hoạt động IPO tại Việt Nam đã tạo được đà tăng trưởng trong năm 2026, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp tham gia gia tăng và cơ cấu ngành nghề ngày càng đa dạng.

Theo ông Trịnh, quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán, cùng các cải cách nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao tính minh bạch và hoàn thiện quy trình thanh toán, sẽ góp phần củng cố vị thế của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Nhìn sang năm 2027, Deloitte đánh giá triển vọng hoạt động IPO tại Đông Nam Á theo hướng tích cực, dù những biến động kinh tế vĩ mô, địa chính trị và điều kiện thị trường vẫn có thể ảnh hưởng đến thời điểm phát hành, mức định giá và quy mô huy động vốn.

Trong đó, Việt Nam được kỳ vọng hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động niêm yết và quá trình nâng hạng lên thị trường mới nổi. Việc các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series theo từng giai đoạn cũng mở ra cơ hội tiếp cận thêm nguồn vốn quốc tế.

Bà Tay Hwee Ling, lãnh đạo bộ phận Dịch vụ Thị trường vốn của Deloitte Đông Nam Á, cho rằng cơ hội huy động vốn thông qua IPO vẫn còn lớn, song các nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến chất lượng doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp có khả năng duy trì lợi nhuận ổn định, nền tảng quản trị tốt, mức định giá phù hợp và kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng sẽ có lợi thế hơn trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.